TELeKONOM: Síť zchudlého německého MobilComu převezme KPN...

FRANKFURT - E-Plus, německá mobilní divize nizozemské telekomunikační skupiny KPN, má zájem o převzetí

mobilní sítě třetí generace UMTS problémové společnosti MobilCom. Informoval o tom včera německý list Financial Times Deutschland s odvoláním na mluvčí E-Plus. Ta však odmítla poskytnout další detaily.

Podle listu by E-Plus za získání sítě na oplátku odpustila firmě MobilCom dluh 600 milionů eur za dodávky služeb a

infrastruktury. Zpráva podpořila akcie MobilCom, které během dopoledne na burze ve Frankfurtu posílily o téměř deset procent.

Společnost MobilCom počátkem měsíce o vlásek unikla vyhlášení platební neschopnosti, když jí německá vláda přidělila 400 milionů eur na záchranu. Tomu předcházelo přestřihnutí pupeční šňůry od francouzského investora France Télécom, který má sám značné problémy s vlastními dluhy. MobilCom v současnosti vede jednání s France Télécom o budoucnosti obrovského dluhu, který vznikl ve spojitosti se snahou nabídnout uživatelům mobilní

internetové služby třetí generace, napsala agentura Reuters.

France Télécom převzal 28,5 procenta německé firmy v roce 2000 a otevřel si tak přístup na největší telekomunikační trh v Evropě. Slibovaný rozjezd sítě třetí generace ale nedokončil kvůli dluhům svým i dceřiné firmy a kvůli celkově horší situaci v odvětví.

Zastíněna rivaly Vodafone a Deutsche Telekom AG má společnost MobilCom zhruba pět miliónů klientů. Licenci na

provozování třetí generace mobilních telefonů koupila před dvěma roky za 8,4 miliardy eur. Osud licence je zatím nejistý, když rozjezd provozu sítě byla nucena z finančních důvodů odložit.

ČADCA - Společnost JJ Electronic, s.r.o, se sídlem v Čadci, výrobce nízkofrekvenčních elektronek, zesilovačů a kondenzátorů, plánuje letos tržby zhruba 68 milionů slovenských korun. Tržby by tak byly o zhruba 30 procent vyšší než v roce 2001. Informoval o tom majitel společnosti Ján Jurčo.

Ještě v tomto chce firma v pronajatých prostorách bývalé textilky Pratex zahájit výrobu polypropylénových kondenzátorů, které vystihují nové trendy v elektronice. Do projektu, rekonstrukce haly a technologií chce investovat celkem 35 milionů Sk, převážně z vlastních zdrojů.

Prakticky celá produkce firmy je určena na export. Kromě západoevropských států putují její výrobky také do Spojených států. "Na americkém trhu máme kolem 25 distributorů a prodejců, přičemž letos jsme založili 100procentní dceřinou společnost v Kanadě," uvedl Jurčo. JJ Electronic v současnosti zaměstnává přibližně 120 lidí.

SYDNEY - Největší australská telekomunikační společnost Telstra Corp Ltd i přes špatné podmínky na telekomunikačním trhu zažila v prvním čtvrtletí fiskálního roku růst tržeb díky zájmu o internet. Tržby za tři měsíce do konce září vzrostly meziročně o 1,1 procenta na 4,9 miliardy australských dolarů (2,7 miliardy USD), informoval dnes generální ředitel společnosti Ziggy Switkowski.

Výsledky jsou v souladu s odhady společnosti. Údaje o zisku zveřejňuje Telstra pouze každých šest měsíců. Při zahrnutí mimořádných příjmů z prodeje sedmi nemovitostí se čtvrtletní příjmy zvýšily o 15,3 procenta na 5,7 miliardy AUD.

Telstra dodala, že zájem o vysoce rychlostní připojení na internet, vyšší poplatky za telekomunikační připojení a mírný růst mobilní divize vyvážily menší příjmy z komunikace prostřednictvím pevných linek a horší výsledky hongkongské mobilní divize. Celkové příjmy mobilní divize se ve čtvrtletí zvýšily o 5,7 procenta na 886 miliónů AUD, příjmy z mobilního přenosu dat přitom vzrostly až o 47,9 procenta. Problémy měla pouze hongkongská divize CSL, kde příjmy ve sledovaném období klesly o 17 procent. Obrat divize internetu a dat stoupl o 27,6 procenta na 296 miliónů AUD. Příjmy z místních, meziměstských i mezinárodních hovorů, které byly vždy páteří aktivit společnosti,

se nyní kvůli silné konkurenci snížily. Obrat u místních hovorů se snížil o 8,1 procenta na 477 milionů AUD.

Hlavním akcionářem Telstry s polovičním podílem je stát. Firma zároveň potvrdila výhled na celý finanční rok. Po poklesu čistého zisku v uplynulém roce o 9,8 procenta na 3,66 miliardy AUD letos počítá se stagnací zisku i příjmů, napsala agentura Reuters.

PAŘÍŽ - Tržby francouzského poskytovatele internetových služeb Wanadoo se ve třetím čtvrtletí letošního

roku zvýšily ve srovnání se stejným obdobím loni o 30 procent na 527 milionů eur. Ke zvýšení přispěl hlavně růst na domácím trhu, informovala včera společnost v prohlášení.

Výsledky jsou nepatrně horší, než odhady analytiků, kteří očekávali tržby kolem 545 milionů eur. Za prvních devět měsíců roku se obrat druhého největšího poskytovatele internetových služeb v Evropě po německé T-Online zvýšil o 32 procent na 1,445 miliardy eur.

Počet uživatelů na konci září činil 7,1 milionů. Údaj však nezahrnuje nové zákazníky, které Wanadoo získal letos v létě akvizicí španělské eresMas. Podle analytiků by do konce roku mohla společnost dosáhnout svého cíle zvýšit počet zákazníků na osm miliónů. Wanadoo dodala, že k růstu došlo hlavně na domácím trhu.

Wanadoo, která je divizí France Télécom, opět nezveřejnila údaje o zisku. Podle dřívějších informací činil její jádrový zisk za první pololetí 28 milionů eur. Předseda společnosti Nicolas Dufourcq včera na tiskové konferenci k výsledkům dodal, že za celý letošek by se společnost mohla vymanit ze ztráty. Pokud by se společnost dostala do černých čísel, byla by druhým poskytovatelem internetových služeb v Evropě se ziskem. Jedinou ziskovou společností je zatím italská Tiscali.

Přestože výsledky byly horší než odhady, nejsou znepokojující, dodávají analytici. U internetových společností je

totiž typické, že ve třetím čtvrtletí dochází k mírnému zhoršení hospodaření, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Ředitelem divize inovací pro region střední a východní Evropy společnosti Nextra Czech Republic se od

října stal Petr Žákovec. Ten působil asi deset let ve vedoucích pozicích v divizích Českého Telecomu, kde pracoval především v oblasti řízení změnových projektů a vedení projektových kanceláří.

V posledních letech Žákovec podnikal v oblasti poradenství a řízení speciálních telekomunikačních projektů pro potřeby alternativních telekomunikačních operátorů. Podle Žákovce je cílem Nextry zavedení nových typů služeb pro segment obchodních zákazníků, zkrácení doby zavádění nových produktů a urychlení vývoje nových technologických platforem ve společnosti. Firma poskytuje internetové a komunikační služby pro podnikovou klientelu.