TELeKONOM: Rozhořčení klienti vyzývají k bojkotu RadioMobilu...

PRAHA - Na internetu se začaly objevovat výzvy k bojkotu služeb mobilního operátora RadioMobil. Jednodenní protest proti únorové změně tarifů by se měl uskutečnit 28. ledna. Na několika internetových serverech je možné rovněž podepisovat petice proti cenovým změnám. Podle údajů provozovatelů je zatím podepsaly tisíce lidí. Firma na přelomu roku oznámila, že od února mimo jiné zpoplatní posílání SMS z internetu a volání do hlasové schránky.

Podle mluvčího RadioMobilu Jiřího Hájka stále platí, že pokud zákazník porovná cenu SMS či minutovou sazbu tarifů T-Mobile, stále mu vyjde, že firma nabízí za utracené peníze nejlepší hodnotu. "Jako jediní totiž nabízíme volání více než třem milionům zákazníků již od dvou Kč za minutu," uvedl. Podle autora jedné z petic by však chystané změny znamenaly řadu komplikací v komunikaci.

K bojkotu vyzývá například stránka http://tmo.webpark.cz nebo http://www.konecbezplatnychsms.zde.cz. RadioMobil zpoplatní posílání SMS ze své internetové brány jako první operátor na trhu. Zprávy budou moci od února posílat pouze registrovaní uživatelé a zaplatí za ně podle svého tarifu. Ostatní operátoři se k tomuto nepopulárnímu kroku zatím nechystají. Firma rovněž pro většinu zákazníků zdraží posílání SMS zpráv až o 70 procent. Operátor chce naopak zlevnit volání z předplacených karet Twist do pevné sítě o 2,90 Kč a volání v rámci sítě pro uživatele tarifu Twist Extra.

PRAHA/OLOMOUC - Zcela zbytečně pátrají lidé na informačních linkách Českého Telecomu po číslech nově vzniklých pověřených úřadů. I přes dlouhodobě připravovanou reformu státní správy se kontakty na zhruba 200 pověřených úřadů do této databáze včas nedostaly. Lidé tak musejí hledat spojení většinou v informačních brožurách úřadů, v regionálních novinách či na internetových stránkách.

Neznalost nových čísel na informačních linkách Telecomu mnohé obyvatele roztrpčila. "Potřeboval jsem zjistit číslo pověřeného úřadu v Hranicích na Přerovsku, ale operátorka ani nevěděla, o čem mluvím," řekl včera rozhořčený Olomoučan. "Nová čísla pověřených úřadů v databance nemáme," přiznala později jedna z operátorek informační linky Českého Telecomu.

Zástupci ministerstva vnitra se hájí tím, že mnohé pověřené úřady ještě vlastní sídla ani nemají. "Vydali jsme do krajů informační brožury. V elektronické podobě jsou i na našich stránkách. Lidé v nich mohou najít adresy i čísla nových úřadů," řekl Petr Vorlíček z tiskového oddělení ministerstva vnitra. Podotkl, že lidé by měli volat přímo na městské úřady.

Mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha podotkl, že jeho pracovníci nemohou zastávat práci za státní správu. "Pokud vzniknou nová telefonní čísla, jejich zavedení do databáze trvá několik dní. Jsme na to připraveni. Rozhodně to není otázka měsíců," odpověděl na otázku, za jakou dobu mohou lidé tyto informace na linkách Telecomu najít. Podotkl přitom, že aktivitu týkající se zveřejnění nových čísel očekává spíše přímo od pověřených obcí.

Pověřené obce se svou dostupnost nyní snaží řešit různě. Vedení Šternberka na Olomoucku se nové kontakty například snažilo dostat do regionálních i městských listů a zveřejnilo je i na svých internetových stránkách. Volat mohou lidé i přímo na radnici.

