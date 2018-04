TELeKONOM - Sony Ericsson vydělává na foťácích

12.07.

VÍDEŇ - Rakouský telekomunikační gigant Telekom Austria dnes popřel, že by chtěl získat podíl v Českém Telecomu. Svůj zájem hodlá zaměřit pouze na mobilní operátory, kteří by podpořili růst firmy ve východní Evropě, uvedl dnes mluvčí rakouské firmy Martin Bredl.

PRAHA - Komise pro cenné papíry dnes obdržela žádost majitele Českých radiokomunikací, společnosti Bivideon, o schválení nabídky odkupu akcií. Bivideon nabídl menšinovým akcionářům 440 korun za akcii. Komise musí o žádosti rozhodnout do osmi, výjimečně do 13 pracovních dnů. ČTK to oznámila mluvčí komise Monika Paclíková.

Lhůta pro rozhodnutí může být prodloužena ze závažných důvodů, jako je doložení dalších informací žadatelem. Komise výsledek neprodleně zveřejní prostřednictvím tiskové zprávy. Ve správním řízení bude zkoumat náležitosti obsahu textu nabídky převzetí a znalecký posudek, předložený k doložení přiměřenosti ceny hodnotě akcií Čra.

PRAHA - Prodej státních 51 % akcií Českého Telecomu by podle agentury Reuters mohl být zahájen již v září, pokud se do té doby podaří vytvořit novou vládu. Odstoupení premiéra Vladimíra Špidly minulý měsíc privatizaci Telecomu zastavilo. Rýsující se nová vláda pod vedením Stanislava Grosse by však mohla získat parlamentní podporu a nový kabinet, který bude o privatizaci jednat, by tak mohl být vytvořen v příštích týdnech. Tržní hodnota vládního podílu v dominantním poskytovateli telekomunikačních služeb v Česku se pohybuje kolem dvou miliard dolarů, což je více než padesát miliard korun.

13.07.

SEATTLE - Internetové zpravodajské stránky MSNBC.com, které jsou společným podnikem společnosti Microsoft a zpravodajské firmy NBC News, uzavřely druhé čtvrtletí letošního roku poprvé v osmileté historii v zisku. Přispěl k tomu hlavně nárůst návštěvníků, který přilákal zájem o reklamu. V loňském fiskálním roce, který skončil v červnu, se celkové příjmy vyšplhaly na rekordních 45 milionů USD, což pomohlo firmě v posledních třech měsících do černých čísel.

BRATISLAVA - Slovensko má sice po květnovém vstupu do Evropské unie vytvořeny podmínky pro plnou liberalizaci telekomunikačního trhu, alternativní operátoři však stále chybějí. Důvodem jsou spory s provozovatelem pevných linek, společností Slovak Telecom (ST). Problémy zatím nedokázal vyřešit ani státní regulátor.

Slovenský telekomunikační úřad nedávno rozhodl o podmínkách propojení sítí, s jeho verdiktem ale operátoři nejsou spokojeni. Nelíbí se jim vysoké ceny, které prý zvýhodňují Telecom. "Tento model je závislý na penetraci pevných telefonních linek a toto číslo stále klesá," uvedl dnes šéf Asociace telekomunikačních operátorů Vladimír Ondrovič s tím, že nižší hustota pevných linek zvýhodňuje Slovak Telekom. Ceny za propojení na Slovensku patří k nejvyšším v Evropské unii a dosahují zhruba dvojnásobku tamního průměru.

VARŠAVA - Polský mobilní operátor PTC chce pro nového operátora na trhu stejné podmínky, jaké měl při svém startu sám. Společnost dnes oznámila, že se bude s polskou vládou soudit, pokud kabinet nového operátora na trh pustí za lepších podmínek, než měla ona sama. Generální ředitel PTC Boguslaw Kulakowski dnes na tiskové konferenci přečetl část dopisu, který firmě napsal v roce 2000 tehdejší ministr spojů. Napsal v něm, že operátoři mohou žádat náhradu škod, pokud by čtvrtý operátor mohl vstoupit na trh za lepších podmínek než oni. V Polsku nyní působí tři mobilní operátoři.

PRAHA - Vedení Telecomu si pro chystanou privatizaci státem vlastněných akcií firmy hledá vlastního poradce. Podle důvěryhodného zdroje společnost oslovila pět až sedm investičních bank a finančních institucí, ze kterých by měla tento týden sestavit užší výběr. Jednu poradenskou společnost přitom již najal Fond národního majetku, který má prodej akcií na starosti. Podle mluvčího Telecomu Vladana Crhy jde o krok, který má podpořit proces prodeje podílu vlastněného FNM. Vedení Telecomu podle něho musí hájit zájmy firmy a všech akcionářů. "V závislosti na zvolené metodě je pro všechny akcionáře účelné, aby management a statutární orgány poskytovaly procesu v rozumné míře podporu," dodal s tím, že poradce firma vybere do dvou až tří týdnů.

