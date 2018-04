TELeKONOM: Rychlý internet zlevňuje...

- Ceny vysokorychlostního připojení k internetu z telefonu prostřednictvím ADSL začaly klesat. Společnost Tele2 včera začala službu nabízet za ceny od zhruba 1390 Kč včetně pronájmu modemu. Dosud se přitom cenová úroveň nejpomalejší nabídky na trhu pohybovala kolem 1500 až 1600 korun. Tele2 bude podle marketingového ředitele Lukáše Kubína ADSL nabízet v pěti variantách.

Levněji dosud ADSL nabídla pouze společnost GTS, která však za možnost platit paušální poplatek 1040 korun měsíčně bez modemu požaduje po zákazníkovi provolat nejméně 3000 korun prostřednictvím volby operátora. Telekomunikační firmy se shodují, že dalšímu snižování koncových cen brání zejména vysoké velkoobchodní sazby, za které službu Český Telecom prodává ostatním firmám.

Telecom se dosud o poskytování ADSL na velkoobchodní bázi dohodl s přibližně 15 firmami. Širokopásmové vysokorychlostní připojení mohou využívat jen uživatelé pevných linek Telecomu. Ti si však mohou zvolit poskytovatele služeb ADSL. Rychlost připojení začíná na 192/64 kbit/s, což je zhruba čtyřnásobek rychlosti při běžném připojení přes telefonní linku. Vedle ADSL uživatelé platí i za pronájem telefonní linky od Telecomu.

Vysokorychlostní připojení k internetu ADSL je dostupné v Praze, Brně a Ostravě a omezeně v několika desítkách dalších lokalit. Později se rozšíří i na všechna krajská a další větší města. ADSL umožňuje připojení k internetu a zároveň využití linky pro běžné telefonování.

PRAHA - Smlouva o dokoupení zbylého podílu společnosti Eurotel Českým Telecomem by měla být podepsána do konce dubna. Podle internetového deníku Euro Online to nedávno v USA údajně dohodli ministr informatiky Vladimír Mlynář a předseda představenstva Ondřej Felix se zástupci konsorcia Atlantic West. Finanční transakce by pak měla být vypořádána do konce srpna, jinak se zvýší dohodnutá cena 1,285 miliardy USD, uvedl server.

Mluvčí Telecomu Vladan Crha však odmítl uvedené informace komentovat. Některé zdroje blízké představenstvu firmy uvedly, že o podobném ujednání neví. Podle Eura jednalo o nákupu Eurotelu představenstvo firmy minulý týden, kdy část orgánu argumentovala proti rychlému přijetí dohodnuté ceny. Například právní kancelář Weil, Gotshal & Manges doporučila, aby byl řádně proveden proces due diligence, využily se služby odborných poradců, byl oceněn tržní podíl, transakci schválila v červnu valná hromada a byly zváženy i další aspekty.

Představenstvo se má znovu sejít ve středu 23. dubna, kdy bude mimo jiné jednat o definitivním jmenování Gabriela Berdára generálním ředitelem společnosti. Berdár dosud působil jako generální ředitel české a slovenské filiálky americké počítačové firmy Dell Computer.

PRAHA - Ze zaměstnání se k internetu v České republice připojuje 33,2 procenta lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Přes 23 procent oslovených se k síti připojuje u přátel a o čtyři procenta méně, tedy 19 procent lidí, využívá internet u přátel či sousedů. Připojení z domova má 17 procent lidí, ve škole pracuje s internetem 13,5 procenta lidí.

Téměř šest procent respondentů uvažuje o tom, že by si spolu s počítačem do domácnosti pořídilo připojení k internetu. Sběr dat pro šetření byl od září do prosince loňského roku u téměř čtyř tisíc osob.

Podle údajů agentury Taylor Nelson Sofres Interactive (TNSI) se k internetu v ČR v únoru letošního roku připojilo 2,732 milionu lidí. V lednu se k internetu připojilo z jakéhokoliv místa 35 procent lidí z České republiky ve věku nad 15 let. Nejvíce je internet používán ve věkové kategorii 15 až 29 let, u níž činí 56 procent. Penetrace závisí kromě věku také na příjmové kategorii - u příjmu nad 30 000 korun měsíčně je míra používání 63 procent.

Internet využívají častěji muži než ženy, většina uživatelů má středoškolské vzdělání. "Sociodemografická struktura internetu je poměrně stabilní a mění se pouze velmi pozvolna, v některých ukazatelích, jako je pohlaví nebo ekonomická aktivita, téměř vůbec," řekl Radek Domanský, analytik TNSI.

Dlouhodobě nejoblíbenějším českým serverem je Seznam.cz s téměř dvěma miliony návštěvníky měsíčně. Konkurenční portály zaznamenaly letos v únoru 858 tisíc (Atlas.cz) a 781 tisíc (Centrum.cz) uživatelů. Česko je ve střední a východní Evropě po Slovinsku druhou zemí s největší internetovou penetrací. K internetu má podle průzkumu TGI v tuzemsku přístup 30,5 procenta lidí ve věku 15 - 75 let, to je jen o procento a půl méně než na Slovinsku. Následují Slovensko (23,3 procenta), Bulharsko (22 procent), Polsko (17 procent), Maďarsko (14 procent), Rumunsko (14 procent) a Rusko (šest procent).

PRAHA - Největší tuzemská kabelová společnost UPC ČR zredukovala počet členů nejvyššího vedení z devíti na pět. "Změna má především za cíl zlepšit kvalitu péče o zákazníky s důrazem na lepší porozumění jejich potřebám," uvedl generální ředitel Václav Bartoň.

Místo původních osmi divizí bude nyní firma rozdělena na čtyři. Provozní operace a marketing povede dosavadní ředitel pro obchod a marketing Robert Kacovský. Technické aktivity včetně výstavby sítí povede Petr Jílek, který dosud pracoval ve funkci technického ředitele. Vnitřní a vnější věci společnosti bude mít na starosti bývalá vedoucí právního oddělení Vladimíra Šlegrová a finanční operace a vnitřní administrativu povede Marcel Kalakaj, který dosud působil jako finanční kontrolor v Johnson & Johnson.

Z firmy v minulých týdnech odešli provozní ředitel Jaromír Glisník a finanční ředitel Martin Fraj. Oba klíčoví manažeři přijali nabídku konkurenční kabelové firmy TES Media respektive Intercable. Tyto dva subjekty se nedávno spojily a vytvořily tak druhou nejsilnější firmu na trhu s více než 275 000 klienty.

UPC ČR má kolem 370 000 zákazníků kabelové televize a zhruba 20 000 klientů firma nabízí připojení na internet. Kabelové televize využívá v tuzemsku asi 800 tisíc domácností a služby jim nabízí 90 firem.