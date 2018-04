TELeKONOM: Samsung nestačí dodávat telefony na trh...

ŽENEVA - Poptávka po mobilních telefonech nyní přesahuje dodávky od výrobců na trh. Uvedl to včera v Ženevě jihokorejský Samsung Electronics na telekomunikačním veletrhu ITU Telecom World. Samsung očekává, že bude letošní poptávka na světovém trhu mobilů vyšší, než původně odhadoval. Sám Samsung má nyní na skladech nejnižší zásoby za posledních čtyři až pět let.

Celková poptávka bude zřejmě vyšší než 435 milionů jednotek, které Samsung odhadoval jako celosvětový odbyt mobilů za celý letošní rok, uvedl představitel divize mobilních telekomunikací Samsungu. Firma se nyní přiklání spíše k odhadu, že se letos prodá ve světě 460 milionů mobilů.

Samsung, počtem prodaných kusů třetí největší výrobce mobilů na světě, se chystá v tomto týdnu zveřejnit výsledky za třetí čtvrtletí. Dnešní poznámky Samsung zveřejnil poté, co zveřejnila výsledky americká Motorola a překvapivě silnou poptávkou po mobilech nadchla odvětví i akciové trhy.

Samsung považuje uplynulé třetí čtvrtletí za velmi dobré. "Na trhu je větší poptávka, než kolik můžeme dodat," řekl agentuře Reuters zdroj z firmy. O proměnu obecně slabého třetího čtvrtletí ve hvězdné se podle Samsungu postaraly nové modely s barevnými displeji a fotoaparátem uvnitř, napsala agentura.

PRAHA - Telekomunikační firma Contactel bude firmám nabízet bezplatné volání mezi jejich pobočkami v ČR a na Slovensku. Služba pod názvem Business Connect je určena pro malé a střední podniky, uvedla firma v tiskové zprávě.

Služba takzvané virtuální privátní sítě zahrnuje vedle volání i přenos dat a internet. Jako přenosové médium je použit internetový protokol. Podobnou službu, která má v rámci podniku šetřit náklady, nabízí i další operátoři, jako jsou Telecom, GTS či Aliatel.

Contactel založily v roce 1999 České radiokomunikace a dánská TDC. Letos firmu zcela ovládla TDC. Contactel nabízí plné portfolio internetových, datových a hlasových služeb a s postupnou liberalizací dále rozšiřuje svoji nabídku.

PRAHA - Mobilní operátor Eurotel začne svým zákazníkům od středy nabízet volné minuty a zprávy pro volání o víkendech. Firma rovněž do konce roku zlevnila volání do ciziny prostřednictvím služby NetCall o pětinu. Uvedla to mluvčí Diana Dobálová.

Uživatelé si budou moci k jakémukoli tarifu koupit víkendový balíček Top Víkend za korunu měsíčně. Ten bude obsahovat 100 volných minut volání o víkendu v síti operátora a na pevnou linku, 50 textových zpráv a 25 multimediálních zdarma do všech sítí i mimo víkend. Od nového roku služba podraží na 150 korun bez DPH.

Konkurenční T-Mobile nabídl v září víkendové volání v rámci své sítě za 50 haléřů za minutu. Od 15. září do poloviny listopadu navíc uživatelé nemusejí platit měsíční paušál 29 Kč. Český Mobil speciální víkendovou nabídku nemá. Uživatelé si mohou k tarifu zdarma vybrat tzv. dárkové balíčky, které obsahují například volné minuty či zprávy zdarma využitelné kdykoli.

Podle Dobálové není nová nabídka Eurotelu reakcí na kroky konkurence, ale souvisí s marketingovou strategií pro letošek. Většinu v Eurotelu vlastní Český Telecom, který by měl do konce roku odkoupit zbylých 49 procent od amerického konsorcia Atlantic West.

TOKIO - Dodávky domácích výrobců mobilních telefonů na japonský trh se v srpnu zvýšily o 24,5 procenta na 4,148 milionu kusů díky silné poptávce po přístrojích vybavených fotoaparátem a telefonech třetí generace. Oznámila to včera japonská asociace elektroniky a informační technologie (JEITA).

Dodávky tak zaznamenaly již desáté meziroční zvýšení v řadě. Růst však zpomalil ve srovnání s předchozím měsícem, kdy dodávky stouply o 40,3 procenta na 5,254 milionu kusů. Zabudovaný fotografický aparát se za necelé tři roky po svém uvedení na trh stal standardním rysem mobilních telefonů v Japonsku. Zájem spotřebitelů navíc začaly přitahovat mobilní telefony třetí generace, protože se firmám podařilo překonat technické problémy, mezi něž patřilo například omezené pokrytí a nízká životnost baterií.

Mobilní divize společnosti KDDI měla v září více než deset milionů uživatelů služeb třetí generace. Udržela si tak značný náskok před největším japonským mobilním operátorem NTT DoCoMo, u nějž přesáhl počet uživatelů služeb třetí generace milion osob, napsala agentura Reuters.