TELeKONOM: Šéf Telecomu má možná jen 10 dnů ve funkci...

PRAHA - Představenstvo Českého Telecomu může generálního ředitele Přemysla Klímu odvolat na svém řádném zasedání 29. listopadu. Mluvčí firmy Vladan Crha však uvedl, že tento bod v současnosti není v programu jednání zařazen. Podle internetového deníku Euro OnLine se o odvolání Klímy tento týden jednalo na poradě ekonomických expertů vládní koalice u premiéra Vladimíra Špidly. Dobře informované zdroje Eura tvrdí, že už bylo rozhodnuto.

Podle mluvčí Fondu národního majetku Lucie Králové se na FNM, který vlastní 51 procent Telecomu a má v představenstvu většinu, o odvolání Klímy nejedná. Pokud by pro odchod Klímy nehlasovala nejméně polovina z přítomných členů představenstva, kterých musí být minimálně sedm, musela by o jeho odvolání rozhodnout valná hromada. Ta by mohla schválit jeho odvolání z představenstva, a to by následně rozhodlo o jeho odvolání z funkce generálního ředitele.

O možném odvolání Klímy se spekulovalo již vícekrát, nyní se to však zdá být pravděpodobnější než kdykoli předtím, uvedl

server. Zároveň naznačil, že odvolání souvisí s problémy při privatizaci firmy. Chystaný prodej Českého Telecomu je ve střední Evropě letos zatím největším privatizačním případem.



PRAHA - Mobilnímu operátoru RadioMobil stoupl do konce září provozní zisk EBITDA o 23 procent na 7,57 miliardy korun. "Tržby firmy stagnovaly na 15,7 miliardy korun," řekl v pátek mluvčí RadioMobilu Jiří Hájek s tím, že výsledky jsou kalkulovány podle německých účetních standardů GAAP.

Firmě vzrostl za devět měsíců letošního roku meziročně počet zákazníků o 828.180 na 3,283 milionu lidí. Ve 3. čtvrtletí jejich počet stoupl o 133 576 klientů, což je nejvíce mezi tuzemskými mobilními operátory. Na českém trhu tak bylo koncem září 8,1 milionu zákazníků mobilních operátorů.

"Na růstu EBITDA se pozitivně projevil stále rostoucí důraz, který klademe na efektivní řízení nákladů společnosti," uvedl generální ředitel Roland Mahler. Firma podle něj získala v souvislosti se změnou značky Paegas na T-Mobile a zářijovým přečíslováním nové tarifní klienty a výrazně posílila svou pozici v segmentu firem.

Největší tuzemský operátor Eurotel vykázal koncem září nárůst zisku o tři procenta na 5,076 miliardy Kč. Celkové příjmy však poklesly o šest procent na 21,22 miliardy korun. V září měla firma 3,68 milionu zákazníků. Český Mobil skončil se ztrátou 1,1 miliardy korun při výnosech 5,25 miliardy Kč. Počet zákazníků společnosti vzrostl meziročně z 680 000 na 1,14 milionu.

Majoritu v RadioMobilu ovládá s 60,8 procenta dcera Deutsche Telekomu T-Mobile, zbytek vlastní České radiokomunikace. RadioMobil působí na českém trhu od roku 1996.

VARŠAVA - Problémový polský konglomerát Elektrim vymění nesplacené obligace za nové. Držitelé obligací skupiny dali konečný souhlas k restrukturalizaci dluhu, uvedl konglomerát. Podle analytiků se však tímto krokem příliš nesnižuje riziko pro vlastníky jeho akcií.

Elektrim vydá nové obligace za 510 milionů eur se splatností v prosinci 2005 a nahradí jimi nesplacenou emisi s nominální hodnotou 440 milionů eur. "Je to dobrá zpráva pro společnost, je ale příliš brzy na prohlášení, že dramaticky klesl rozsah rizika, které Elektrim obklopuje," řekl agentuře Reuters analytik z makléřské divize polské banky PKO BP. "Mnoho se toho ještě může stát," varoval analytik.

