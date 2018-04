TELeKONOM: Rozbil se vám Siemens? Firma jej prohlédne levněji...

PRAHA - Výrobce mobilních telefonů Siemens od srpna sníží o necelou třetinu manipulační poplatek, který účtoval zákazníkům za posouzení poškozeného mobilního telefonu. Siemens si poplatek účtuje u nezáručních oprav nebo v případě, že zákazník nesouhlasí s navrženou cenou opravy mobilu a vyzvedne si jej neopravený zpět. Firma to uvedla v tiskové zprávě.

Zatímco dosud uživatel za posouzení poškození mobilu zaplatil 537 korun, od srpna to bude 390 korun. "Snížení manipulačního poplatku nepochybně uvítají nejen všichni operátoři sítě GSM, ale také distributoři mobilních telefonů Siemens a jejich uživatelé," uvedl manažer divize péče o zákazníky společnosti Siemens v ČR David Mrzena.

Siemens navíc ve svých prodejnách v Praze na Hadovce a v Brně nabízí další snížení tohoto poplatku, a to o 25 procent. Při osobní návštěvě Siemens centra tak zaplatí zákazník manipulační poplatek 292,50 Kč. Loni prodal Siemens v ČR 685 000 mobilních telefonů, což představuje zhruba třetinový tržní podíl a druhou příčku za nejprodávanější Nokií.

AMMÁN - Dočasná administrativní správa Iráku vyzvala zájemce, aby začali předkládat nabídky na výstavbu tří sítí mobilních telefonů. Válkou zničená země má totiž pevné telefonní linky značně porušené a mobilní telefony fungují velmi omezeně. V jordánském Ammánu se včera konala jednodenní konference, na které se hovořilo o budoucnosti Iráku a jeho infrastruktuře.

Konference se účastnilo 425 podnikatelů z asi 300 firem z celého světa a správa Iráku očekává, že by mobilní sítě mohly fungovat ještě do konce letošního roku. "Irák potřebuje telekomunikační systém, a to hned," prohlásil Jim Davis, poradce pro telekomunikace na iráckém ministerstvu dopravy. To funguje v rámci dočasné koaliční správy Iráku, kterou vedou Spojené státy.

Ředitel státní společnosti pro komunikace a poštu Abdul Latíf řekl, že infrastrukturu pro mobilní sítě už začal budovat režim svrženého iráckého vůdce Saddáma Husajna, síť však nebylo možné dokončit kvůli nedostatku telekomunikačních zařízení. Ta nebylo v minulých letech kvůli sankcím OSN možné dovážet. "Irák je teď velkým a konkurenčním trhem," tvrdí Latíf. Podle něj Irák potřebuje do příštího jara alespoň dva miliony mobilních přístrojů.

Jeden z iráckých byznysmenů, kteří se konference v Ammánu účastnili, předpovídá, že licence na provozování sítí by mohly dostat irácké podniky. Iráčané si nepřejí, aby měl nad jejich telekomunikačním trhem monopol někdo z cizinců. Začátkem července už ale bahrajnská telekomunikační společnost Batelco vynaložila pět milionů dolarů a zprovoznila síť v okolí Bagdádu, aniž by čekala na povolení od příslušných úřadů, podotýká agentura AP.

PRAHA - České radiokomunikace vykázaly v prvním pololetí 70milionový zisk po loňské ztrátě 105 milionů Kč. Celkové provozní výnosy klesly o dvě procenta na 1,17 miliardy Kč. Nekonsolidované výsledky podle českých účetních standardů včera oznámila mluvčí Jana Němcová.

Tržby za prodej výrobků a služeb zaznamenaly pokles o šest procent na 1,016 miliardy Kč. Příčinou bylo hlavně meziroční snížení výnosů z telekomunikačních služeb o téměř desetinu na 496 milionů Kč a výnosů z šíření rozhlasového signálu o dvě procenta na 176 milionů Kč. Výnosy z šíření televizního signálu naopak mírně vzrostly o jedno procento na 314 milionů.

Snížení výnosů z telekomunikačních služeb bylo způsobeno především cenovými poklesy v tradičních tržních segmentech ČRa, tedy u pronájmů pevných okruhů a datových služeb. Nové hlasové a internetové služby se kvůli opožděnému náběhu na tržbách zatím nijak výrazně neprojevily.

