TELeKONOM: Sommer odstoupil, Deutsche Telekom má nového šéfa...

- Dozorčí rada německé telekomunikační společnosti Deutsche Telekom včera zvolila nového výkonného ředitele firmy, kterým bude Helmut Sihler. Ten je bývalým šéfem dozorčí rady firmy a svou funkci bude vykonávat jen po dobu šesti měsíců.

Dozorčí rada Sihlera zvolila jednomyslně, a to i přesto, že se spekulovalo o úplně jiném člověku. Novým šéfem se totiž podle dosavadních informací měl stát člen představenstva Gerd Tenzer, který je sice v rámci firmy považován za loajálního, ale poněkud málo výrazného člověka.

Tenzera na místo výkonného ředitele prosazovali zástupci vlády, protože Tenzer je sociální demokrat a vládě by tedy velmi vyhovoval. Německá vláda má ve firmě stále ještě 43 procent akcií a je tedy největším akcionářem. Tenzer přesto nepřijde zkrátka, protože byl zvolen náměstkem výkonného ředitele.

Deutsche Telekom se pod novým vedením chce zaměřit na novou strategii, pro kterou má být typické výrazné snížení nákladů. Na funkci výkonného ředitele Sihler nastoupí místo dlouholetého šéfa Rona Sommera, který odpoledne na svou funkci rezignoval. Reagoval tak na ztrátu důvěry svých spolupracovníků.

Šéf dvacetičlenné dozorčí rady Hans-Dietrich Winkhaus však na schůzce ujistil, že změna ve vedení společnosti nebyla motivována žádným tlakem ze strany vlády. Naopak Sihler se zaměřil na otázku ziskovosti firmy. Deutsche Telekom totiž působí také na americkém trhu, a to prostřednictvím odnože VoiceStream.

Změnu v nejvyšším vedení firmy přivítalo hlavně ministerstvo financí, které personální obsazení považuje za dostatečné k tomu, aby firma v přechodném období mohla přijmout razantní kroky, píše agentura Reuters. Helmut Sihler přitom nevyloučil, že Gerd Tenzer se výkonným ředitelem stane později.

PRAHA - Šéfovi německého telekomunikačního gigantu Deutsche Telekom (DT) Ronu Sommerovi, který včera odstoupil z funkce, se přičítá největší díl zásluh za to, že v devadesátých letech přeměnil státní telekomunikační monopol v moderní a největší evropskou společnost v oboru. Později ale Sommer upadl v nelibost investorů, neboť firma provedla řadu akvizic, po kterých se velmi zadlužila.

Díky Sommerově politice nyní společnost vlastní několik mobilních operátorů i provozovatelů pevných linek v několika evropských zemích a v USA. Například v Česku drží prostřednictvím své dceřiné firmy T-Mobile většinový podíl v RadioMobilu a je také majitelem telekomunikační společnosti Pragonet. DT se také ucházel o Český Telecom.

DT má nyní dluh 67 miliard eur a rozsáhlý pokles cen jeho akcií poškodil tři milióny německých akcionářů. Zaměstnanci, odbory i manažeři vyjádřili Sommerovi plnou podporu, ale vláda, která vlastní 43 procent akcií, se jej rozhodla obětovat kvůli rozhněvaným investorům. Kauza se dostala i do zájmu politiků, neboť v září se v Německu konají parlamentní volby. DT zaznamenal loni ztrátu ve výši 3,5 miliardy eur, což je první ztráta od roku 1996, při tržbách téměř 50 miliard eur.

Hlavní události DT od nástupu Sommera do čela firmy v roce 1995:

Květen 1995 - Ron Sommer se stal výkonným ředitelem DT.

Listopad 1996 - Státní gigant DT umístil na volný trh 713 miliónů akcií, které představovaly zhruba 26 procent základního jmění. Příjem z této transakce, která byla největším privatizačním projektem v Evropě, měl činit 20 miliard marek.

Listopad 1997 - DT oznámil, že s italskou elektrárenskou skupinou Enel a společností France Telecom vytvořil společný podnik, který později pojmenoval Wind.

Prosinec 1997 - DT oznámil investici 50 miliard marek do zastaralé východoněmecké telefoní sítě.

- DT oznámil, že chce příští rok výrazně snížit ceny za telefonní hovory do zahraničí.

Květen 1999 - Společnost Olivetti, nový většinový vlastník italského dominantního telefonního operátora Telecom Italia oznámila, že plán fúze mezi Telecom Italia a DT, která se mohla stát vůbec největší na světě, se stal historií. Fúze byla oznámena v dubnu.

Červen 1999 - DT vydal novou emisi 286 miliónů akcií za 39,50 eura za kus v rámci druhotné nabídky za 11 miliard eur.

Červen 2000 - Cena jedné akcie z nové třetí tranše čítající celkem 200 milionů akcií byla stanovena na 66,5 eura.

Červenec 2000 - DT prodal svůj podíl v společném podniku Wind dalším vlastníkům skupině Enel a společnosti France Télécom.

