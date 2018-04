Telekonom: Sazka má patent na dobíjení

Sazka požádala o udělení patentu i na mezinárodní úrovni. Dobíjení kreditů na více než sedmi tisících terminálech umožňuje Sazka pro všechny tři mobilní operátory působící v tuzemsku.

Sazka moc dobře ví, co dělá. Peníze, které by případně za používání patentu zaplatili možní zájemci, jí mohou pomoci financovat vedlejší aktivity, anebo i splatit část nákladů na halu. Přece jen je dobíjení pěkný obchod: celkový objem dobíjení by měl letos překročit deset miliard korun. A do budoucna chce Sazka víc - terminály pro dobíjení se objevují na stále více místech. Kromě trafik ovládají pošty, videopůjčovny a cestovní kanceláře, anebo pumpy či hypermarkety.

V Indii je každý měsíc o 2,5 milionu mobilů více

V Indii se každý měsíc objeví téměř 2,5 milionu nových uživatelů mobilních telefonů. Z Indie se tak stává jeden z nejslibněji se rozvíjejících trhů pro firmy, které nabízejí tyto služby. V zemi bylo koncem září asi 65 milionů lidí, kteří měli mobilní telefon. Z meziročního pohledu je to nárůst o více než 53 procent, sdělil šéf indického zastoupení finské společnosti Nokia Sanjeev Sharma. V období od dubna do září se počet lidí s mobilním přístrojem zvýšil asi o 13 milionů a zřejmě se bude nadále zvyšovat rychlým tempem. V zemi je totiž dostatek velmi levných telefonů a klesají i ceny za volání.

I když velká část obyvatel Indie žije pod hranicí bídy, pokrok se nezastaví. V bohatých pobřežních oblastech se pokrok nezastavuje a míří i více na sever do horských oblastí. Podle posledních údajů má v současné době telefon každý desátý obyvatel a počet těch, kteří mají mobilní přístroj, už přesahuje počet lidí s pevnou linkou. Trendy jsou zdá se stejné v rozvojových i rozvinutých státech..

Karla z Oskara ven

Generální ředitelka mobilního operátora Oskar Vodafone Karla Stephensová plánuje v únoru 2006 odchod z firmy. Jejího nástupce zatím vlastník Oskara, společnost Vodafone, oficiálně neurčil. Ze společnosti odchází k dnešnímu dni také její manžel Al Tolstoy. Ten odchází i z pozice předsedy představenstva Oskara a ze stejných funkcí v rumunské firmě MobiFon (obchodní název Connex) a po 11 letech se vrací do Kanady.

Z vedení nejmladšího operátora na trhu tak zmizí nejlépe placená manažerka České republiky. Její roční příjem se pohyboval okolo třiceti milionů korun a na bonusech a odchodném si podle dřívějších informací mohou spolu s manželem odnést dohromady zhruba půl miliardy korun. Jak ale Karlu Stephensovou hodnotit? Je brzy, říkají všichni, kdo ji nějakým způsobem znali. Podle zaměstnanců rozhodně nebyla jen mediální figurkou, důležité byly pro firmu především její hry s image a chápáním značky. Na druhou stranu ona sama přiznávala, že je manažerka, kterou asi moc lidí rádo nemá... Bude tedy Oskaru chybět? Těžká otázka. Oskaru by možná chyběla, Vodafonu však spíše překážela.

Přípojek ADSL dvojnásobně přibylo

Český Telecom od začátku roku zvýšil počet přípojek ADSL ve své síti o 117 procent na 220 tisíc. Nejvíce uživatelů firma registruje v Praze, kde počet zákazníků během roku stoupl ze zhruba 32 tisíc na šedesát tisíc. Naopak nejvíce zaostává Karlovarský a Pardubický kraj a kraj Vysočina s méně než deseti tisíci přípojek.

Telecom je největším tuzemským poskytovatelem ADSL se zhruba 80procentním podílem na trhu. Nový majitel firmy, španělská Telefónica uvedla, že pro ni pevné linky do budoucna mají smysl, že právě ADSL je technologie, která firmě přinese budoucnost. Ale ... dá se pevná linka udržet při životě jen kvůli ADSL?

Neplatíš hypotéku? Nemáš nárok na tarif. A naopak

Mobilní operátoři začali smluvní klienty posuzovat podle toho, jak splácejí peníze nejen za jejich faktury, ale i za úvěrové produkty. Firmy Eurotel, T-Mobile a Oskar Vodafone vstoupily do sdružení SOLUS, které v databázi spravuje informace o neplatících klientech některých bank a splátkových a leasingových společností. Klienti mobilních operátorů, kteří budou v prodlení se třemi fakturami, či po dobu 90 dní, se dostanou do databáze, a ztíží se jim tak přístup k půjčkám.

I když operátoři i splátkaři tvrdí, že do registru budou zařazeny informace pouze o klientech, kteří neplatí své závazky opakovaně po dlouhou dobu, připomíná systém oko velkého bratra. Obavy, že nedostanou úvěr, protože nezaplatili za mobil, mohou tak pocítit asi 3,4 miliony klientů. K tomu, aby byli do seznamu zapsáni, však musí zákazníci dát souhlas. Aspoň něco!

Virtuální operátoři mají svá čísla

Český telekomunikační úřad ze svých rezerv uvolnil řadu telefonních čísel začínající dvojčíslím 79 pro potřeby virtuálních mobilních operátorů a předčíslí 910 pro telefonování přes internet. Virtuální mobilní operátoři mají nabízet hlasové a datové služby pro mobilní telefony s využitím kapacit některého ze stávajících operátorů, kteří provozují mobilní sítě. O službu, která běží například ve Velké Británii, má zájem například společnost GTS Novera, která již získala od ČTÚ potřebnou licenci.

I když je zatím možné všechny mobilní operátory identifikovat podle počátečního trojčíslí telefonního čísla, změna na sebe nenechá dlouho čekat. S přenositelností čísel si budou moci uživatelé ponechat své číslo, i když změní operátora. Zda se vstupem konkurence - virtuálních operátorů - změní alespoň mírně situace a cenové podmínky, na to si budou klienti muset počkat.