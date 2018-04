TELeKONOM: Šéf Eurotelu chce celý Český Telecom...

PRAHA - Generální ředitel mobilního operátora Eurotel Terrence Valeski se chce stát majitelem Českého Telecomu. Telecom se má přitom do konce roku stát jediným vlastníkem Eurotelu. Podle Valeského se obor telekomunikací probouzí z krize a nastal čas k "dobře provedené" privatizaci. "A jestli se vláda rozhodne Telecom s Eurotelem prodat, já bych měl zájem je koupit," cituje jeho slova Mladá fronta Dnes.

Valeski nyní hledá strategické a finanční partnery. Pro svůj plán získal i šest členů vedení Eurotelu. Údajně zvažuje, že by si podíl mohli koupit i řadoví zaměstnanci. Jednal i se zahraničními finančními investory, kteří se pohybují v Praze. Podle MfD jsou mezi nimi mezinárodní fondy i banky, které se účastnily již loňské nezdařené privatizace Telecomu, například fond CVC.

Valeski však tvrdí, že se s nikým ještě nedohodl. "Ano, kdybych měl peníze, a kdyby česká vláda společnost nabídla investorům ke koupi s tím, že všichni zaměstnanci Eurotelu budou mít možnost získat akcie, měl bych zájem," uvedl včera.

Určitě počítá s účastí strategického investora, neprozradil však, o koho jde. Podle deníku se ve finančních kruzích spekuluje, že zájem má švýcarský SwissCom. Přestože je polovinou konsorcia TelSource, které svůj třetinový podíl v Telecomu prodává na burze, švýcarská firma připouští, že by chtěla v Telecomu zůstat.

Stát by chtěl prodat Telecom do roku 2005. Mezi možnými zájemci se objevila například finanční skupina PPF, která ovládá kromě jiného Českou pojišťovnu a televizi Nova. Stát však také s největší pravděpodobností odmítne nabídku konsorcia TelSource na společný postup při prodeji akcií Českého Telecomu. Uvedly to dva dobře informované zdroje s tím, že lhůta pro vyjádření Fondu národního majetku jako zástupce státu v Telecomu vyprší tuto středu, tedy zítra.

PRAHA - Vedení Českého Telecomu se nelíbí slova ministra informatiky Vladimíra Mlynáře, který minulý týden v tisku kritizoval Telecom za ceny připojení k internetu. Vedení Telecomu Mlynáře obviňuje, že se snaží nepřípustně zasahovat do firemní obchodní politiky. Píšou to včerejší Lidové noviny.

Ministr Mlynář chce donutit Telecom, aby zlevnil přístup na internet nebo aby zavedl levné paušální připojení. Například letos v dubnu dal Telecomu ultimátum, aby do konce léta zrychlil nebo výrazně zlevnil připojení k internetu pomocí technologie ADSL. Chce také prosadit zavedení paušálu u takzvaného vytáčeného připojení v ceně do 500 korun měsíčně.

Telecom však namítá, že pokud by Mlynářovy požadavky splnil, vystavil by se tlaku ze strany menšinových akcionářů. Mlynářův nátlak oficiálně odmítl generální ředitel Telecomu Gabriel Berdár. "Nelze bez ohledu na to, jaký to má dopad na hospodaření firmy, dělat kroky, které nemají ekonomické odůvodnění," řekl deníku. "Management firmy je odpovědný svým majitelům. Mezi ně přitom vedle státu patří i privátní subjekty," dodal Berdár.

Mlynář podle LN připouští, že do obchodní politiky Telecomu zasahovat nemůže. "Svým hodnocením politiky Telecomu pan ministr podporuje veřejnou debatu, na kterou je firma nucena nějakým způsobem reagovat. Přidává se k tlaku veřejnosti, která požaduje levnější a kvalitní internet," sdělila LN mluvčí ministerstva informatiky Klára Volná.

Podle pozorovatelů může Mlynář z boje odejít jako poražený, píšou LN. "Nakonec se může stát, že jej (Mlynáře) vůbec nebudou poslouchat, popřípadě se sám může z boje stáhnout," sdělil LN zdroj blízký oběma stranám sporu.



PRAHA - Poslaneckou novelu zákona, která zachovává provoz kabelové televize v nižším daňovém pásmu, obdržela v těchto dnech sněmovna. Přeřazení kabelové televize do vyšší sazby DPH navrhlo omylem ministerstvo financí. Poslanci vládní koalice ve spolupráci s ministerstvem chtějí chybu napravit v novele zákona o rozpočtových pravidlech. Předlohou by se měla na prosincové schůzi zabývat sněmovna.

Poslanecký návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech ještě ale neprojednávala vláda. Její stanovisko ale nijak neovlivní fakt, že o předloze může sněmovna jednat. Novelu by měla být přijata do konce roku. V opačném případě by lednovému zvýšení DPH a možnému dočasnému zdražení kabelových televizí již nešlo zabránit. Poslanci proto navrhli novelu schválit rovnou v prvém čtení.

MF nejdříve omylem doporučilo přeřadit kabelové televize trvale do vyšší sazby DPH. To se mělo stát od ledna 2004. Poté však zjistilo, že je Evropská unie umožňuje ponechat ve snížené sazbě. Chybu napravilo v novém zákoně o DPH, který však má platit až od května příštího roku.

I to by tedy mohlo vést ke zbytečnému čtyřměsíčnímu zdražení. Výrazně proti tomu protestovaly i kabelové společnosti. Musely by totiž řešit dilema, zda riskovat úbytek zákazníků a na pár měsíců zdražit, či zaplatit daň z vlastní kapsy.

AMSTERDAM - Nizozemská telekomunikační firma KPN ve třetím čtvrtletí zvýšila čistý zisk na 172 milionů eur z 38 milionů před rokem. Firma v dnešní zprávě zároveň oznámila, že obnoví výplaty dividend. KPN nepřímo drží podíl v Českém Telecomu, chce jej ale prodat.

Výsledek nezahrnuje jednorázové položky a byl nižší, než analytici očekávali. Průměr odhadů byl 206 milionů eur. Po započtení jednorázových transakcí KPN vytvořila zisk 139 milionů eur. Čtvrtletní tržby KPN meziročně zvýšila o 1,8 procenta na 3,08 miliardy eur.

Odhad celoročního výsledku KPN zvýšila. Provozní zisk by se proti minulému roku mohl podle aktuálního firemního odhadu zvýšit nejméně o 12 procent proti deseti procentům z předchozího odhadu. Předpověď zisku před zdaněním KPN zvýšila na 1,5 miliardy z 1,4 miliardy eur.

KPN, kdysi značně zadlužená firma, poslední dva roky razantně snižovala dluh. Nyní navrhuje za rok 2003 vyplácet hotově dividendu 12 eurocentů na akcii. Naposledy KPN vyplácela dividendu v roce 2000, a to v akciích. Od srpna, kdy firma zveřejnila výsledky hospodaření za druhé čtvrtletí, její akcie stouply o 13 procent. Vedly si tak lépe než index akcií telekomunikačních společností agentury Dow Jones.

KPN ve výsledkové zprávě dodala, že šéf divize pevných sítí Leo Roobol odstoupil ze zdravotních důvodů z funkce. Jeho práci dočasně převezme Eelco Blok, manažer z jiné divize, napsala agentura Reuters.