Ke konci roku zaniklo v České republice 73 okresních úřadů. Podstatná část jejich agend přešla na 205 pověřených obcí. Jejich obecní úřady mají na starosti třeba vydávání občanských a řidičských průkazů, pasů a evidenci motorových vozidel. Zhruba pětinu práce bývalých okresních úřadů převzalo 13 krajských úřadů.

PRAHA - Alternativní operátor Rann Globalnet vypověděl smlouvy zhruba pěti tisícům svých tuzemských klientů, kteří tak zůstali bez telefonního spojení. Jako důvod firma uvedla změnu situace na trhu. Zřizovací poplatky, které činily až 3500 korun, však klientům nikdo nenahradí. Píší to včerejší Hospodářské noviny.

"Podmínky byly před šesti lety považovány za slibné. Nicméně, z různých důvodů, i přes značné investice a velké úsilí společností skupiny Rann se ukázalo, že náš pokus byl ekonomicky neudržitelný," vysvětlila deníku mluvčí firmy Markéta Broulová.

Dotčené firmy nyní ztratily kontakt se svými zákazníky, musejí předělávat své internetové stránky a nechávají si tisknout nové vizitky, informují HN.

Podle předsedy Českého telekomunikačního úřadu Davida Stádníka by měl klienty před takovýmito následky chránit chystaný telekomunikační zákon. Podle Stádníka má ČTÚ informace, že se Rann Globalnet chystá s největší pravděpodobností stáhnout z českého trhu.

Sdružení na ochranu spotřebitelů nemá na situaci jednotný názor. "Firma Rann Globalnet neposkytla detaily o tom, jak byly stavěny smlouvy. Jisté však je, že způsob, jakým komunikuje s klienty, není v pořádku," soudí předseda sdružení Karel Pavlík.

Firma konkurovala na trhu Českému Telecomu již od roku 1996. Služby vypověděla svým zákazníkům z okresů Česká Lípa, Benešov, Příbram a Domažlice. Nejvíce odpojených klientů je na Českolipsku, kde se bez spojení ocitl například městský úřad, nemocnice s poliklinikou nebo České dráhy.

STOCKHOLM - Švédský výrobce telekomunikačního zařízení Ericsson dodá na Tchaj-wan techniku pro mobilní síť druhé a třetí generace technologie WCDMA. Společnost Telefon AB LM Ericsson včera oznámila, že zakázku získala od tchajwanského operátora Far EasTone Telecommunications.

Firma Far EasTone si vybrala Ericsson jako jediného dodavatele zařízení WCDMA pro celý Tchaj-wan. Ericsson bude vedle dodávky nového zařízení rozšiřovat a modernizovat stávající systém druhé generace. Hodnotu zakázky Ericsson ve zprávě nezveřejnil. Mluvčí firmy ale agentuře Reuters po telefonu sdělil, že část zakázky týkající se třetí generace technologie bude za 40 milionů dolarů. Zakázka vztahující se ke druhé generaci bude podle něj mít pravděpodobně vyšší cenu.

Za leden až září minulého roku Ericsson celkem přijal zakázky na dodávky systémů za 86,8 miliardy švédských korun, tedy 9,96 miliardy dolarů. Švédský dodavatel infrastruktury pro telefonní sítě je světovým lídrem na trhu těchto zařízení. Akcie firmy včera odpoledne vyskočily o 6,6 procenta a dostaly se tak na třítýdenní maximum. Vedly si tak lépe než akciový index pro technologický sektor agentury Dow Jones, který tou dobou posílil o 1,2 procenta, napsala agentura Reuters.

VÍDEŇ - Největší mobilní operátor na světě Vodafone se dohodl na exkluzivní spolupráci s rakouským Mobilkomem, mobilní divizí Telekom Austria. Dohoda se zaměří hlavně na budoucí spolupráci ve střední a východní Evropě, vyplývá z prohlášení, které včera obě společnosti zveřejnily.

