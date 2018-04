TELeKONOM: Sledujte fotbal na mobilu...

- Tuzemští mobilní operátoři začali zákazníkům nabízet na displejích mobilních telefonů speciální zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale, které v pátek začalo. U Eurotelu, RadioMobilu i Českého Mobilu se na wapových portálech objevily nové odkazy na aktuální informace z Koreje a Japonska.

Eurotel začal od čtvrtka až do konce června na portálu Juice poskytovat aktuální zpravodajství, program a výsledky zápasů, seznam mužstev a hráčů. Informace o mistrovství se skrývají pod hlavní kategorií Sport a následně MS Fotbal.

Aktuální zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale nabízí konkurenční RadioMobil v sekci ClickInfo. Pod odkazem Výsledky bude možné nalézt textové zprávy, referující o průběhu a výsledcích jednotlivých zápasů, a kanál Tabulky nabídne přehledné pořadí jednotlivých týmů. Firma zároveň připravila nová loga a obrázkové zprávy s tematikou fotbalu.

Nejmladší operátor Český Mobil pro fanoušky fotbalu v pátek spustil nový wapový odkaz pod názvem "Fotbal" přinášející rozšířené zpravodajství z mistrovství.

CHICAGO - Americká společnost Qwest Communications International Inc. se rozloučila s auditory firmy Andersen a nahradila je lidmi z konkurenční KPMG. Andersen je přitom obžalován, že obcházel spravedlnost a likvidoval dokumenty patřící ke zkrachovalému energetickému koncernu Enron, na jehož finance se chtěl podívat patřičný kontrolní úřad.

Mluvčí Qwest Tyler Gronbach uvedl, že problémy Andersenu nemají se změnou auditora co dělat. Anderson přitom přišel o mnohé zákazníky, jakmile se o krachu Enronu začalo psát. Qwest je dominantní lokální telefonní firmou ve 14 amerických státech od Minnesoty po Washington.

Rada ředitelů Qwest v rámci výroční revize údajů dospěla k závěru, že je v zájmu firmy změnit v tuto dobu auditora, dodal mluvčí. Qwest uvedl již minulý měsíc, že uvažuje o výměně poradenské firmy.

Americká komise pro devizové a akciové trhy minulý týden zahájila formální prohlídku účetních praktik Qwest v letech 2000 a 2001. Komise již v Qwest studovala nákup aktiv od bankrotující telekomunikační firmy Global Crossing Ltd. Komise pak uvedla, že Qwest některé údaje nezahrnul do účtů čtvrtého čtvrtletí a celého roku 2000.

Andersen loni Qwest účtoval 1,35 milionu dolarů za audity a 10,5 milionu dolarů za poradenství a další služby. KPMG bude Qwest sloužit jako nezávislý auditor pro letošní rok. Firmu Andersen Qwest využíval jako auditora od roku 2000, když převzal Společnost US West, napsala agentura Reuters.

VARŠAVA - Počet uživatelů mobilních telefonů v Polsku překročí zřejmě v letošním druhém čtvrtletí počet instalovaných pevných telefonních linek. Vyplývá to z prognóz tempa růstu obou typů komunikace v zemi, které zveřejnila kancelář Schröder Salomon Smith Barney (SSSB) společně s makléřským domem polského Banku Handlového (DMBH).

Polští mobilní operátoři během letošního prvního čtvrtletí získali celkem 775 000 nových klientů. Souhrnný počet všech uživatelů mobilních telefonů v zemi tak dosáhl 10,8 milionu proti 11,4 milionu uživatelů pevných telefonních linek.

Na konci druhého čtvrtletí by mobilní operátoři měli podle prognóz SSSB a DMBH poskytovat služby už 11,5 milionu klientů. Při omezeném tempu růstu pevné telefonní sítě v zemi by to mělo poprvé vystačit na překročení počtu stacionárních telefonních linek.

Na konci letošního roku by měl mobilní telefon využívat každý třetí Polák, zatímco na konci loňského roku to byl každý čtvrtý obyvatel země.

NEW YORK - Americký telekomunikační gigant AT&T Corp. se chystá vydat a pustit na trh nové akcie, aby získal 2,25 miliardy dolarů. Hodlá s nimi částečně pokrýt náklady na povinný odkup 69 procent akcií AT&T Canada, které ještě nevlastní. Firma to uvedla v noci na sobotu.

AT&T, největší americký telefonní operátor v meziměstském styku a provozovatel kabelové televize, uvedl již dříve, že na konci minulého roku by jej koupě podílu přišla na 3,2 miliardy dolarů. V rámci uzavřené dohody cena každého čtvrt roku roste.

Americká komise pro cenné papíry (SEC) firmu varovala, že nové akcie mohou snížit cenu dosavadních. Za posledních 12 měsíců akcie AT&T klesly o 42 procent, proti severoamerickému indexu akcií telekomunikačních firem si však emise vedla o čtyři procenta lépe.

AT&T dodala, že vydání její nové emise akcií zajistí firmy Credit Suisse First Boston, Goldman Sachs, J.P. Morgan a Salomon Smith Barney. Bližší údaje o nových akciích AT&T nesdělila. AT&T musí v rámci dohody uzavřené mezi firmami v roce 1999 odkoupit veřejně obchodovatelné akcie AT&T Canada do června 2003. Nyní je AT&T povinna dát za každou akcii AT&T Canada 49,35 kanadského dolaru, tedy 32,23 amerického dolaru. V červnu příštího roku cena stoupne na 60 kanadských dolarů, připomíná agentura Reuters.

BRATISLAVA - Slovenské telekomunikácie (ST), které patří do skupiny Deustche Telekom, prodaly v rámci restrukturalizace svůj odštěpný závod na budování spojovacích sítí Telemont české telekomunikační společnosti Vegacom. Oznámilo to tiskové oddělení ST bez uvedení ceny. Podobnost aktivit Telemontu a Vegacomu zaručují podle ST oběma společnostem výhodné spojení. Dosavadní odštěpný závod telekomunikací se přetransformuje na stejnojmennou společnost s ručením omezeným. Telemont se zabývá zejména budováním, instalací a údržbou přístupových a přenosových sítí a instalací spojovacích zařízení. Vegacom, jehož tržby loni činily 1,2 miliardy Kč, v uplynulých deseti letech spolupracoval například na digitalizaci Českého Telecomu nebo instalaci spojů Českých radiokomunikací.