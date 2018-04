TELeKONOM: Šéf ČTÚ napadl vládu kvůli Telecomu...

PRAHA - Vláda nemá vůli k urychlení procesu liberalizace telekomunikací v ČR. Důvodem je připravovaný prodej 51 procent Českého Telecomu strategickému partnerovi. Na dnešní konferenci Czech Telecoms to uvedl předseda ČTÚ David Stádník. Větší liberalizace a s ní spojený příchod konkurence bude podle něj totiž znamenat problémy pro dominantního operátora.

Za nesprávné označil Stádník středeční rozhodnutí vlády, podle kterého má ministr dopravy a spojů předložit do května 2002 věcný záměr novely telekomunikačního zákona. Novela by měla upravovat vstup konkurence do místních sítí Telecomu a pravomoci ČTÚ ve vztahu k operátorům. Podle Stádníka se schvalovací proces i kvůli parlamentním volbám v příštím roce protáhne na dva roky.

ČTÚ chystá pro vládu materiál, který by navrhoval řešení v oblastech propojování operátorů, ochrany uživatelů a opatření pro případ, že by někteří operátoři zkrachovali.

Podle náměstkyně ministra dopravy a spojů Marcely Gürlichové je vazba liberalizace a privatizace velmi chabý argument. ČR podle ní vytvořila obdobné prostředí jako ekonomicky

stabilizované země s vyspělou infrastrukturou. Ty liberalizovaly trh k 1. lednu 1998 a následně v období dvou let měly možnost zavádět služby výběru provozovatele a přenositelnost čísel. ČR otevřela trh na začátku letošního roku a zmíněné služby zavede v polovině resp. koncem roku 2002.

Nejpozději do konce listopadu by měl úřad vydat rozhodnutí o cenách propojení při volání z pevné do mobilní sítě. Úřad již jednou rozhodnutí odložil kvůli rozdílným stanoviskům

jednotlivých operátorů. Zatímco provozovatelé fixních sítí požadují cenu placenou mobilním operátorům okolo dvou až tří korun, mobilní operátoři navrhují cenu kolem šesti korun.

Na začátku příštího roku chce ČTÚ revidovat všechna dosavadní rozhodnutí o propojovacích cenách a aktuálně stanovit ceny nové.

PRAHA - Český Telecom začal klientům nabízet tzv. modré linky, tedy linky, kde část hovorného platí volající a zbytek volaný. Volající platí vždy částku odpovídající přibližně místnímu tarifu a volaný pevně stanovené hovorné. Firma to oznámila včera v tiskové zprávě.

"Skutečnost, že volající platí část nákladů na spojení, omezuje počet zlomyslných volání," vysvětlil mluvčí Telecomu Vladan Crha rozdíl mezi modrou linkou a tzv. zelenou linkou, kde

celé hovorné hradí volaný. Telecom je zatím jediným operátorem, který v ČR tuto službu nabízí.

Služba s předčíslím 0844 je založena na technologii inteligentních sítí. Vedle výběru čísel umožňuje různé způsoby směrování hovorů, možnost omezení příchozích hovorů pomocí

seznamu zakázaných či povolených zdrojů volání a podobně. Telefonáty se také dají směrovat podle typu dne, denní doby, původu volání, zátěže či jiné doplňkové informace.

Za zřízení modré linky klient zaplatí 5000 korun. Měsíční paušální poplatek pak je od 1500 Kč do 2500 korun podle toho, zda si telefonní číslo zvolil zákazník, nebo mu bylo přiděleno

provozovatelem. Volaný platí za minutový hovor tři koruny, volající pak mimo špičku 90 haléřů a v době silného provozu 1,50 Kč.



MILÁN - Italská telekomunikační firma Telecom Italia prodá svůj podíl v rakouském poskytovateli telekomunikačních služeb Telekom Austria. Italové přitom chtějí prodat také akcie firmy Mobilkom, která v Rakousku provozuje síť mobilních telefonů. "Nemáme zájem ani o jednu z těchto dvou firem," řekla mluvčí italské firmy. Novým akcionářem společnosti

Telecom Italia se v létě stal výrobce pneumatik a kabelů Pirelli, který také do firmy dosadil nové vedení.

Telecom Italia přitom už od října tvrdí, že prodá podíly v několika firmách, které nejsou z Itálie. Ve společnosti Telekom Austria Italové vlastní asi 29,8 procenta akcií, v plánu je však

prodej i 25 procent plus jedné akcie společnosti Mobilkom, která je součástí Telekomu Austria.

Rakouští analytici přitom očekávali, že Italové si budou chtít podíl v Mobilkomu zachovat. Firma je totiž vysoce zisková a pro Telekom Austria znamená značný zdroj finančních prostředků. Rakouský list Der Standard v dnešním vydání napsal, že silný zájem o provozování pevných telekomunikačních linek firmy Telekom Austria projevil Deutsche Telekom.



PRAHA - Kanadský manažer Ante Rupcic se v pondělí stane novým technickým viceprezidentem společnosti Český Mobil, která provozuje síť mobilních telefonů Oskar. Jeho úkolem bude řídit rozvoj Oskarovy sítě, iniciovat zavádění služeb nové generace a vést proces získávání licence UMTS.

Rupcic patřil k členům týmu, který se v červenci 1999 ucházel o třetí českou mobilní licenci. Jako ředitel technického oddělení se podílel na výstavbě GSM sítě. Později na pozici ředitele pro nové technologie přispěl ke komerčnímu uvedení služby WAP, WAPového portálu, plateb přes mobilní telefon a dalších služeb.

Rupcic pracoval jako Senior Manager pro pevné sítě na projektech firmy TIW v Brazílii, Rumunsku a Číně. Předtím zastával manažerské pozice u společností Mobility Canada, Bell

Mobility a Nortel Canada.