TELeKONOM: Šéfové Českého Telecomu si rozdělí přes 13 milionů korun...

PRAHA - Členové představenstva a dozorčí rady Českého Telecomu si letos mohou přijít na odměnách dohromady

až na 13,33 milionu korun. Rozhodli o tom akcionáři na páteční valné hromadě firmy. Členové představenstva letos mohou získat odměny až do celkové výše 3,4 milionu korun. Členové dozorčí rady si budou moci rozdělit až 9,9 milionu korun.

Každý člen dozorčí rady má nárok na bezplatné používání telefonní linky i připojení k internetu, výpočetní techniku a koncová zařízení do 200 000 Kč a mobil s paušální SIM kartou do 25 000 Kč. Mimo to mají nárok na zajištění zdravotní péče, kapitálové životní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu funkce. Předseda a místopředsedové mají navíc právo na vůz vyšší střední třídy a platební kartu VISA pro služební účely.

PRAHA - Český Telecom vyplatí akcionářům ze zisku minulých let hrubou dividendu 57,50 Kč za akcii, a celkem

tak mezi ně rozdělí 18,5 miliardy korun. Také o tom rozhodla páteční valná hromada, která zároveň schválila nákup mobilního operátora Eurotel.

Rozhodným dnem pro výplatu dividend je 27. červen 2003 a dnem výplaty má být 6. říjen 2003. Fond národního majetku, který ve firmě drží 51 procent, by měl z dividend po zdanění dostat osm miliard korun. Stát k tomu získá zhruba 2,8 miliardy na daních. Akcionáři Telecomu také schválili nákup zbývajícího podílu Eurotelu od konsorcia Atlantic West. Telecom zvýší svůj podíl z 51 na 100 procent. Zaplatí za něj 1,05 miliardy dolarů, tedy téměř 28 miliard korun.

Eurotel zároveň vyplatí podíly na zisku za 407,5 milionu dolarů, tedy téměř 11 miliard korun. Atlantic West z této sumy získá 200 milionů dolarů, a celkem tak při odchodu z Eurotelu dostane 1,25 miliardy dolarů (více než 33 miliard korun). Koupi bude schvalovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Nákup Eurotelu podle ekonomů zvýší atraktivitu Telecomu před chystanou privatizací státních 51 procent. Akcionáři Telecomu také rozhodli o přechodu firmy na tzv. německý model řízení. Počet členů představenstva se sníží z dosavadních devíti na pět. Jeho členy budou nejvyšší manažeři, které bude jmenovat 15členná dozorčí rada.

Akcionáři odvolali z funkce generálního ředitele Ondřeje Felixe a jeho zástupce Bessela Koka. Do čela představenstva a zároveň do funkce generálního ředitele jmenovala dozorčí rada dosavadního ředitele české pobočky Dell Gabriela Berdára, prvním místopředsedou bude finanční ředitel Juraj Šedivý a druhým viceprezident pro sítě Petr Slováček. Členkou představenstva zůstala na přechodnou dobu auditorka Hana Doležalová. Pátého člena rada nejmenovala a zřejmě jej navrhne nový generální ředitel.

Z představenstva do dozorčí rady odešli Adam Blecha, náměstek ministra financí Zdeněk Hrubý, Jan Juchelka a Pavel Kuta z FNM, Bessel Kok a Günter Heinz Pfeiffer z TelSource. Novým členem akcionáři zvolili ředitele společnosti AGM Petra Kučeru. Z rady naopak odvolali Michala Švorce, Jana Škurka, Václava Wagnera, Ladislava Zelinku, Vladimíra Šišku, Miloslava Halu a Dominika Louise Böhlera.

MILÁN - Italská telekomunikační společnost Telecom Italia se v pátek dohodla na prodeji svého dceřiného provozovatele telefonních seznamů Seat Pagine Gialle britsko-italskému konsorciu. Italské "Zlaté stránky" byly v největší podobné transakci v Evropě oceněny na 5,65 miliardy eur.

Konsorcium britských investičních firem BC Partners, CVC Capital Partners a Permira s italskou Investitori Associati zaplatí za 61,5 procenta akcií Seatu PG 3,03 miliardy eur. Konsorcium navíc převezme dluh 708 milionů eur. Získané peníze sníží zadluženost dominantního italského operátora. Dluh Telecomu se po již schválené fúzi s mateřskou firmou Olivetti zvýší na více než 40 miliard eur z nynějších 18 miliard. Společnost chce zadluženost snížit příjmy z telefonního provozu a prodejem majetku.

Dosažená cena za Seat PG byla na horní úrovni očekávání, řekli analytici agentuře Reuters. Podle nich by se tak nyní mohla zvýšit v očích investorů tržní hodnota podobných provozovatelů telefonních seznamů, například francouzské Wanadoo či španělské TPI. Seat PG nyní bude oddělen od internetové a televizní divize Telecomu, která rovněž nese jméno Seat a má vlastní akcie. Zbytek divize dostane název Telecom Italia Media, uvedla společnost. Vítězné konsorcium chce nabídnout menšinovým akcionářům Seatu PG odkoupení akcií za stejnou cenu, na které se dohodl s Telecomem, řekl šéf italského partnera Michele Marini. Pokud by konsorcium získalo více než 90 procent akcií, stáhne Seat PG z akciového trhu.