TELeKONOM: Sagem a Fujitsu jdou společně do 3G...

TOKIO/PAŘÍŽ - Japonský výrobce elektroniky Fujitsu a francouzský producent telekomunikačních zařízení Sagem budou společně vyvíjet telefonní přístroje pro mobilní sítě třetí generace. Spolupráce má urychlit vývoj těchto mobilních telefonů a zároveň snížit jeho náklady. Firmy hodlají uvést mobilní telefony třetí generace na japonský a evropský trh do roku 2004, uvedl včera japonský deník Nihon Keizai Shimbun.

Společnost Fujitsu hospodařila v prvním pololetí finančního roku, které skončilo v září, s čistou ztrátou 174,72 miliardy jenů (1,31 miliardy dolarů) ve srovnání se ziskem 17,24 miliardy JPY ve stejném období předchozího roku. Příjmy se snížily na 2,39 bilionu jenů z 2,49 bilionu JPY.

Firma Sagem snížila loni tržby o 28,9 procenta na 3,037 miliardy eur z 4,270 miliardy v roce 2000. V prvním pololetí hospodařila společnost s provozní ztrátou 137 milionů eur, napsala agentura Reuters.

Sagem je významným evropským výrobcem mobilních telefonů a své výrobky kompletuje také v České republice. Společnost Sagem ČR, dceřiná společnost francouzského koncernu, začátkem loňského roku otevřela závod na výrobu mobilních telefonů v Kladně. Kapacita závodu má činit 16 000 mobilních telefonů denně, což je zhruba 3,5 milionu kusů ročně.

FRANKFURT - Německý výrobce telekomunikační techniky Siemens AG předpokládá, že v následujících třech letech téměř zdvojnásobí svůj podíl na světovém trhu mobilních telefonů na 15 procent. Uvedl to včera mluvčí firmy s tím, že růst předpověděl šéf divize mobilních telefonů Siemens ICM Rudi Lamprecht během návštěvy v Brazílii. Firma tam otevřela nový výrobní závod.

Nyní má Siemens na trhu zhruba osm procent a je jedním z menších výrobců. Světovému trhu mobilů vévodí finská Nokia, která vyrobila přes třetinu loni prodaných mobilních telefonů.Konkurence na trhu mobilních telefonů je silná, mnoho klíčových trhů je již patrně nasyceno a růst prodeje se v posledních letech zpomalil.

Světová dvojka, americká Motorola, v pondělí oznámila, že hodlá převzetím malých rivalů zvýšit tržní podíl ve světě na 25 procent z nynějších 17 procent během dvou až tří let. Analytici tipují Motorolu jako potenciálního partnera pro Siemens. U dalších menších výrobců včetně Alcatelu, Philipsu či Sagemu analytici předpokládají, že od výroby mobilů upustí nebo se spojí s většími rivaly. Lamprecht neupřesnil, zda hodlá Siemens zvýšit tržní podíl vnitřním růstem či akvizicemi.

Pokud se Siemens nevydá cestou fúzí, může zvýšit podíl na 15 procent, ovšem za cenu ztrát v zisku, způsobených cenovou válkou. Divize mobilních telefonů Siemens loni zápasila s poklesem poptávky. Do černých čísel se jí podařilo dostat v posledním čtvrtletí díky vánočnímu prodeji. Po ztrátě ve třetím čtvrtletí divize v posledních třech měsících minulého roku vytvořila zisk 37 milionů eur. Pro spolupráci ve vývoji třetí generace mobilních telefonů Siemens sice stále hledá partnera, pokud to ale bude nezbytné, vydá se na tuto cestu sám, napsala agentura Reuters.

CANNES - Ztrátový švédský výrobce telekomunikační techniky Ericsson si myslí, že má to nejhorší za sebou. Nepřekonal však optimistické výhledy svých rivalů Motoroly a Nortel Networks. "Jsem optimistický při pohledu na toto odvětví, je však velmi těžké říci, kdy operátoři začnou investovat," uvedl šéf Ericssonu Kurt Hellström na veletrhu technologií v Cannes.

Ericsson očekává, že jeho prodej mobilních systémů bude letos stejný nebo až o desetinu nižší než loni. Firma je největším světovým výrobcem mobilních sítí a třetím největším výrobcem mobilních telefonů.

Loni zaznamenal Ericsson první roční ztrátu za dobu své existence. Letos chce společnost dosáhnout pětiprocentní marže u provozního zisku. Zpráva podle analytiků neměla na akcie firmy vliv. Ty včera rostly díky informaci, že se Ericsson spolu s Nortel Networks podělí o kontrakt na dodávky pro španělského operátora Telefonica za šest miliard eur, napsala agentura Reuters.

BRATISLAVA - Slovenský telekomunikační regulátor (TÚ SR) posunul termín pro podávání žádostí o licence GSM a UMTS z 10. dubna na 2. května. Důvodem odkladu jsou otázky a připomínky, které mu předložili potenciální zájemci, uvedl včera mluvčí TÚ SR Peter Vavro.

