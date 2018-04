TELeKONOM: Rychlý internet pevné poskytovatele nespasí

Agentura In-Stat zveřejnila minulý týden studii, podle které jen američtí poskytovatelé přijdou v letech 2004 až 2009 o 21 miliard dolarů, což představuje ztrátu způsobenou odklonem od klasických pevnolinkových služeb.

Zvýšený zájem o vysokorychlostní připojení tuto ztrátu nedokáže vyvážit. Příjmy poskytovatelů by tak měly meziročně klesat asi o 3,3 %.

Prodejci padělků skončili ve vězení

Čína minulý týden provedla razantní kroky v boji proti padělaným mobilům slavných značek. Během první vlny kontrol bylo zatčeno více než dvanáct prodejců. V jejich obchodech se nacházely dokonalé padělky telefonů od Nokie, Motoroly, Sony Ericssonu, Samsungu a dalších.

Generické padělky vyrobené z levných komponentů lze nakoupit ve velkém přibližně za 25 dolarů za kus a obchodníci je prodávají s více než padesáti procentním ziskem. Korejská vláda před časem dokonce vyhlásila odměnu 10 miliónů Wonů pro toho, kdo informace o padělání mobilů oznámí. – více zde

Panika kolem virů jako obchodní model

Občas není jasné, jestli jsou mobilní viry hrozbou pro uživatele nebo jen obchodním modelem antivirových firem. Společnost F-Secure neváhala označit za trojského koně komerční aplikaci, která umožňuje rodičům přes internet sledovat, co jejich ratolesti s mobilem dělají. Thajská firma Vervata nabízí řešení FlexiSpy pro chytré telefony Series 60 za téměř padesát dolarů. Informace jsou pak přístupné přes jejich server zadáním unikátního hesla.

Vývojáři F-Secure na svém firemním blogu kritizují, že program se po nainstalování do telefonu zcela ukryje před uživatelem. Označení trojský kůň je tak sice odvážné, ale kód programu by mohl být teoreticky zneužit pro nelegální účely. Někdo jej ovšem musí do telefonu vědomě nainstalovat. Vervata později ve svém tiskovém prohlášení s trochou ironie uvedla, že na odinstalování jejich aplikace si uživatelé opravdu nemusí kupovat antivirus od F-Secure.



Kolik je celkem na světě mobilních operátorů? Podle agentury Portio Research 740.

Kostel svolává k modlitbám textovkou

Moderní komunikační kanály se rozhodla otestovat římsko-katolická církev ve Skotsku. Svým věrným nabídne upomínky na důležité události pomocí krátkých textových zpráv. Církev plánuje zapojit na propagaci bezplatné služby všechna dostupná média. Podle odhadů iniciátorů by se mohlo přihlásit okolo 20 000 uživatelů.

Registrovaní uživatelé tak budou v těsném kontaktu s děním v církvi. Na svůj mobil dostanou i výzvy k modlitbám. Obdrží například jméno těhotné ženy, za jejíž zdraví se mají modlit. Církev plánuje šířit pomocí SMS i svůj postoj k některým problematickým společenským otázkám, jako jsou potraty nebo eutanázie.

SMS mohou ušetřit zdravotníkům miliardy

Textové zprávy, tentokrát ve službách lékařů, prý mohou anglickému zdravotnictví ušetřit v přepočtu 10 miliard korun. Vyplývá to ze studie, kterou vypracoval operátor Vodafone.

Podle výzkumu mají mobilní technologie potenciál ušetřit výdaje za zdravotnictví, zlepšit komfort pacientů i dostupnost lékařských služeb. Nejčastěji se zkouší nasazovat různé SMS služby, které automaticky informují lékaře o zdravotním stavu pacienta.

Apple iPhone: Potvrzeno z dalšího zdroje

Server DigiTimes, známý pro své vynikající kontakty na tchajwanské výrobce spotřební elektroniky, potvrdil, že Apple hledá výrobce pro vlastní mobilní telefon s iTunes. V uplynulých měsících měli zástupci Applu jednat se společnostmi High Tech Computer, Inventec Appliances, Quanta Computer a Foxconn Electronics.