Firma se proti loňské pololetní provozní ztrátě 137 milionů korun dostala letos do provozního zisku 25 milionů korun. Ke kladnému hospodaření v provozní oblasti přispělo zejména snížení provozních nákladů o dvě pětiny a osobních nákladů o pětinu. "Růst a zachování výnosů bude hlavně záviset na úspěšnosti našich nových telekomunikačních služeb, které budou v blízké budoucnosti nabízeny na trhu po celém území republiky," uvedl generální ředitel Miroslav Čuřín. Připustil, že výnosy v prvním pololetí se vyvíjely pomaleji, než firma čekala.

České radiokomunikace ze 72 procent ovládá konsorcium Bivideon složené z Deutsche Bank a TDC. Firma drží 39,2 procenta v mobilním operátoru T-Mobile, jehož výsledky však nebyly do těchto údajů započítány. ČRa nedávno prodaly TDC za jednu korunu polovinu ve ztrátové společnosti Contactel.

NEW YORK - Americký federální soud nařídil turecké dynastii Uzanů, aby zaplatila společnosti Motorola přes čtyři miliardy dolarů (zhruba 113 miliard korun). Rodina totiž poškodila Motorolu tím, že jí nesplácela půjčky určené pro firmu Telsim. Ta je druhým největším mobilním operátorem v Turecku a patří právě rodině Uzanů. Jednáním turecké rodiny byla podle soudu poškozena společnost Motorola Credit, která je součástí americké "matky" Motorola. S ní ale na jednání Uzanů doplatila i finská společnost Nokia. Soud v civilní žalobě rozhodl, že celková částka, kterou Uzanovi budou muset zaplatit, přesáhne 4,2 miliardy USD.

Motorola a Nokia zažalovaly rodinu Uzanů už loni v lednu před americkým federálním soudem na Manhattanu. Soud dynastii obvinil z defraudace a vydírání v souvislosti s částkou kolem tří miliard dolarů, kterou Motorola a Nokia poskytla jako půjčku společnosti Telsim, podotkla agentura Reuters. Soudce oblastního soudu Jed Rakoff ve 73stránkovém nálezu rodině nařídil, aby zaplatila Motorole 4,26 miliardy dolarů plus úroky z prodlení.

Rodina bude muset na soud převést rovněž akcie Telsimu, které představují podíl 73,5 procenta na základním jmění firmy a kontrolu nad ní.

LONDÝN - Britské telekomunikační skupině BT Group Plc vzrostl v prvním čtvrtletí fiskálního roku, tedy za tři měsíce do konce června, očištěný zisk před zdaněním o 56 procent na 502 milionů GBP (812 milionů USD). Obrat však kvůli poklesu počtu telefonátů z pevných linek zůstal na stejné úrovni jako loni a činil 4,586 miliardy GBP, oznámil generální ředitel BT Ben Verwaayen.

K růstu zisku dřívějšího státního monopolu přispěly hlavně nižší úroky a omezení nákladů. Zisk na akcii před odečtením odpisů stoupl o 64 procent na 4,1 pence. Čistý dluh se meziročně snížil o třetinu pod devět miliard liber, což výrazně snížilo náklady na placení úroků.

BT si udržel na trhu domácností podíl kolem 73 procent. Počet hovorů však klesá, což nejvíce postihuje příjmy společnosti. Slabý růst příjmů znepokojuje některé analytiky a donutil Verwaayena loni v listopadu opustit ambiciózní plán BT, který počítal během tří let se zvyšováním příjmů o šest až osm procent, napsala agentura Reuters.

NEW YORK - Čistá ztráta společnosti Comcast, která je největším provozovatelem kabelové televize ve Spojených státech, se ve druhém čtvrtletí snížila na 22 milionů dolarů z 210 milionů ve stejném loni. Oznámila to včera firma s tím, že výsledky byly podpořeny novými zákazníky, které získala převzetím kabelové divize společnosti AT&T.

Ztráta činila jeden cent na akcii a byla tak v souladu s očekáváním analytiků dotazovaných firmou Reuters Research. Tržby se po zahrnutí divize AT&T zvýšily o 10,2 procenta na 5,69 miliardy dolarů z předchozích 5,16 miliardy. Společnost Comcast koupila kabelovou divizi AT&T loni v listopadu za zhruba 30 miliard dolarů, díky čemuž získala více než 13 milionů nových zákazníků a tím i první místo ve Spojených státech. Firma má nyní celkem 21,4 milionu klientů.

Generální ředitel společnosti Brian Roberts se odmítl vyjádřit k možnému zájmu o americká zábavní aktiva mediálního gigantu Vivendi Universal. Podle zdrojů vyjádřila firma předběžný zájem o prozkoumání případné nabídky, napsala agentura Reuters.