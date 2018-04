TELeKONOM: Snížit telekomunikační daně...

PRAHA - Česká republika chce po vstupu do EU v příštím roce prosazovat přesun telekomunikačních služeb a případně širokopásmových služeb do snížené sazby DPH. Na včerejším setkání s irskou ministryní pro informační společnost Mary Hanafinovou to uvedl ministr informatiky Vladimír Mlynář.

Poslanecká sněmovna nedávno schválila přesun telekomunikačních služeb a internetu ze snížené pětiprocentní sazby do skupiny zdaněné 22 procenty od ledna příštího roku. Přesun telekomunikačních služeb zpět do snížené sazby chce ministr navrhnout v rámci již probíhající debaty v EU o snížení daňové zátěže u dalších síťových odvětví, elektřiny a plynu.

Irsko by se mělo s ČR na chystaném pracovním semináři podělit o zkušenosti s čerpáním z fondů Evropské unie pro oblasti informačních a komunikačních technologií a eGovernmentu. Irská ministryně také vyzvala českou stranu k předložení konkrétních návrhů, které by Irsko zařadilo do přípravy na své nadcházející předsednictví Evropské unie.

HAMBURG - Německý telekomunikační kolos Deutsche Telekom se chystá zaměstnancům na příští rok navrhnout desetiprocentní snížení mezd. Novinářům to sdělil Heinz Klinkhammer z vedení podniku. Proti myšlence snížit mzdy se ale postavil odborový svaz Verdi. Telekom má v Německu asi 100 000 zaměstnanců.

Člen vedení odborového svazu Franz Treml oznámil, že návrh snížit mzdy je mimo diskusi. Treml, který je zároveň místopředsedou v dozorčí radě firmy, dodal, že nevidí důvod, proč by zaměstnanci měli doplácet na chyby managementu skupiny. Současná dohoda o mzdách ve společnosti vyprší v květnu příštího roku.

Telekomunikační gigant chce do vyjednávání o nové smlouvě navrhnout, aby se pracovní týden ve firmě v příštím roce zkrátil na 34 z 38 hodin. "Navrhované snížení mezd je s tím ve stejném poměru," řekl Klinkhammer, který je ve firmě členem představenstva a šéfem oddělení lidských zdrojů.

Snižování mezd a další opatření jsou součástí plánu, který firma pojmenovala Job Pact Telekom. Program má společnosti pomoci ročně uspořit stovky milionů eur, dodal Klinkhammer. Analytici odhadují, že snížení mezd o desetinu může firmě ročně ušetřit zhruba půl miliardy eur.

PHILADELPHIA - Největší telekomunikační společnosti v USA Verizon Communications Inc. klesl ve třetím čtvrtletí letošního roku zisk. Stalo se tak kvůli slabé poptávce po lokálních telekomunikačních službách, která převážila nad růstem tržeb u mobilních a datových služeb. Čistý zisk klesl na 1,8 miliardy USD, čili 64 centů na akcii, z loňských 4,4 miliardy USD, tedy 1,6 USD na akcii, oznámila společnost.

Loňské výsledky zahrnují mimořádný zisk a daňové výhody z prodeje některých aktivit. Analytici dotazovaní agenturou Reuters Research očekávali v průměru zisk 62 centů na akcii. Příjmy stouply o jedno procento na 17,2 miliardy USD. Verizon minulý měsíc snížil odhad růstu na celý letošní rok kvůli nákladům způsobeným novou pracovní dohodou a slabou poptávkou po tradičním lokálním pevném telekomunikačním spojení. Většina zákazníků se nyní obrací na mobilní telefony a elektronickou poštu. Příjmy divize pevných linek klesly o 4,1 procenta.

SOUL - Korejský SK Telecom zvýšil čtvrtletní zisk díky novým klientům a vyššímu využívání datových služeb mezi zákazníky. Čistý zisk společnosti ve třetím čtvrtletí vzrostl o 15 procent na 510 miliard wonů, tedy 432 milionů dolarů. Největší korejská telekomunikační společnost to uvedla ve včerejší zprávě.

Výsledek předčil očekávání analytiků, kteří odhadovali čistý zisk SK Telecomu na 486 miliard wonů. Před rokem dosáhl ve třetím čtvrtletí zisk skupiny 444 miliard wonů. SK za prvních devět měsíců roku zvýšila počet uživatelů o 4,6 procenta, přestože korejskou ekonomiku sužuje recese. Růst klientů byl v SK Telecom čtyřikrát vyšší než v konkurenční firmě KTF Corp. Na konci září měl SK Telecom 18,02 milionu uživatelů, zatímco rival KTF měl klientů 10,45 milionu.