PRAHA - Městský soud v Praze zamítl návrh společnosti Aliatel na předběžné opatření, které by zakázalo Českému Telecomu reklamu srovnávající jeho služby s nabídkou konkurence. ČTK to řekl dobře informovaný zdroj, který si nepřál být jmenován. Mluvčí Aliatelu Pavel Kaidl informaci potvrdil s tím, že soud návrh zamítl pro formální nedostatky a neurčitost. Firma proto podá nový návrh.

14.07.

PRAHA - Telekomunikační firma Aliatel chce rozšířit žalobu, kterou podala na Český Telecom kvůli údajné klamavé reklamě srovnávající služby obou firem. Zároveň se chce obrátit na antimonopolní úřad s tím, že Telecom zneužívá dominantní postavení na trhu, uvedl na dnešní tiskové konferenci marketingový ředitel Aliatelu Petr Štajner.

ŘÍM - Několik italských spotřebitelských sdružení vyzvalo majitele mobilních telefonů v zemi, aby ve čtvrtek nepoužívali dvě hodiny své přístroje. Protest je namířen proti operátorským společnostem, které podle těchto sdružení účtují za své služby nepřiměřeně vysoké ceny.

Sdružení, která se spojila v organizaci Intesa dei consumatori, tedy Dohoda spotřebitelů, dnes zveřejnila představy, jak má protest vypadat. Uživatelé mobilů si především mají nastavit na svém přístroji budík tak, aby 15. července nezapomněli, že se od 12:00 do 14:00 SELČ stávkuje. Po zaklapnutí budíku mají vypnout přístroj a nechat ho dvě následující hodiny mimo provoz, tedy netelefonovat ani neposílat krátké textové zprávy SMS.

PRAHA - Ve funkci nahradí Henning Soeby (42) dosavadního generálního ředitele Petera Rubecka, který odchází do jiné firmy v rámci skupiny TDC. Informoval o tom dnes mluvčí Contactelu Pavel Rusý. TDC je 100procentním vlastníkem Contactelu. Jde o druhou změnu generálního ředitele od začátku roku, kdy firmu kvůli neshodám s vlastníky opustil její dlouholetý šéf Michal Čupa. Podle Rusého byl Rubeckův odchod dlouhodobě plánován.

15.07.

SAN FRANCISCO - Počítačová společnost Apple Computer Inc. zaznamenala ve třetím čtvrtletí fiskálního roku více než trojnásobný růst zisku díky vysoké poptávce po digitálním přehrávači hudby iPod. Čistý zisk firmy za tři měsíce do konce června stoupl na 61 milionů USD z loňských srovnatelných 19 milionů USD, oznámila společnost v noci na dnešek. Příjmy společnosti vzrostly o 30 procent na 2,01 miliardy USD.

STOCKHOLM - Švédsko-japonský výrobce mobilních telefonů Sony Ericsson se v druhém čtvrtletí letošního roku dostal do zisku díky vysoké poptávce po telefonech s vestavěným fotoaparátem. Zisk zpřed zdaněním za tři měsíce do konce června činil 113 milionů eur ve srovnání se ztrátou 102 milionů eur ve stejném období loni, oznámila dnes firma, která je pátým největším výrobcem mobilů na světě.

PRAHA - Mobilní operátor Eurotel mění dva výkonné ředitele. Začátkem července nahradil ředitele strategie Paranthy Narendrana dosavadní manažer A.T. Kearney Tomáš David (33 let). Od září by potom měl na místo ředitele provozní divize Paula Longa nastoupit jednatel firmy a šéf kontrolingu Telecomu Martin Bek (35 let). Long se podle mluvčí firmy Daniely Dobálové rozhodl ukončit působení u firmy po vzájemné dohodě, Narendranovi končí pracovní smlouva.

HELSINKY - Zisk i tržby největšího světového výrobce mobilních telefonů Nokia ve druhém čtvrtletí klesly. Důvodem byla silná konkurence a nedostatek modelů na trhu. Napjatou situaci v ziskovosti očekává firma až do konce letošního roku, vyplývá z dnešního prohlášení. Zisk na akcii klesl na 0,15 eura z loňských srovnatelných 0,19 eura na akcii. Tržby se snížily o pět procent na 6,6 miliardy eur. Provozní marže se zhoršila na 19,1 procenta z loňských 27 procent. Zisk před zdaněním se však zvýšil na 1,036 miliardy eur z 946 milionů v druhém čtvrtletí 2003.



PRAHA - Stažení akcií Českých radiokomunikací z pražské burzy očekávají tuzemští makléři. Plánovaný výkup akcií, který organizuje majoritní vlastník Bivideon, je podle nich prvním krokem k záměru zrušit veřejnou obchodovatelnost akcií. Vyplývá to z odpovědí makléřů tuzemských brokerských společností, které ČIA v minulých dnech oslovila.

Návrh odkupu akcií nyní posuzuje Komise pro cenné papíry. Mezi makléři převládá přesvědčení, že výkup při ceně 440 korun za akcii schválí. "Většina investorů nabídky využije. Portfolio manažeři nebudou riskovat, protože by se držené akcie stali neobchodovatelnými," soudí Filip Kejla z BH Securities. "Myslím, že na výkup čeká i 11 procent akcií, které nyní drží Bank Austria Creditanstalt," dodal.