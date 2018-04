TELeKONOM: Schlingův prodej ČRa na burze propadl...

PRAHA - Akciový trh přijal negativně středeční rozhodnutí vlády o prodeji státního podílu v Českých radiokomunikací (ČRa) konsorciu Bivideon složenému z Tele Danmark a Deutsche Bank. Cena za 51,2procentní podlíl je 177 milionů dolarů, což odpovídá 430 korunám za akcii. Akcie firmy zahájily dnešní obchodování na pražské burze drtivým propadem o 10,37 procenta a aukci zakončily ztrátou o 15,77 procenta na 326,4 Kč. Názory na to, zda byl prodej úspěšný, se liší. Meziresortní výběrová komise pro akcií ČRa považuje vládou schválenou cenu za relativně dobrý privatizační výsledek. "Komise to vládě doporučila, ale nikdy neříkala, že je to dobrá cena. Komise říkala, že to je relativně dobrý privatizační výsledek," řekl ředitel odboru privatizace ministerstva financí Igor Fojtík. Analytik společnosti Atlantik FT Petr Švarc naproti tomu považuje prodej za jednoznačný neúspěch.

Cena podílu je podle něj hluboko pod hodnotou společnosti a prodej konsorciu navíc neznamená příchod silného strategického partnera. Hodnota ČRa je podle analytika výrazně vyšší než prodejní cena. "Naše ohodnocení ČRa je součtem ohodnocení jednotlivých součástí skupiny. Podíl v RadioMobilu ohodnocujeme na 682 Kč na akcii, podíl v Contactelu na 127 Kč na akcii a vlastní aktivity mateřské společnosti pak na 239 Kč na akcii. Součtem je pak ocenění ČRa 1047 Kč na akcii," uvedl.

Privatizaci označil za jednoznačný neúspěch také Dan Karpíšek z Komerční banky. "Prodali to vyloženě pod tlakem, reakce trhu je adekvátní. Bude záležet na strategii nového vlastníka. Obchodování ve střednědobém horizontu bude zřejmě kolísat kolem současné úrovně," odhadl. Analytici očekávají, že akcie by měly zastavit drtivý propad a delší čas kolísat kolem současné ceny. Pro delší výhled bude rozhodující postup nového vlastníka společnosti.

ČRa zřejmě pod vedením konsorcia Bivideon prodají své podíly v Contactelu a RadioMobilu a nabídnou k prodeji i rozhlasové a televizní vysílače. Shodli se na tom zástupci ministerstev dopravy a spojů a financí i ekonomové. "Myslím, že k rozdělení dojde, nicméně je to věcí nového vlastníka poté, až bude podepsána smlouva mezi ním a FNM," uvedla náměstkyně ministra dopravy Marcela Gürlichová. "S největší pravděpodobností dojde k prodeji Contactelu a podílu v RadioMobilu a zbytek bude potom tvořit těleso radiokomunikací. Vzhledem k tomu, že to nabyvatel neskrýval, tak k tomu pravděpodobně dojde," řekl vedoucí odboru privatizace ministerstva financí Igor Fojtík. Podle něj v současnosti není pro prodej akcií RadioMobilu na trhu příznivá situace. Jako nejreálnějšího cílového nabyvatele označil společnost T-Mobile, která již ovládá 60,8 procenta firmy.

PRAHA - Podle ministra dopravy a spojů Jaromíra Schlinga není reálné prodat státní podíl v Českém Telecomu do konce letošního roku. "Hlavním důvodem je fakt, že teprve nedávno došlo k dohodě akcionářů o společném postupu a až teď bude možné vypracovat inzerát, na základě kterého se budou hledat zájemci," řekl Schling v dnešním pořadu Interview rozhlasové stanice BBC. Podle něho ale nelze říci, kdy bude inzerát vypracován, neboť stále probíhá jednání o koupi akcií Eurotelu Českým Telecomem. "A dokud tento proces nebude ukončen, není možno ten privatizační inzerát vydat," řekl. Zdá se, že rozhodne až příští rok, dodal.

