TELeKONOM: Rychlý internet půjde jen pomalu...

- Český Telecom přiznal, že zavede rychlejší připojení k internetu přes ADSL později, než původně plánoval. Zatímco v původních prohlášeních firma slibovala představení nového modelu během léta, nyní s ním počítá pravděpodobně v září.uvedl mluvčí Vladan Crha.

Neoficiální zdroje označují za důvod zpoždění nástup nového generálního ředitele Gabriela Berdára, který již téměř hotový model nařídil zásadně přepracovat. Ten ve středu novinářům řekl, že firma před zavedením nového modelu musí zajistit stejné podmínky pro všechny uživatele. Připustil i možnou variantu s omezením přenášených dat v rámci měsíčního paušálu.

Zpoždění se nelíbí zástupcům uživatelské iniciativy Internet pro všechny (IPV). Podle Miloslava Sovy z IPV měl Telecom rychlost navýšit do konce července. Ani září však podle něj nemusí být konečný termín. Změny v ADSL chce podle informací IPV Telecom zakomponovat do nových tarifů. Zákazník by se pak musel rozhodnout, zda chce přejít ze 192 kbps na 512/kbps za stejnou cenu, ale s omezením měsíčního objemu stahovaných dat na například deset gigabytů.

Nová nabídka by rovněž neměla obsahovat tzv. dashboard, což je problematická úvodní stránka při připojení základní variantou ADSL. Ultimátum na zavedení rychlejšího ADSL do léta dal Telecomu i ministr informatiky Vladimír Mlynář. Ten se podle mluvčí Kláry Volné k situaci vyjádří příští týden.

Telecom se dosud o poskytování ADSL na velkoobchodní bázi dohodl s 22 firmami. Širokopásmové vysokorychlostní připojení mohou využívat jen uživatelé pevných linek Telecomu. Ti si však mohou zvolit poskytovatele služeb ADSL. Vedle ADSL uživatelé platí i za pronájem telefonní linky od Telecomu. ADSL v tuzemsku využívá přes 7000 zákazníků.

HELSINKY - Největší světový výrobce mobilních telefonů Nokia zaznamenal ve druhém čtvrtletí letošního roku pokles zisku kvůli horšímu výkonu síťové divize a slabšímu dolaru. Ten podle firmy negativně ovlivní tržby divize mobilních telefonů i ve třetím čtvrtletí. Zisk před zdaněním se snížil na 986 milionů eur z loňských srovnatelných 1,29 miliardy eur, uvádí se ve včerejším prohlášení.

Čisté tržby však mírně stouply na 7,02 miliardy z 6,94 miliardy eur v druhém čtvrtletí 2002. Podle firmy zisk ovlivnila hlavně restrukturalizace divize Nokia Networks. Akcie společnosti okamžitě po zprávě oslabily o 6,7 procenta. "Prodej mobilní divize Nokia ve třetím čtvrtletí meziročně zůstane beze změny nebo mírně klesne, hlavně kvůli oslabení dolaru ve srovnání se stejným obdobím v roce 2002," dodala Nokia v prohlášení. Zisk na akcii se má snížit na 0,15 až 0,17 eur z loňských 0,18 eur. V druhém čtvrtletí zisk na akcii činil 0,14 eur.

Komentář firmy potvrdil, že sektor mobilních telefonů stále zápasí s poklesem růstu způsobeným slabou poptávkou. Podle Nokie má odvětví mobilních telefonů zaznamenat v letošním roce desetiprocentní růst, když velkou naději vkládá firma hlavně do předvánoční poptávky, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Telekomunikační firma Aliatel zvýšila v prvním pololetí tržby za prodej služeb o 41 procent na 1,213 miliardy Kč. Ztráta meziročně poklesla o 17 procent, uvedl mluvčí Pavel Kaidl bez dalších podrobností. Firma letos na konci roku poprvé plánuje kladný provozní zisk EBITDA, který by měl překročit 250 milionů korun. Tržby by měly přesáhnout 2,5 miliardy. Podle generálního ředitele Bernharda Fangera se hospodaření firmy přehoupne do kladných čísel v roce 2005.

