TELeKONOM: Škodovka si vybrala Aliatel...

PRAHA - Největší tuzemská automobilka Škoda Auto bude nejméně do konce pololetí příštího roku využívat pro mezinárodní volání služby společnosti Aliatel. Uzavření smlouvy

oznámila včera mluvčí Aliatelu Martina Kemrová s tím, že jde o službu pro odchozí hovory s přímým připojením Business Call Direct. Většinu telekomunikačních služeb v pevné síti poskytuje Škodě Český Telecom.

"Stali jsme se jediným alternativním operátorem, který společnosti Škoda Auto dodává služby," doplnil generální ředitel Jiří Hubka. Podobně jako Aliatel konkuruje Telecomu v poskytování telekomunikačních služeb firemním zákazníkům například společnost GTS, která má uzavřeny kontrakty s Českou pojišťovnou či Raiffeisenbank. Služby firemní klientele nabízí i firma eTel, kterou využívá například GE Capital, ČSOB nebo Daewoo Avia.

Aliatel poskytuje své služby mimo jiné společnostem Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, Danone, Ericsson, Jihočeské mlékárny, Matsushita, Stock Plzeň či Západočeská energetika.

PRAHA - Konkurence zřejmě získá možnost pronajímat si místní vedení Českého Telecomu pro přístup ke koncovým zákazníkům. Vláda dnes schválila návrh věcného záměru zákona o telekomunikacích, která pronájem tzv. místních smyček řeší. Bez dalších podrobností to oznámila mluvčí vlády Anna Stárková.

Paragrafové znění zákona by měl předložit ministr dopravy Milan Šimonovský spolu s ministrem Vladimírem Mlynářem do konce listopadu, uvedla mluvčí ministerstva dopravy Ludmila Roubcová.

Vláda měla podle původního harmonogramu již v září schvalovat paragrafové znění zákona, kvůli povodním však ministerstvo dopravy požádalo o dvouměsíční odklad. Tím je však ohrožen původní záměr schválit zákon v Poslanecké sněmovně ještě do konce roku. Zákon tak bude zřejmě účinný až během roku 2003. Aby služba mohla fungovat, bude muset ještě Český telekomunikační úřad vydat metodiku, podle které se budou ceny pronájmu linek počítat.

Novela zákona by měla platit pouze po přechodné období, než poslanci koncem roku 2003 schválí zcela nový zákon o elektronických komunikacích. Zpřístupnění místních smyček již nabízejí operátoři v západní Evropě, ovšem službu konkurence kvůli vysoké ceně málokdo

využívá. Například v Německu si firmy pronajímají jen zhruba čtyři procenta stanic dominantního Telekomu. Cena za pronájem jedné linky by se v EU měla v příštím roce pohybovat kolem pěti eur proti letošním osmi až 16 eurům.

Vláda rovněž schválila návrh věcného záměru zákona o standardizaci služeb pro zajištění základní dopravní obslužnosti. Zákon má zajistit, aby po zrušení okresních úřadů byly jednotně zajištěny minimální základní přepravní potřeby občanů veřejnou osobní dopravou v celé ČR. Standardy budou vycházet ze silničního zákona a zákona o drahách.

PRAHA - Vláda včera odložila termín podpisu smlouvy o prodeji 51 procenta akcií Českého Telecomu společnosti C-Tel o měsíc na konec listopadu. Kabinet zároveň posunul termín

projednání návrhu smlouvy z původního 15. října na konec měsíce, uvedl po dnešním zasedání vlády ministr financí Bohuslav Sobotka. C-Tel je 100procentní dceřiná společnost Deutsche Bank, kterou podporuje dánská telekomunikační firma TDC.

O posun termínů požádala společnost C-Tel a doporučil ji i privatizační poradce JP Morgan. Čas je podle mluvčího ministra financí Jaroslava Dědiče potřeba pro projednání v orgánech

financujících bank a nabyvatele. Cena ani další smluvní podmínky tím nejsou dotčeny ani zpochybněny, dodal.

"Nabyvatel ve své žádosti jednoznačně uvedl, že konsorcium Deutsche Bank má zájem dokončit transakci za stanovených podmínek včetně kupní ceny 1,82 miliardy eur," uvedl Sobotka. Během získaného času by podle Sobotky měli zástupci C-Telu ukončit jednání s minoritními akcionáři Telecomu a jeho dceřiné firmy Eurotel. V Telecomu ovládají 34 procent akcií firmy KPN a Swisscom, vlastníkem 49 procent Eurotelu je americké konsorcium Atlantic West. S tím v minulosti vedení Telecomu neúspěšně jednalo o odkupu podílu ve firmě.

Vláda začátkem srpna rozhodla o prodeji majority v Telecomu C-Telu za 1,82 miliardy eur, tedy zhruba 55 miliard korun. Nedávno se objevily neoficiální informace, že budoucí vlastník se snaží cenu podílu snížit.

Ministr dopravy a spojů Milan Šimonovský minulý týden zdůraznil, že stát bude při prodeji podílu v Telecomu požadovat, aby kupující strana nejprve za podíl zaplatila a teprve poté na ni převede akcionářská práva.

Deutsche Bank a TDC si už předběžně zajistily zdroje, s jejichž pomocí budou nákup financovat. Americké banky JP Morgan a Citibank se s nizozemskou ING předběžně dohodly na tom, jak by financování mohlo vypadat. Kvůli nákupu většinového podílu v Telecomu vytvořily i zvláštní syndikát, rozsah financování a jeho podmínky však ještě zbývá doladit.

Prodej většinového podílu v Telecomu je v letošním roce zatím největším privatizačním případem ve střední a východní Evropě.

SOFIE - Bulharská privatizační agentura včera oznámila, že přes výzvy k zastavení privatizace kvůli nízkým nabídkám bude pokračovat v prodeji státní telekomunikační společnosti BTC, a dodala, že doufá v uzavření dohody do konce letošního roku.

Privatizace BTC přilákala pouze dva zájemce. Britská investiční společnost Advent nabídla za převzetí 65procentního podílu v BTC 200 milionů eur a turecké konsorcium firem Turk

Telekom a Koc Holding 185 milionů eur.

Odbory, které reprezentují zhruba 70 procent pracovníků BTC, a opoziční socialistická strana vyzvaly k zastavení prodeje kvůli nízkým nabídkám, plánovanému snižování nákladů a nedostatečným investicím v případě obou kandidátů.

Ti přislíbili investovat během příštích pěti let 400 milionů eur do modernizace analogové sítě a dalších 50 miliónů do zvýšení akciového kapitálu. Nabídka tureckého konsorcia počítá se snížením počtu zaměstnanců během tří let na 20 530 osob ze současných 24 000 osob, zatímco firma Advent hodlá ve stejné době snížit počet zaměstnanců na 16 000 osob.

Ve společnosti BTC v současnosti připadá na jednoho zaměstnance 112 telefonních linek, zatímco u operátorů v Evropské unii je to v průměru přibližně 240 linek. Firma BTC, která slouží 35 procentům osmimiliónové bulharské populace, v loňském roce zvýšila zisk o 43 procent na 241 milionů leva (121,17 milionu dolarů), napsala agentura Reuters.