Dlouhá soudní bitva například čeká společný podnik Elektrimu a francouzské Vivendi, který kontroluje mobilního operátora PTC. Soudit se hodlá se společným podnikem další akcionář PTC, německý Deutsche Telekom, připomněla agentura. Elektrim tento případ uvádí jako jeden z důvodů, proč polská banka BRE není schopna dosáhnout dohody o koupi telekomunikačních aktiv Elektrimu. Banka již převzala 20 procent v Elektrimu ve snaze zachránit ho před hrozícím bankrotem.

V pátek odpoledne akcie Elektrimu stouply o 2,4 procenta na 2,61 zlotého, tedy 0,66 dolaru. Během dne vzrostly na 2,71 zlotého. Akcie BRE posílily o 0,1 procenta na 80,60 zlotého, přičemž index zahrnující dvacítku polských blue-chips tou dobou klesl o 0,7 procenta.

Za třetí čtvrtletí se akcie Elektrimu propadly o 58 procent na 1,78 zlotého právě kvůli strachu investorů z bankrotu skupiny, napsala agentura.

NEW YORK - Americká telekomunikační společnost WorldCom o víkendu jmenovala nového předsedu správní rady a výkonného ředitele. Podle očekávání se jím stal Michael Capellas ze společnosti Hewlett-Packard, podotýká agentura Reuters. O jmenování Capellase na nejvyšší post se na trzích už několik dnů spekulovalo.

WorldCom nyní funguje podle zvláštního režimu, protože v létě vyhlásil bankrot. Capellas ve funkci výkonného ředitele nahradí Johna Sidgmora a jeho úkolem bude firmu WorldCom reorganizovat. Nad druhým největším poskytovatelem dálkového telefonního spojení v USA se totiž vznáší hrozba úplného rozpadu.

WorldCom v červenci vyhlásil největší podnikový bankrot v dějinách Spojených států. Předcházel mu účetní skandál, při němž vyšlo najevo, že firma účtovala kapitálové výdaje jako zisk, a vytvářela tak na veřejnosti lepší dojem o své finanční situaci, než jaká byla skutečnost. Firma proto musí přeúčtovat příjmy za zhruba devět miliard dolarů.

WorldCom má v současné době dluhy kolem 40 miliard dolarů a bojuje o přežití. Firma jedná s americkou Komisí pro cenné papíry o urovnání obvinění z akciových podvodů a podle zdrojů všechno skončí pokutou. WorldCom ale bude muset zřejmě slíbit, že se už v budoucnu proti zákonům akciových trhů neproviní.

Capellas býval výkonným prezidentem počítačové firmy Compaq Computer. Tu později převzala společnost Hewlett-Packard a v ní se stal Capellas prezidentem. WorldCom novému šéfovi zatím ještě nestanovil plat, neboť takový návrh bude muset schválit úpadkový soud, dodává agentura Bloomberg.

Osmačtyřicetiletý Capellas nahradí Johna Sidgmora, který byl ve funkci výkonného ředitele jen od dubna. WorldCom přitom bude potřebovat takového šéfa, který bude schopen obnovit jak důvěru klientů, tak důvěru investorů a veřejnosti. Akcie firmy totiž od začátku roku ztratily takřka veškerou hodnotu.



AMSTERDAM - Nizozemská telekomunikační společnost KPN vytvořila ve třetím čtvrtletí čistý zisk 68 milionů eur. Je to první zisk za poslední dva roky. Firma rovněž uvedla, že letos by se měl růst zisku z hlavních aktivit pohybovat kolem 18 procent.

Menšinový akcionář Českého Telecomu přitom ještě nedávno patřil k problémovým firmám mezi telekomunikačními společnostmi v západní Evropě. Nyní ho lze podle agentury Reuters považovat za vzor firmy, která byla schopna zásadním způsobem změnit nepříliš úspěšné hospodaření.



Tržby firmy ve třetím čtvrtletí činily 3,03 miliardy eur, a meziročně se tak snížily o 2,9 procenta. Výrazné zlepšení ale firma registruje u zisku před úroky, daní a odpisy (EBITDA), tedy zisku jádrového. Ten činil 1,15 miliardy eur a meziročně vzrostl o 24,3 procenta. Analytici čekali pokles tržeb o dvě procenta a růst EBITDA o 18 procent.