TELeKONOM: Šéf Deutsche Telekomu potopil akcie firmy...

BERLÍN - Akcie Deutsche Telekomu se propadly poté, co šéf společnosti Ron Sommer zpochybnil plán na redukci masivního dluhu, který největšího německého telekomunikačního operátora sužuje. Mimo hlavní řečnické fórum probíhající berlínské telekomunikační konference totiž v pátek naznačil, že firma možná odloží plánovanou emisi cenných papírů své mobilní divize T-Mobile.

"Je teoreticky možné, že bychom emisi plánovanou na červen odložili na příští rok," řekl Sommer. "To by se mohlo stát za předpokladu, že se nezlepší tržní podmínky." Telekomunikační analytici se přitom shodují, že takové zlepšení ještě během letošního roku je velmi nepravděpodobné.

Sommer také zpochybnil druhou část plánu na získání hotovosti, kterou je prodej šesti kabelových televizí americkému magnátovi Johnu Maloneovi a jeho společnosti Liberty Media. Proti transakci se totiž staví německý antimonopolní úřad. Ten dal najevo, že v současné podobě fúzi nepovolí; z americké strany dosud nedorazily žádné návrhy na změny.

Akcie Deutsche Telekomu se v rekaci na Sommerovy výroky v pátek na frankfurtské burze propadly o pět procent (78 centů) na 15,11 eura.

PRAHA - Kabelová společnost Intercable zvýší od dubna měsíční poplatek na 329 korun ze současných 229 korun. Po zdražení se sblíží ceny služeb konkurenčních firem na trhu kabelových televizí, uvedlo dnes zpravodajství České televize. Přiměřenost cen zkoumá ministerstvo financí a příslušná finanční ředitelství. Antimonopolní úřad vede správní řízení s firmami UPC a Dattelkabel kvůli možnému zneužití dominantního postavení. V dohledné době, letos a příští rok, kabelové společnosti podle svých zástupců s dalším výrazným zdražením nepočítají.

LONDÝN - Zadlužená britská telekomunikační firma Energis obdržela od potenciálních kupců vyjádření zájmu o některá ze svých aktiv. Uvedl to o víkendu mluvčí skupiny s tím, že si není vědom, že by měl někdo zájem o firmu jako celek. Jakékoli detaily nabídek mluvčí nemohl komentovat, ani to, o jaké části skupiny je zájem. Čistý dluh Energisu přesahuje miliardu liber (1,4 miliardy dolarů) a firma není schopna zaplatit březnové splátky úroků. Nyní její existence závisí na dobré vůli bank, napsala agentura Reuters.

Ve čtvrtek se akcie Energisu na londýnské burze propadly téměř o 70 procent na čtyři pence, když potápějící se firma přiznala, že bankéři mohou její úvěr zmrazit. Společnost zároveň oznámila, že propustí v Británii 400 lidí, tedy desetinu celkového počtu. Ročně tak chce ušetřit 25 milionů liber. Energis hodlá také prodat ztrátové aktivity v kontinentální Evropě. V pátek akcie Energisu zakončily obchodování poklesem na tři pence, což firmě dává hodnotu kolem 50 milionů liber. Ani ne před dvěma lety, kdy byly telekomunikace na vrcholu, přitom stály akcie firmy 793,5 pence. Hodnota Energisu tehdy dosahovala téměř 14 miliard liber.

PAŘÍŽ - Západoevropská nosná raketa generace Ariane-4 vynesla v sobotu ráno do vesmíru telekomunikační satelit Intelsat z vesmírného střediska v Kourou ve Francouzské Guyaně. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na informace od společnosti Arianespace v Paříži. Raketa Ariane 4, vybavená čtyřmi hnacími jednotkami na kapalné palivo, se vydala do vesmíru v 6:59 SEČ. Na přepravu satelitu na oběžnou dráhu kolem země jí stačilo 21 minut. Satelit Intelsat, stejně jako dva loni vypuštěné satelity tohoto typu, bude zajišťovat telekomunikační a televizní spojení hlavně pro americký kontinent, Evropu, severní Afriku a Střední východ. Washingtonské vedení společnosti Intelsat loni oznámilo, že do konce roku 2003 hodlá pomocí programu Ariane vyslat do vesmíru 11 družic.