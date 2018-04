TELeKONOM: Server SMS.cz podvodně předražuje textovky...

PRAHA - Internetový server pro posílání krátkých textových zpráv na mobilní telefony SMS.cz podle Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) klame své zákazníky. Server, který měsíčně používá 250 000 návštěvníků, dostatečně neinformuje uživatele, kolik je bude stát dobití kreditu a v důsledku toho ani vlastní odeslání zprávy. Sdružení to uvedlo v tiskové zprávě.

Při dobíjení kreditu prostřednictvím volání na linku se zvýšeným tarifem 900 309 011, která je další službou serveru, uživatel podle SOS zaplatí zhruba o 60 procent vyšší částku, než je 22 Kč udávaných jako příjem serveru ze zavolání. Vzhledem k tomu, že cena 22 Kč je jediná uvedená, může se spotřebitel právem domnívat, že tato cena mu bude účtována, upozornil předseda sdružení František Lobovský.

Uživatelé tak v některých případech zaplatí více než na oficiálních SMS branách mobilních operátorů. Sdružení proto požádalo o řešení zřejmého klamání spotřebitele místně příslušný regionální inspektorát České obchodní inspekce v Ostravě.

PRAHA - Český Telecom již podepsal se dvěma operátory smlouvy o nové verzi připojení na internet přes telefonní linku prostřednictvím technologie ADSL. Po společnosti Český Bezdrát smlouvu uzavřela i společnost Dial Telecom a před podpisem jsou další tři firmy, řekl mluvčí Telecomu Vladan Crha. Mezi společnostmi, které v nejbližších dnech dohodu uzavřou, by měla být i firma Ipex.

Telecom chce od poloviny září zvýšit rychlost základní varianty ADSL ze 192/64 kbit/s na 512/128 kbit/s. Zavede ovšem desetigigabytový limit pro přenosy dat. Za další data bude zákazník platit. Firma v posledních měsících připojovala zhruba 500 zákazníků týdně. Tempo se však po oznámení nových variant zpomalilo. V současnosti má ADSL v ČR kolem 9200 zákazníků.

Zvýšení rychlosti ADSL požadoval ministr informatiky Vladimír Mlynář. Podle ČTÚ je současné ADSL Telecomu nejpomalejší v Evropě. Zavedení datového limitu kritizují někteří operátoři i uživatelé internetu. Telecom poskytuje ADSL zhruba 20 operátorům na velkoobchodní bázi. Ti jej pak nabízí koncovým zákazníkům.

BRATISLAVA - Společnost Orange Slovensko, podle počtu zákazníků největší mobilní operátor na slovenském trhu, hospodařila v prvním pololetí se ziskem před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) 3,26 miliardy slovenských korun. To je o 35 procent více než ve stejném období loni.

Čistý zisk společnosti se meziročně zvýšil o 60 procent na 1,28 miliardy Sk. Celkové výnosy za prvních šest měsíců roku vzrostly o necelou čtvrtinu na 7,68 miliardy korun. Ke konci června evidovala společnost 1,85 milionu aktivních zákazníků. To je proti stejnému období minulého roku nárůst o o 21 procent. Počet klientů konkurenčního EuroTelu dosáhl koncem pololetí 1,37 milionu.

Většina zákazníků Orange, více než milion, tvoří uživatelé předplacených karet. Počet zákazníků fakturovaných služeb koncem prvního pololetí dosáhl 764 780. "Navzdory rostoucí penetraci trhu vzrostl počet našich uživatelů téměř o čtvrtinu. Předpokládáme, že počet zákazníků naší společnosti už letos překročí hranici dvou milionů," uvedl generální ředitel Orange Pavol Lančarič.

Celkem 64 procent akcií Orange Slovensko vlastní firmaaOrange S.A., jejímž většinovým vlastníkem je France Télécom. Ostatní akcie drží Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a soukromí finanční investoři. Skupina Orange působí ve 22 zemích.

FRANKFURT - Mobilní divize německé technologické společnosti Siemens chce investovat v Brazílii během příštích pěti let do výzkumu a vývoje mobilních telefonů 110 milionů USD. Vyplývá to z dnešního prohlášení společnosti.

Siemens mobile, který je čtvrtým největších výrobcem mobilů na světě, chce v severní části Brazílie vystavět své páté výzkumné a vývojové centrum pro mobilní telefony. Další čtyři centra má firma v Německu, Dánsku, Číně a Spojených státech. "Trh v Latinské Americe je pro Siemens mobile velmi slibný a Brazílii považujeme za hnací motor," dodal v prohlášení člen představenstva mobilní divize Siemensu Joe Kaeser.

Brazílie je největším z rychle rostoucích mobilních trhů v Latinské Americe a na konci roku 2002 zde vlastnilo telefon 34,9 milionu uživatelů. Operátoři v Americe však používají tři různé mobilní technologie. Siemens vyrábí telefony a zařízení pro mobilní standard GSM, který patří mezi nejrozšířenější na světě a je populární hlavně v Evropě. V Americe se tento standard začal používat nedávno.

TOKIO - Americká investiční společnost RRipplewood Holdings koupí za zhruba 260 miliard jenů (asi 2,2 miliardy USD) divizi pevných telefonních linek společnosti Japan Telecom. Firmu, která je třetí největší telekomunikační operátor v Japonsku, kontroluje britská Vodafone Group.

Ripplewood má sídlo v New Yorku a asi před třemi lety zaplnil první stránky ekonomických rubrik, když jako první zahraniční firma v historii převzal japonskou banku. Současný nákup bude financovat prostřednictvím úvěru, který poskytne 11 bank, včetně Citigroup a J.P. Morgan.

Odborníci oznámený kontrakt považují za významný a předpokládají, že by japonský telekomunikační trh mohl stimulovat k dalším fúzím a akvizicím. Dosud těmto aktivitám v Japonsku bránila až příliš konzervativní podniková kultura, podotýká agentura AP.

Ripplewood bude zřejmě chtít pevné telefonní linky v Japonsku využít k tomu, aby mohl spustit služby širokopásmového připojení k internetu. Naopak Vodafone, který drží 66 procent akcií v Japan Telecom, se zaměřuje na trh mobilních telefonů, který je v Japonsku velmi lukrativní.