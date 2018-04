TELeKONOM: Šest firem soupeří o pražské bezdrátové sítě...

PRAHA - Celkem šest firem projevilo začátkem února zájem o tři licence pro bezdrátové telekomunikační sítě v Praze. Zájemci si vyzvedli na Českém telekomunikačním úřadu zadávací dokumentaci a do 25. února musí předložit své nabídky, řekl předseda úřadu David Stádník. Bezdrátové fixní sítě FWA v pásmu 28 gigahertz umožňují poskytování širokopásmových služeb, zejména vysokorychlostní přístup na internet, datové přenosy i hlasové služby, koncovým zákazníkům nezávisle na síti Českého Telecomu. Úspěšní uchazeči by měli licence získat do konce března.

O vítězích tendru nebude rozhodovat výše navržené ceny, ale budou to kvalitativní ukazatele. Jednotlivé žádosti bude úřad posuzovat podle navrženého termínu spuštění služeb, ceny připojení k internetu, rozsah pokrytí, zkušeností žadatele a dalších kritérií. Úspěšný uchazeč za licenci zaplatí tři miliony korun.

Úřad již v roce 2000 rozděloval podobné licence pro využití sousedního pásma 26 GHz. Licence nakonec ze 13 zájemců získaly společnosti Broadnet, Nextra a GiTy/StarOne. V loňském roce pak ČTÚ vypsal tendr na dvě licence v pásmu 3,5 GHz, obě získala společnost Eurotel. Zatímco jedna licence v pásmu 26 GHz stála 150 milionů, pro pásmo 3,5 GHz vyšla na 20 milionů Kč.

V ČR je kolem 3,6 milionu pevných telefonních linek, z nichž asi 99 procent provozuje Telecom, a přibližně 9,7 milionu mobilních telefonů.



PRAHA - Počet klientů, kteří využívají k dobití kreditu v mobilním telefonu bankomaty České spořitelny, loni vzrostl o čtvrtinu na 81 615 lidí. Služba se nyní podílí 13 procenty na všech transakcích přímého bankovnictví České spořitelny, uvedla banka v tiskové zprávě. Vedle spořitelny nabízí službu dobíjení kreditu mobilních telefonů ve svých bankomatech i další velké finanční ústavy, jako například Komerční banka či ČSOB.

Česká spořitelna provozuje celkem 1070 bankomatů a dobíjení předplacených karet pro mobily nabízí od roku 2002. Vedle zákazníků Eurotelu a Českého Mobilu mohou od dnešního dne své telefony dobíjet i klienti T-Mobile.

BUDAPEŠŤ - Hrubý zisk druhého největšího maďarského mobilního operátora Pannon GSM se v loňském roce zvýšil na 28,4 miliardy forintů (3,5 miliardy korun) z předchozích 24,5 miliardy. Oznámila to dnes firma, která je divizí norské telekomunikační skupiny Telenor. Dodala však, že letos očekává obtížný rok. Tržby společnosti loni stouply na 170,5 miliardy forintů ze 158,5 miliardy v předchozím roce, podíl na trhu se ale snížil na 35,8 procenta z 38,3 procenta. Pokles tržního podílu zaznamenala rovněž maďarská mobilní jednička Westel, a to na 47,4 procenta z předchozích 49,6 procenta. Podíl maďarské divize britské firmy Vodafone naopak stoupl na 16,8 procenta z 12,1 procenta, píše agentura Reuters.

V Maďarsku používá mobilní telefon téměř 80 procent obyvatel. Mobilní operátoři tak mohou získávat nové zákazníky pouze od svých konkurentů nebo z řad uživatelů pevných linek. Firmy Pannon a Westel byly loni nuceny následovat agresivní cenovou politiku konkurenta Vodafone, což v případě společnosti Pannon vedlo k poklesu průměrného měsíčního příjmu na uživatele na 5245 forintů z 5732 forintů v roce 2002.

Mateřská společnost Telenor, která má podíly zhruba v tuctu mobilních operátorů v Asii, Rusku a východní Evropě, v pátek oznámila, že její základní zisk se v posledním čtvrtletí loňského roku díky zahraničním mobilním aktivitám zvýšil o 36 procent. Generální ředitel Jon Fredrik Baksaas prohlásil, že firma má největší zájem o jihovýchodní Asii a střední Evropu.

PRAHA - V sobotu, na kterou připadl svátek svatého Valentýna, poslali tuzemští uživatelé mobilních telefonů o pětinu více SMS než v běžný víkendový den. Zhruba stejný růst zaznamenaly mobilní sítě i loni. O desítky procent se však letos zvýšil zájem o posílání obrázků a fotografií prostřednictvím MMS, uvedli operátoři. Firmy nabízely svým zákazníkům speciální pohlednice, loga či melodie nebo možnost hrát hry s valentýnskou tematikou.

V síti Eurotelu lidé podle mluvčí Diany Dobálové poslali o 70 procent více multimediálních zpráv MMS než loni. Zhruba 50 procent zpráv přitom lidé posílali přímo z mobilního telefonu, což svědčí o vysokém zastoupení majitelů MMS telefonů mezi zákazníky, uvedla. Počet odeslaných SMS vzrostl o 21 procent. Celkový provoz v síti T-Mobile se proti předchozí sobotě zvýšil o pět procent. Počet hovorů byl vyšší o necelých sedm procent a počet SMS vzrostl o 18 procent na 4,6 milionu. Martina Kemrová z tiskového oddělení připomněla, že statistiku SMS ovlivnil sobotní televizní pořad "Nominační večer TýTý 2003", kde mohli diváci hlasovat prostřednictvím mobilního telefonu.

Český Mobil zaznamenal podle mluvčího Petra Šindlera prodloužení délky hovorů a více než čtvrtinový růst počtu odeslaných MMS oproti běžnému dni. "Zajímavé je také zvýšené používání služby SMS Chat, z čehož je možno usuzovat, že Valentýn působí především na mladší generaci," dodal. Operátoři se minulý týden shodli, že počty SMS na svatého Valentýna nebudou konkurovat rekordnímu provozu o Vánocích či na Silvestra. Loni na Štědrý den prošlo mobilními sítěmi rekordních 53 milionů SMS.

Valentýnská tradice začala v zemích střední a východní Evropy vznikat až po revoluci. Svátek každoročně slaví stále více lidí.