TELeKONOM: Siemens vyhrál tendr v Iráku...

KUVAJT - Kuvajtský mobilní operátor National Mobile Telecommunications (NMT) si vybral za partnera německou firmu Siemens. Ta bude hlavním dodavatelem zařízení pro západní část mobilní sítě, kterou NMT staví v severním Iráku. NMT vybíral mezi společnostmi Nokia, Siemens a Ericsson.

Dvouletý kontrakt na výstavbu a správu mobilní sítě na severu Iráku získal National Mobile tento měsíc. "Ještě čekáme na podpis licence," řekl generální ředitel NMT David Murray. "Do té doby nemůžeme podepsat dohodu s dodavatelem," upozornil. Na východě Iráku bude hlavním dodavatelem Kuvajťanů čínská firma Huawei Technologies. Ta již dodává pro konsorcium Asia-Cell, lokální iráckou firmu působící na severu země. "Na východě chceme spolupracovat s existujícím dodavatelem," potvrdil Murray.

Dodal, že do konce roku by NMT chtěla mít hotové a zprovozněné mobilní sítě v severoiráckých městech Mosul a Kirkúk. NMT předpokládá, že uživatelská základna v severním Iráku se do dvou let zvýší na milion klientů, jež bude obsluhovat partnerská Asia-Cell. Ta již zvýšila počet klientů na severu na více než 60 000 z 45 000 na počátku měsíce. Konsorcium těží z relativně lepší bezpečnostní situace v severním Iráku ve srovnání s ostatními částmi země.

Kuvajtská firma již dříve oznámila, že jejím dodavatelem pro síť v jižní části Iráku bude americká Motorola a buď Siemens nebo Nokia. Kontrakt představuje 120 milionů dolarů. Největší kuvajtská telekomunikační společnost MTC získala dvouletou licenci na výstavbu a správu další části mobilní sítě na jihu země. Ve středním Iráku síť vybuduje egyptská společnost Orascom Telecom. Ta zřejmě využije jako dodavatele zařízení společnost Motorola nebo francouzskou firmu Alcatel, napsala agentura Reuters.



PRAHA - Vedení Českého Telecomu nebude pomáhat konsorciu TelSource při prodeji jeho 27procentního podílu ve společnosti. Hlavní akcionáři Telecomu, Fond národního majetku a TelSource, totiž na poslední chvíli stáhli z programu mimořádné valné hromady své návrhy, které by umožnily představenstvu poskytovat TelSource informace a součinnost pro chystaný prodej.

"Znamená to, že představenstvo nebude poskytovat TelSource ani jinému akcionáři žádné výhody nad rámec informačního memoranda," uvedl generální ředitel Telecomu Gabriel Berdár. Podle šéfa TelSource Bessela Koka souvisí stažení návrhu s právními komplikacemi, které odmítl specifikovat. Konsorcium chce po analýze problémů co nejdříve svolat další mimořádnou valnou hromadu. Výsledek hromady podle něj nebude mít negativní dopad na chystaný prodej akcií TelSource. "Nevidím nyní žádný dopad na chystanou nabídku akcií (TelSource)," uvedl.

Valná hromada rovněž do dozorčí rady zvolila poradce premiéra pro informatiku a sport Martina Kováře. Ten v radě nahradí Koka, který tento týden rezignoval kvůli možnému střetu zájmů při prodeji akcií. Jiné změny v orgánech společnosti nikdo nenavrhl. Původně se spekulovalo i o odchodu druhého zástupce TelSource v dozorčí radě Güntera Pfeiffera.

Valnou hromadu svolalo konsorcium KPN a Swiscomu TelSource, které v září oznámilo, že chce svůj podíl nabídnout finančním investorům. Akcionáři měli změnit stanovy a udělit souhlas s poskytnutím informací a spolupráce pro snadnější prodej akcií. Do poloviny listopadu by se měl FNM rozhodnout, zda se bude na prodeji akcií TelSource podílet, či zda prodá svůj 51procentní podíl později samostatně. Vláda předpokládá prodej státního podílu v Telecomu do konce roku 2005. Složité smluvní vazby s TelSource zhatily loňský pokus o prodej Telecomu konsorciu Deutsche Bank a TDC.

PRAHA - Český telekomunikační úřad chce vyhlásit výběrové řízení na tři licence pro provoz bezdrátových sítí v Praze. Fixní sítě FWA (Fixed Wireless Access) v pásmu 28 gigahertz umožní vlastníkům licencí konkurovat dominantnímu Českému Telecomu v telekomunikačních službách včetně veřejné telefonní služby. Za každou licenci udělovanou na 20 let zájemce zaplatí 30 milionů korun, uvedl úřad na své internetové stránce.

ČTÚ v současnosti podle předsedy Davida Stádníka eviduje pět žádostí o udělení licencí a proto se rozhodl vypsat tendr. Ten by měl proběhnout formou tzv. soutěže krásy. O vítězi nebude rozhodovat nabídnutá cena, ale kvalitativní ukazatele. Úřad již v roce 2000 rozděloval podobné licence pro využití sousedního pásma 26 GHz. Licence nakonec ze 13 zájemců získaly společnosti Broadnet, Nextra a GiTy/StarOne. V loňském roce pak ČTÚ vypsal tendr na dvě licence v pásmu 3,5 GHz, obě získala společnost Eurotel. Zatímco jedna licence v pásmu 26 GHz stála 150 milionů, pro pásmo 3,5 GHz vyšla na 20 milionů Kč.

CURYCH - Švýcarská telekomunikační společnost Swisscom propustí v příštím roce 655 zaměstnanců, což jsou čtyři procenta všech pracovníků společnosti. Za rozhodnutím stojí snaha firmy lépe se vyrovnat se současným tržní prostředím, omezit náklady a podpořit zisk. Vyplývá to z včerejšího prohlášení firmy.

Swisscom se snaží, stejně jako jeho kolegové v Evropě, snížit náklady, aby se tak lépe vyrovnal se slabou ekonomikou a udržel ziskovost. Firmě také silně roste na domácím trhu konkurence, což má vliv na snížení cen a tedy i příjmů a ziskové marže. Nejistý je i další vývoj mobilní divize, protože trh bude brzy nasycen.

Ostřejší konkurence na domácím poli firmu donutila poohlédnout se po růstových šancích v zahraničí, kde by mohla využít své přebytečné hotovosti. Po dvouletém neplodném hledání Swisscom zmírnil své akviziční požadavky a zaměřil se na získání většiny v Telekomu Austria. Jednání s rakouským holdingem ÖIAG, hlavním akcionářem Telekomu, však ustrnula na otázce ceny.

Swisscom měl na konci loňského roku 20 000 zaměstnanců. V současnosti firma dokončuje tříletý program snižování počtu pracovníků, v rámci kterého do konce letošního roku opustí firmu 3000 zaměstnanců, napsala agentura Reuters.