Únor 2001 - Část drobných akcionářů podala na Sommera žalobu kvůli tomu, že jim údajně předkládal zavádějící informace.

Květen 2001 - DT dokončil akvizici amerických firem VoiceStream a Powertel. Na získání VoiceStreamu vynaložil 24,9 miliardy dolarů, a to 20,7 miliardy v akciích a 4,2 miliardy v hotovosti a na nákup Powertelu vynaložil tři miliardy dolarů.

Srpen 2001 - Prudký propad akcií DT, v jehož důsledku se tržní kapitalizace skupiny snížila o více než 20 miliard eur.

Březen 2002 - DT oznámil čistou ztrátu za minulý rok ve výši 3,5 miliardy eur, což je první ztráta od roku 1996 především v důsledku razantní expanze na zahraniční trhy a nákupů licencí na provoz mobilních sítí třetí generace.

Červen 2002 - Cena akcií DT poklesla na historické minimum 8,65 eura.

Červenec 2002 - Dozorčí rada společnosti překvapivě zvolila novým výkonným ředitelem Helmuta Sihlera. Stalo se tak poté, co Ron Sommer na svou funkci rezignoval.

CHICAGO - Americký mobilní operátor Nextel Communications hospodařil ve druhém čtvrtletí s čistým ziskem 325 milionů dolarů ve srovnání se ztrátou 426 milionů ve stejném období loňského roku. Oznámila to včera firma a dodala, že její tržby vzrostly díky silné poptávce o 25 procent na 2,15 miliardy dolarů z předchozích 1,72 miliardy.

Zisk, jenž dosáhl 37 centů na akcii, byl překvapením pro analytiky, kteří podle průzkumu společnosti Thomson Financial/First Call očekávali ztrátu 24 centů na akcii. Počet klientů ve Spojených státech se ve sledovaném období zvýšil o 471 000 osob na 9,64 milionu. Průměrný měsíční příjem na jednoho zákazníka vzrostl na 71 dolarů z předchozích 68 dolarů.

Mobilní operátoři přitom po letech vysokého růstu čelí zpomalení poptávky a zostřené konkurenci. Téměř polovina Američanů již vlastní mobilní telefon, což znesnadňuje získávání nových zákazníků. Akcie společnosti Nextel posílily krátce po zahájení dnešního obchodování na trhu Nasdaq o 22,4 procenta na 6,12 dolaru, od začátku letošního roku však ztratily 46,7 procenta, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Dodavatelem telekomunikačních služeb pro IBM se stane společnost KPNQwest/GTS. Firma, která zvítězila ve výběrovém řízení, bude od srpna poskytovat hlasové služby pro centrály IBM v Praze a Brně. Dvoukolového výběrového řízení se zúčastnilo šest firem, včetně operátorů mobilních sítí, sdělil včera mediální zástupce KPNQwest/GTS, agentura Donath-Burson-Marsteller.

Nabídky IBM poměřovala zejména z pohledu úrovně péče o klienty, ceny a komplexnosti poskytovaných služeb. IBM je největším poskytovatelem služeb a výrobcem produktů informačních technologií ve světě. Převažující činností IBM ČR jsou dodávky širokého spektra informačních technologií, všech typů počítačů, zálohovacích a komunikačních systémů včetně programového vybavení a služeb.

KPNQwest/GTS je v ČR největším alternativním operátorem, poskytuje komplexní nabídku hlasových, datových, internetových, operátorských a integrovaných služeb.

BRATISLAVA - Největší slovenský mobilní operátor Orange Slovensko zvýšil v prvním pololetí zisk před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací (EBITDA) proti stejnému období loni o 39 procent na 2,42 miliardy slovenských korun. Jeho čistý zisk podle mezinárodních účetních standardů však klesl kvůli kursovým rozdílům o 17 procent na 802 milionů korun. Na včerejší tiskové konferenci o tom informoval generální ředitel Orange Pavol Lančarič.

"Dosažené finanční ukazatele hodnotím vysoce pozitivně," uvedl Lančarič. Obrat operátora za leden až červen vzrostl ve srovnání s loňským prvním pololetím o 36 procent na 6,26 miliardy Sk. Počet aktivních zákazníků na konci června dosáhl 1,54 milionu, což představuje nárůst o téměř 70 procent.

"Vývoj tržních ukazatelů postupně naznačuje, že slovenský trh se dostává do stadia nasycenosti. Čistá penetrace trhu mobilní komunikace představuje v současnosti téměř 50 procent a do konce roku se přiblíží 60 procentům," dodal Lančarič. Ve druhém pololetí slovenský Orange očekává pokračování růstu počtu zákazníků, tempo růstu by se však mělo kvůli nasycenosti trhu zpomalit již v roce 2003.

Firma za prvních šest měsíců roku investovala 1,72 miliardy korun; za celý rok by měly investice dosáhnout 4,9 miliardy Sk. Celkem 64 procent akcií Orange Slovensko vlastní společnost Orange S.A., jejímž většinovým vlastníkem je France Télécom. Ostatní akcie Orange Slovensko drží Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a soukromí finanční investoři. Skupina Orange působí ve 20 zemích.