"Daří se nám naplňovat předpokládané finanční ukazatele společnosti, jež odpovídají strategickému záměru akcionářů a schválenému podnikatelskému plánu," uvedl Fanger. Firma v prvním pololetí roku investovala 128 milionů korun, což je necelých 34 procent ve srovnání s loňskem. Na klesající křivce investic se projevuje dokončení infrastruktury, vysvětlil mluvčí. Počet zaměstnanců se ustálil na 360 pracovnících.

Aliatel má základní kapitál 3,272 miliardy korun. Společnost poskytuje datové, hlasové i internetové služby. Celkem 40 procent akcií Aliatelu drží německá RWE, po 10,33 procenta akcií mají Severomoravská energetika, Jihomoravská energetika, Jihočeská energetika a Západočeská energetika. Zbytek drží Pražská energetika a Severočeská energetika, každá s podílem 9,33 procenta.

LONDÝN - Britskému výrobci telekomunikačních zařízení Marconi Corporation klesly tržby v prvním fiskálním čtvrtletí o 31 procent na 367 milionů liber, tedy 583 milionů dolarů. Způsobila to snaha odběratelů firmy držet výdaje na uzdě, uvedla Marconi ve své včerejší výsledkové zprávě.

Fiskální rok skupiny začíná v dubnu. Proti předchozímu čtvrtletí klesly tržby Marconi o 14 procent. Restrukturalizací za čtyři miliardy liber předal Marconi 99,5 procenta svých aktiv věřitelům. Dokončil ji v květnu. Skupina, která byla kdysi symbolem britského průmyslu, byla nucena rozprodávat divize a zrušit 6000 pracovních míst poté, co se trh vyspělých technologií v roce 2000 zhroutil.

Po zveřejnění výsledkové zprávy klesly akcie firmy v jednu chvíli o deset procent, poté se ale oživily a denní ztrátu snížily na 1,5 procenta při ceně 66,75 pence. Tržní hodnota společnosti tak činila 750 milionů liber. Pokles tržeb Marconi je znepokojivý, řekl agentuře Reuters analytik Richard Windsor ze společnosti Nomura. Připomněl, že francouzský rival Alcatel odhaduje, že mu čtvrtletní tržby vzrostly o 15 procent. Sama firma Marconi je v pohledu na svou budoucnost optimistická. Očekává, že výdaje firem do komunikací porostou, napsala agentura Reuters.

NEW YORK - Zisk amerického mobilního operátora Nextel Communications Inc. ve druhém čtvrtletí klesl, tržby ale firma zvýšila. Společnost to uvedla v noci na včerejšek s tím, že pokles zisku způsobily vyšší výdaje. Nextel je pátý největší mobilní operátor ve Spojených státech.

Čistý zisk po odečtení dividend ve druhém čtvrtletí Nextelu klesl na 281 milionů dolarů z 325 milionů. Na akcii tak klesl ze 37 na 27 centů před rokem. Tržby se meziročně zvýšily o 19 procent na 2,56 miliardy dolarů. Firma rozšířila základnu klientů více, než se očekávalo, a zvýšila přitom i průměrný příjem na uživatele. Na konci druhého čtvrtletí měl Nextel 11,7 milionu klientů, během čtvrtletí jich přibral 591 tisíc. Za celý rok zvýší počet klientů o 1,9 milionu, odhaduje Nextel.

Společnost vzdoruje celkovému poklesu v odvětví populární službou Direct Connect, která umožňuje telefonovat, aniž by musel mít uživatel telefon v ruce. Technologii využívají zejména technici, stavebníci či bezpečnostní služby. Očekává se, že podobné služby zavedou ještě letos i rivalové Verizon Wireless a Sprint PCS. AT&T Wireless se chystá rozšířit nabídku o tuto službu v příštím roce, napsala agentura Reuters.