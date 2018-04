TELeKONOM: Sony chce vyrábět platící mobily...

TOKIO - Japonský výrobce elektroniky Sony začal uvažovat o výrobě mobilních telefonů, s nimiž by zákazníci mohli platit. Bylo by možné s nimi zaplatit například jízdenky na vlak, přístroje by ale měly mít mnohem širší užití. Uvedla to včera agentura AP.

Společnost Sony v této oblasti není nováčkem a už nabízí svou elektronickou platební službu Edy. To je akronym ze slov euro, dolar a jen. Službu v Japonsku přijímá zhruba 2700 obchodů. Sony chce v mobilních telefonech, které umožní placení, použít stejnou

čipovou technologii. Ta se jmenuje SeliCa.

Sony má v současné době v oběhu zhruba 2,7 milionu platebních karet Edy. Management firmy ale odmítl potvrdit spekulace, že se firma chystá navázat spolupráci s jinou japonskou společností NTT DoCoMo. Ta je největším provozovatelem sítě mobilních telefonů v Japonsku, kde ovládá zhruba 60 procent trhu. "Budeme posuzovat možnost integrace technologie SeliCa pro využití v mobilních telefonech. Nic víc nechceme komentovat," řekl mluvčí Sony Gerald Cavanagh. Sony neřekla ani to, s kterými výrobci mobilních telefonů by chtěla spojit síly, ale list Nihon Keizai šimbun napsal, že půjde asi o DoCoMo.

NTT DoCoMo má zhruba 45 milionů uživatelů své mobilní sítě, případnou spolupráci s firmou Sony ale nekomentovala. V Japonsku už jízdné ve vlaku platí pomocí speciálních karet více než sedm milionů lidí.

PRAHA - Český Telecom vybere v listopadu druhého dodavatele zařízení pro vysokorychlostní internet přes ADSL. Ten by měl konkurovat společnosti Alcatel, která nyní jako jediná technologii Telecomu dodává. "Po zavedení konkurence mezi dodavateli předpokládáme nižší úroveň nákladů," uvedl viceprezident pro sítě Petr Slováček na setkání s novináři.

Podle neoficiálních odhadů se jedná o zakázku v řádu desítek milionů korun. Do tendru se přihlásilo celkem 12 dodavatelů, z nichž čtyři vybral Telecom do druhého kola. Náklady na dodávanou technologii také rozhodnou o rozšíření ADSL do dalších lokalit, plánovaném na příští rok. V současnosti je služba dostupná zhruba 44 procentům z 3,6 milionu linek Telecomu. Na začátek příštího roku také firma chystá novou nabídku služeb ADSL. Podle mluvčího Vladana Crhy by mělo jít jak o levnější variantu služby, tak i o připojení s vyšší kvalitou.

ADSL v současnosti využívá kolem 13.000 zákazníků. Do konce roku by měl jejich počet stoupnout na zhruba 15 000 až 16 000, uvedl Slováček. O zavedení služby dosud požádalo 16 400 lidí.

FILADELFIE - Americká telekomunikační firma BellSouth zvýšila ve třetím čtvrtletí zisk i tržby. Profit třetího největšího operátora místních hovorů v USA se zvýšil na 936 milionů dolarů ze 640 milionů před rokem. Společnost to uvedla ve výsledkové zprávě.

Čtvrtletní tržby BellSouth vzrostly o 5,4 procenta na 5,7 miliardy dolarů. Tržby za tradiční telekomunikační služby na trhu místních hovorů se zvýšily o 1,1 procenta na 4,7 miliardy díky vysokorychlostnímu přístupu na internet. BellSouth má na trhu místních hovorů dominantní pozici v devíti státech na jihovýchodě americké unie.

V lepších čtvrtletních číslech skupiny se odrazily vyšší tržby za služby v bezdrátových telekomunikacích a za internetové služby. Navzdory celkovému trendu v telekomunikacích, kde příjmy klesají, rostly tržby BellSouth v hlavní telekomunikační divizi. Vyšší poptávku společnost ve čtvrtletí pozorovala i v Latinské Americe.

Výsledkům BellSouth ve třetím čtvrtletí pomohly nahoru mimo jiné levnější balíky služeb, které firma zařadila do nabídky. Tyto služby společnost prodala 2,6 milionu zákazníků. Bez započtení podílu BellSouth ve společnosti Cingular Wireless se zisk společnosti zvýšil na 53 z 51 centů na akcii. Analytici na Wall Street v tomto porovnání výsledku očekávali na akcii zisk 50 centů, napsala agentura Reuters.



CHICAGO - Výrobce telekomunikačního zařízení Lucent Technologies se poprvé po třech letech, které provázel pokles výdajů telekomunikačních společností, dostal do černých čísel. Čistý zisk ve fiskálním čtvrtém čtvrtletí činil 77 milionů USD po loňské ztrátě 2,88 miliardy USD, informovala společnost.

Společnost vykázala zisk poprvé od čtvrtletí, které skončilo v březnu 2000. Zisk na akcii činil dva centy proti ztrátě 84 centů ve srovnatelném období loni. Tržby za tři měsíce do konce září klesly na 2,03 miliardy USD z 2,28 miliardy loni. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím však vzrostly.

Provozní zisk bez zahrnutí jednorázových položek činil devět milionů USD, čili nula centů na akcii. Analytici dotazovaní agenturou Reuters Reserch očekávali ztrátu čtyři centy na akcii při tržbách 2,25 miliardy USD.