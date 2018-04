TELeKONOM: Rusové zabouchli dveře před zahraničními investory...

MOSKVA - Rusko se chystá přijmout opatření na ochranu svého telekomunikačního sektoru, a to v tom smyslu, že na přechodnou dobu nevpustí do tohoto odvětví cizí investory. Sektor telekomunikací je nyní v Rusku v silné růstové fázi, vláda se ale bojí, že zahraniční investoři před vstupem země do Světové obchodní organizace sektoru jen ublíží.

Ruský ministr spojů a informačních technologií Leonid Rejman včera u příležitosti návštěvy Stockholmu prohlásil, že Rusko se svými obchodními partnery jedná o možnostech, jakými lze v Rusku nyní investovat. Podle ministra panuje ve vládě obava, že zahraniční investoři využijí roztříštěnosti odvětví jen ke svému obohacení a sektoru nijak nepomohou.

"Obáváme se toho, že i ty největší ruské firmy jsou malé ve srovnání s takovými jako je British Telecom anebo AT&T," přiznal Rejman. Podle něj mají být opatření pouze přechodná a nemají se dotknout zhruba 600 firem se zahraniční účastí, které už v Rusku působí. Smyslem je pouze ochrana odvětví předtím, než se Rusko stane členem WTO, podotýká agentura Reuters."Ve vší úctě k velkým (zahraničním) firmám, my s nimi vycházíme dobře, takové rozdíly ale přece jen situaci na trhu mohou narušit," dodal ministr.

Rusko se o vstup do WTO snaží delší dobu, za prezidenta Vladimira Putina se ale rozhovory o vstupu zintenzívnily. Putin si totiž vstup do WTO dal za svou prioritu a pokud vše půjde hladce, země by členem organizace mohla být ještě v letošním roce. Patnáctá schůzka pracovní skupiny, která vstup Ruska do WTO posuzuje, byla ve středu zahájena v Ženevě.

SINGAPUR - Jihokorejský výrobce elektroniky Samsung Electronics Co. hodlá v letošním roce prodat více než 40

milionů mobilních telefonů a zvýšit tak svůj podíl na světovém trhu na deset procent. Za první tři měsíce tohoto roku činil tržní podíl firmy 9,6 procenta, řekl včera v rozhovoru pro agenturu Reuters viceprezident divize pro mobilní komunikace Ihn-čul Čong.

Nečekaně příznivá předpověď přišla v době, kdy se šíří obavy z toho, že trh mobilních telefonů je již plně nasycen a

spotřebitelé nejsou nakloněni koupi nových, mnohem dražších modelů. V minulém roce byl Samsung s podílem na trhu 7,1 procenta čtvrtým největším výrobcem mobilních telefonů na světě a je považován za nejrychleji rostoucího výrobce těchto přístrojů. Původní předpověď společnosti počítala s letošním prodejem pouze kolem 36 milionů telefonů.

"Prodáváme o něco méně než Nokia, ale více než další prodejci, protože pro spotřebitele je zajímavý náš design a

cena," prohlásil viceprezident. Zároveň dodal, že firma se zaměřuje hlavně na telefony střední a vyšší kvality. Podle výzkumné společnosti Gartner Dataquest byl Samsung v prvním čtvrtletí letošního roku třetím největším výrobcem

mobilních telefonů na světě po finské Nokii, která má na trhu podíl 34,7 procenta, a americké Motorole. Její tržní podíl činí 15,5 procenta, napsala agentura Reuters.



LONDÝN - Britský mobilní operátor Vodafone Group Plc loni vyplatil generálnímu řediteli Chrisu Gentovi 2,42

milionu liber, tedy 3,6 milionu dolarů, uvedla včera firma ve výroční zprávě. Loni přitom Vodafone utrpěl největší ztrátu v historii britských firem. Gent navíc obdržel jako odměnu akcie Vodafonu, jež mají nyní hodnotu 1,6 milionu liber. Je to v kontrastu s rozhodnutím německého rivala Deutsche Telekom nedávat letos členům představenstva akciové opce.

Platy evropských manažerů jsou ale zastíněny balíky, které dostávají šéfové amerických korporací. Evropské firmy proto argumentují tím, že musejí vyplácet konkurenceschopné odměny, aby přilákaly špičkové talenty. Podle Vodafonu vydělávají šéfové ve stejně velkých amerických společnostech mezi 22,5 milionu až 45,5 milionu liber.

Dennis Kozlowski, bývalý šéf konglomerátu Tyco International, dostal za čtyři roky 450 milionů dolarů ve mzdách, akciích a odměnách. Klesající ceny akcií a finanční skandály pak donutily investory, aby manažerům odměny seřízli.

Akcie společnosti Vodafone se od začátku minulého roku propadly o 60 procent. Způsobil to především všeobecný pokles akcií firem v odvětví. Bývalý miláček akciového trhu je nyní poblíž čtyřapůlletého minima. Výroční zpráva Vodafone prozradila, že Gent dostal v uplynulém fiskálním roce ve mzdách 1,19 milionu liber a 1,2 milionu v odměnách a dalších pobídkách. V nezávislé zprávě pro londýnskou burzu se Vodafone přiznal, že svému šéfovi nadělil ještě 1,76 milionu akcií.

Rok, který v účetnictví firmy skončil 31. března, přitom Vodafone uzavřel se ztrátou před zdaněním 13,5 miliardy liber. Je to dosud největší ztráta v historii britských korporací, napsala agentura Reuters.

MNICHOV - Německá společnost Infineon bude spolupracovat s americkými konkurenty Motorola a Agere Systems na vývoji speciálních čipů pro mobilní telefony a DVD přehrávače. Oznámily to včera firmy s tím, že každá bude vlastnit jednu třetinu nového společného podniku StarCore. Nová společnost by měla zahájit provoz koncem letošního léta se zhruba stovkou zaměstnanců. StarCore bude pracovat na vývoji čipů DSP, které umožňují zpracovávat digitální zvuky a další signály.

Nejvýznamnějším konkurentem společnosti StarCore bude firma Texas Instruments, která je největším výrobcem čipů DSP pro mobilní telefony a infrastrukturu. Celkový trh s procesory DSP je odhadován na 12 miliard dolarů, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Představenstvo mobilního operátora RadioMobil jmenovalo novým finančním ředitelem firmy dosavadního

zastupujícího ředitele Otakara Krále. Firma to oznámila v tiskové zprávě. Král ve funkci vystřídal Gustava Hrašku, který z firmy odešel ze zdravotních důvodů. Představenstvo rovněž jmenovalo Jiřího Dvorjančanského marketingovým ředitelem namísto Roberta Chvátala, který se stal generálním ředitelem slovenského EuroTelu.

Dvorjančanský nastoupil do společnosti 1. května 1999 a zastával pozici obchodního ředitele. Otakar Král je ve firmě od 1. června 1996 a doposud pracoval jako manažer controllingu a zastupující finanční ředitel.