"Protože nemáme provoz v regionech, které pokrývá Mobilkom Austria, rozhodli jsme se smazat slepá místa na mapě Vodafonu v Evropě," uvedl v prohlášení Vodafone. Mobilkom je lídrem na domácím rakouském trhu. Svoji aktivitu však vyvíjí také na trzích ve Slovinsku, Chorvatsku a Lichtenštejnsku. Dohoda zahrnuje spolupráci v oblasti roamingu, ale také společný vývoj nových produktů a marketingu.

"Vstoupili jsme do dohody o partnerství, která nám umožní integraci do světové partnerské sítě, aniž bychom se vzdali nezávislosti," dodal v prohlášení generální ředitel Mobilkomu Boris Nemsic. Zdůraznil, že výsledkem dohody nebudou majetkové investice ani jedné z firem. Obě společnosti budou i nadále pracovat jako nezávislé, napsala agentura Reuters.

FILADELFIE- Největší americký poskytovatel telekomunikačního spojení na dlouhé vzdálenosti AT&T prodal 69procentní podíl ve ztrátové divizi AT&T Latin America Corp. za 1 000 USD. Novým majitelem se stala holdingová telekomunikační společnost Southern Cross Group LLC, uvádí se v prohlášení AT&T.

Latinskoamerická divize poskytuje datové služby v Brazílii, Peru, Kolumbii, Chile a Argentině. Firma nedávno varovala, že nejspíš bude muset požádat o ochranu před věřiteli, a vybrala si za finančního poradce firmu AlixPartners. Southern Cross hodlá udržet AT&T Latin America v provozu a učinit z něj prosperující firmu. Southern Cross se také zaváhala, že splní všechny povinnosti k současným zákazníkům.

AT&T v pondělí varovala, že v posledním čtvrtletí loňského roku vykáže mimořádné náklady 1,1 miliardy USD spojené s odpisem investice v Latinské Americe. To se promítne do snížení zisku na akcii o 1,40 dolaru.

Divize v Latinské Americe vznikla v roce 2000 spojením brazilské Netstream a telekomunikační firmy Firstcom, která působí v Chile, Kolumbii a Peru. AT&T tak získala napojení na rychle rostoucí komunikační trh v oblasti. Divize se však dostala do problémů a AT&T jí odmítla poskytnout dodatečné finance. Ve třetím čtvrtletí skončila divize kvůli problémům v Argentině a Brazílii se ztrátou 532 milionů USD, napsala agentura Reuters.

BUDAPEŠŤ/PAŘÍŽ - Francouzská skupina Vivendi zřejmě prodala svou maďarskou telekomunikační součást Vivendi Telecom Hungary. Mělo ji získat konsorcium společností American International Group a GMT Communications Partners, firma ale informaci odmítla komentovat.

Maďarský list Népszabadság včera napsal, že cena podílu činila asi 450 milionů dolarů, přesné informace o prodejní ceně ale list neměl. Maďarská odnož společnosti Vivendi má přitom na trhu podíl asi 12 procent, podotýká agentura Reuters. Vivendi působí na trhu pevných telefonních linek.

Trh pevných telefonních linek byl v Maďarsku asi před rokem deregulován, nadále je však dominantním operátorem bývalý monopol Matáv. Ten má na trhu zhruba 79procentní podíl. Vivendi poskytuje hlasové, datové a internetové služby a v Maďarsku již investovala kolem 550 milionů dolarů.

V Maďarsku žije 10,2 milionu lidí, tedy zhruba stejně jako v České republice. Na konci října mělo pevnou linku přihlášeno asi 3,68 milionu lidí, takže míra pokrytí činila 36,2 procenta. Počet předplatitelů byl na vrcholu loni v červnu, kdy byla míra pokrytí 36,6 procenta.

Na telekomunikačním trhu v Maďarsku působí i společnost Pantel, kterou vlastní nizozemský operátor KPN. Pantel je rovněž v současné době na prodej.