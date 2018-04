TELeKONOM: Slovenskému Eurotelu se daří…

BRATISLAVA - Čistý zisk slovenského mobilního operátora EuroTel loni stoupl o 90 procent na 1,1 miliardy slovenských korun, na konci roku měl 1,613 milionu zákazníků. Zisk před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací (EBITDA) vzrostl o 40 procent na 4,4 miliardy Sk. Celkové loňské výnosy činily deset miliard Sk.

Počet zákazníků EuroTelu se oproti roku 2002 zvýšil o 24 procent a to hlavně díky velmi úspěšnému čtvrtému čtvrtletí, během nějž přibylo 156 459 zákazníků (ve stejném období o rok dříve to bylo jen 99 885 lidí). Konkurenční slovenský mobilní operátor Orange, který má více zákazníků, zatím výsledky za loňský rok nezveřejnil.

„Koncem roku jsme zaznamenali výrazný nárůst počtu zákazníků a věříme, že se to odrazilo také v nárůstu našeho podílu na trhu aktivních zákazníků,“ uvedl k výsledkům generální ředitel EuroTelu Robert Chvátal. Co je však pro Eurotel jistě ještě více potěšující je fakt, že se mu podařilo za rok 2003 zvýšit průměrný výnos na zákazníka (takzvané ARPU) o šest procent.

Podrobnější komentář k loňským výsledkům společnost zveřejní na dnešní tiskové konferenci. Většinovým vlastníkem EuroTelu jsou Slovenské telekomunikácie, které jsou dceřinou společností Deutsche Telekom. Zbylých 49 procent kontroluje společnost Atlantic West, společný podnik Verizon Communications a AT&T Wireless Services, která vlastnila stejný podíl i v českém Eurotelu, než ho odkoupil Český Telecom.

NEW YORK - Federální úřady obvinily bývalého generálního ředitele telekomunikační společnosti WorldCom Bernieho Ebberse z podvodů, které vyústily v jeden z největších firemních skandálů v USA. Vyšetřovatelé použili proti šéfovi WorldComu stejný postup, jaký se jim letos povedl při vyšetřování aféry firmy Enron.

K obvinění Ebberse pomohlo úřadům to, že k podobným trestným činům se dnes doznal bývalý finanční ředitel firmy Scott Sullivan. Ten začal spolupracovat s vyšetřovateli a svědčit proti svému bývalému šéfovi, podobně jako to v lednu udělal finanční ředitel Enronu Andrew Fastow.

Státní zástupci Ebberse obvinili z federálních trestných činů podvodu na trhu cenných papírů, zločinného spolčení k tomuto podvodu a předkládání nepravdivých výkazů Komisi pro cenné papíry a burzy. Mezitím se přiznal finanční ředitel WorldComu Sullivan, který byl obviněn ze stejných zločinů jako Ebbers.

Ten za svého působení ve firmě vytvořil ze zprostředkovatele dálkových hovorů ve státě Mississippi druhou největší telefonní společnost v USA. Z vedení WorldComu odstoupil v dubnu 2002, když se ve vlně účetních skandálů v USA začaly objevovat pochybnosti o financích firmy. O dva měsíce později WorldCom oznámil, že zjistil v účtech nesrovnalosti v objemu čtyř miliard dolarů. Rozsah podvodného nadhodnocování tržeb se odhaduje na 11 miliard dolarů a je vedle krachu energetické společnosti Enron největším takovým případem v USA.

V červenci se firma přihlásila do bankrotového režimu. Loni si kvůli reputaci změnila název na MCI a přesunula ústředí do Virginie. Z režimu ochrany před věřiteli se chce firma dostat letos na jaře. Sullivan, který se teď má stát hlavním svědkem v případu Ebbers, až do dneška vinu popíral. Jeho doznání je vítězstvím snah vyšetřovatelů dostat se na kobylku jeho šéfovi, který jakékoliv obvinění z účetních machinací odmítá.

MILÁN - Italský poskytovatel internetových služeb Tiscali, který je aktivní také v České republice, má nového generálního ředitele. Tím se stal čtyřiapadesátiletý Ruud Huisman, který doposud vedl operace firmy v Beneluxu a Skandinávii. Huisman nahradí bývalého ředitele Renata Soru, který se rozhodl odstoupit kvůli politickým ambicím. Ve firmě si ponechá jen funkci výkonného předsedy.

Huisman dříve působil jako provozní a finanční ředitel World Online. Členem týmu Tiscali se stal v roce 2000, kdy italská firma World Online koupila. Jeho jmenování do nové pozice musí být ještě schváleno na dubnové valné hromadě. Do té doby bude Huisman působit jako výkonný ředitel. Tiscali současně oznámila, že hodlá všechny své operace v Itálii spojit do jedné nové skupiny. Jejím ředitelem se stane Sergio Cellini.

Soru své rozhodnutí, že hodlá odstoupit z funkce generálního ředitele, oznámil v minulém roce. Jako důvod uvedl, že by se rád věnoval regionální politice na rodném ostrově Sardinie.