Rovněž ministr financí Jiří Rusnok minulý týden na tiskové konferenci v Lidovém domě řekl, že pokud jde o Telecom, je inkaso velmi pravděpodobné až v 1. čtvrtletí příštího roku. Česká vláda však chce Telecom prodat ještě letos a očekává, že za něj obdrží alespoň 80 miliard korun. Místopředseda FNM Jan Juchelka v polovině srpna ČTK řekl, že akcionáři i poradenská firma pracují na přesném časovém harmonogramu s cílem uzavření celého procesu do konce letošního roku.

NEW YORK - Mezinárodní ratingová agentura Moody's Investors Service snížila rating nezajištěného dluhu nizozemské telekomunikační společnosti Koninklijke KPN NV na stupeň Baa3, zatímco dosud měla pro závazky firmy rating Baa2. Podobně rating dlouhodobého podřízeného dluhu degradovala na stupeň Ba1 z dosavadních Baa3. KPN je v rámci konsorcia TelSource spolu se švýcarským Swisscomem strategickým partnerem Českého Telecomu. V chystané privatizaci Telecomu však chtějí KPN i TelSource své podíly v českém operátorovi prodat. Agentura Moody's, jejíž sdělení o snížení ratingu beze změn přetiskla kancelář agentury Reuters v New Yorku, zdůvodnila rozhodnutí oznámením firmy o odstoupení od plánované fúze s belgickou společností Belgacom.

Ze stejného důvodu Moody's ponechala rating KPN v režimu pozorování, což znamená, že k dalšímu snížení ještě může sáhnout. Ve snížení ratingu se také odráží očekávání, že KPN nebude schopna pokračovat v redukci dluhů takovým tempem, aby mohla snížit současné finanční riziko na úroveň, která by v dohledné době zdůvodnila ponechání ratingu na stupni Baa2. KPN má nyní dluhy přes 20 miliard EUR a jen v příštím roce bude muset splatit kolem 3,6 miliardy EUR.



LONDÝN/NEW YORK - Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's (S&P) zařadila rating dlouhodobých závazků francouzské telekomunikační společnosti France Télécom do režimu pozorování CreditWatch s negativním výhledem, což znamená, že může rating firmy snížit. K podobnému kroku se chystají i konkurenční agentury Moody's a Fitch. S&P uvedla, že ji k tomuto kroku vede oznámení firmy o výsledku hospodaření v prvním pololetí a vyhlídky společnosti do roku 2003. France Télécom má rating na stupni A-minus, snížení ratingu se však může dotknout i britské dceřiné společnosti Orange. Agentura však u France Télécom poukazuje na obrovské dluhy, které na konci června činily 64,9 miliardy EUR, píše Reuters.

LONDÝN - Britská telekomunikační společnost Vodafone Group bude prostřednictvím sítí třetí generace (3G) přenášet data pomaleji, než původně předpokládala. To v praxi podle odborníků znamená, že nové sítě budou mnohem vhodnější pro podnikové aplikace než pro některé atraktivní služby veřejnosti, jako je například stahování videoklipů. Největší poskytovatel telekomunikačních služeb na světě se podle zdrojů z odvětví rozhodl, že bude data v sítích třetí generace po spuštění služby mobilního internetu od příštího roku přenášet rychlostí 64 kilobytů za sekundu (kb/s). Takový krok přitom podle pozorovatelů firmě ušetří peníze a zjednoduší tvorbu sítí. Analytici však dosud očekávali, že se data budou přenášet při rychlostech 144 až 384 kb/s. V minulém roce, kdy firmy zaplatily za licence na provozování sítí třetí generace úhrnem kolem 120 miliard EUR, se dokonce hovořilo ještě o vyšších rychlostech. Vodafone nicméně o přenosu rychlostí 384 kb/s ještě uvažuje, v praxi se to však podle agentury Reuters neprojeví dříve než v letech 2005 až 2006.