"Podmínky výběrového řízení si zatím vyzvedlo více než deset zájemců (...). Jejich počet je vyšší, než dokážeme uspokojit," dodal mluvčí s tím, že konečné znění podmínek úřad zveřejní nejpozději 13. března.

I navzdory posunutí termínu podávání žádostí o licence by měl být předpokládaný termín vydání licencí v červnu letošního roku zachován, ubezpečil Vavro. Slovensko zahájilo tendr na třetího mobilního operátora pro sítě GSM a UMTS letos v lednu. Telekomunikační úřad nabídl kromě kombinované licence také dvě licence pouze pro síť UMTS. O ty se mohou ucházet současní mobilní operátoři - společnosti Globtel a EuroTel.

Cena za licenci pro GSM a UMTS představuje 1,5 miliardy slovenských korun, samotná licence pro UMTS vyjde na 1,499 miliardy korun. Začátek provozu sítě UMTS na Slovensku se předpokládá ve druhé polovině roku 2003.

PEKING- Počet zákazníků společnosti China Unicom, která je druhým největším mobilním operátorem v Číně, vzrostl na konci ledna na 28,1 milionu klientů z 27,03 miliónu na konci prosince. Uvedla to včera firma, která byla vytvořena pekingskou vládou, aby konkurovala gigantu China Mobile.

Společnost tak během prvního měsíce letošního roku získala 1,07 milionu nových zákazníků, zatímco v prosinci to bylo 1,33 milionu. V minulém roce se počet klientů čínských mobilních operátorů zvyšoval v průměru o pět milionů měsíčně a na konci prosince tak přesáhl 145 milionů.

Společnost China Unicom zvýšila v prvním pololetí loňského roku zisk na 2,19 miliardy jüanů (264 milionů dolarů) ze 171 milionů jüanů ve stejném období předchozího roku. Její tržby stouply o 30 procent na 13,62 miliardy jüanů (1,64 miliardy dolarů). Zisk jejího konkurenta China Mobile stoupl ve stejném období o 58 procent na rekordních 13,8 miliardy jüanů (1,67 miliardy dolarů), napsala agentura Reuters.

AMSTERDAM - Nizozemská společnost KPN Telecom NV nabídla zhruba 10,5 milionu dolarů za poskytovatele internetových služeb EuroWeb International, který působí také na českém trhu. KPN vlastní 52,8 procenta firmy, chce ale i zbytek, a to v ceně 2,25 USD za jednu akcii.

KPN má v úmyslu EuroWeb restrukturalizovat a pak ho spojit s firmou Pantel. Ta je provozovatelem datových služeb v Maďarsku a KPN v ní vlastní 75 procent akcií. Předtím ale KPN bude chtít sloučit EuroWeb s firmou Everest Acquisitions, jejímž prostřednictvím bude zbývající akcie kupovat.

"Záměrem KPN v této transakci je restrukturalizace maďarských aktiv, abychom později mohli Pantel prodat," píše KPN. Začátkem roku KPN prodala asi 45 procent akcií, které držela v maďarském mobilním operátorovi Pannon a které za 603 milionů eur koupila finská společnost Sonera, píše agentura Reuters.

KPN je spolu se švýcarskou společností Swisscom součástí konsorcia TelSource, které drží zhruba 27 procent akcií Českého Telecomu. Většinový podíl je stále v rukou státu, který se však s konsorciem dohodl na společném postupu při prodeji Telecomu některému ze zahraničních zájemců.

TOKIO - Japonská společnost NTT Communications, která je pobočkou největší japonské telekomunikační společnosti Nippon Telegraph and Telephone, včera uvedla, že její americká internetová divize Verio propustí do konce letošního roku zhruba 650 zaměstnanců. Tento krok je součástí plánu na letošní snížení počtu pracovníků firmy z 2600 zaměstnanců, které měla na konci prosince, na 1700 až 1800 osob.

"Je to součástí našeho plánu na restrukturalizaci aktivit," řekl nejmenovaný zdroj. Dodal, že propouštění nepodnítilo žádné zhoršení obchodních podmínek v oblasti internetových služeb. NTT Communications uvedla, že Verio sníží počet zaměstnanců v datových centrech na zhruba deset ze současných 22. V listopadu společnost NTT Communication oznámila restrukturalizační plány, na jejichž základě Verio sníží počet svých zaměstnanců o 20 procent. Výsledky restrukturalizačního plánu by se měly projevit do roku 2005 ve zvýšení ziskovosti.

NTT koupila společnost Verio v září roku 2000 za 5,5 miliardy dolarů. Společnost Verio se sídlem v Englewoodu v americkém státě Colorado provozuje internetové stránky pro podniky a internetové služby pro malé a střední firmy.

PRAHA/SALT LAKE CITY - Telekonom, jsa pohnut hrdinským, byť marným úsilím českých hokejistů s Ruskem ve čtvrtfinále olympijského turnaje, zaslal celému týmu - s Vaším prominutím i za své čtenáře - povzbuzující SMS.