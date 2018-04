TELeKONOM: Řidiči s mobilem v ruce jezdí opatrněji...

STOCKHOLM - Řidiči, kteří telefonují za jízdy z mobilu, mají větší sklon k opatrnější jízdě než ostatní, tedy zcela v protikladu k rozšířeným názorům. Vyplývá to z výzkumu švédského Výzkumného ústavu silniční dopravy (VTI). "Je pravda, že řidiči snižují svou pozornost, když telefonují, ale na druhé straně to podvědomě kompenzují tím, že zpomalují a jedou opatrněji," řekla agentuře AFP autorka studie Anne Bollingová.

Zatímco řada zemí se snaží ve svých předpisech situaci řešit tím, že přikazuje užívat za jízdy sadu hands free, vidí v tom švédská výzkumnice problém. Tyto sady totiž také omezují koncentraci řidiče, a to v některých ohledech více než volný mobil, říká.

Například podle studie VTI je volba (namačkání) čísla u hands free soupravy obecně nebezpečnější, protože řidič se po tu dobu musí koukat zcela jinam než přes volant. Volbu na volném mobilu lze naproti tomu uskutečnit s rukou na vrchní části volantu, kdy okrajové vidění ve značné míře vnímá dění na silnici. "Kromě toho mluvení do telefonu snižuje pozornost samo o sobě, bez ohledu na to, zda mluvíte do volného mobilu nebo do přístroje upevněného v hands free," zdůrazňuje Bollingová.

VTI zkoumal a porovnával na řidičském simulátoru chování 48 řidičů, kteří během hodiny uskutečnili asi deset hovorů, z toho 24 mělo normální mobil a 24 soupravu hands free. Všichni jeli opatrněji, když telefonovali, zní závěr vědců. Každý z uvedených způsobů telefonování měl přitom z hlediska bezpečnosti své výhody a své nevýhody.

Švédsko se nechystá zakázat užívání volného mobilního telefonu za jízdy a studie tento trend podpořila. "Pokud byste se rozhodli zakázat mobilní telefony za volantem, jak budete například reagovat na jiné druhy rozptylování za jízdy jako například mluvení s ostatními cestujícími?" ptá se Anne Bollingová.

Její tým se zajímal také o to, jak se řidiči chovají při ovládání autorádia či přehrávače za jízdy. "Zjistili jsme, že řidiči jsou při tom stejně rozptýlení jako při telefonování, ale na rozdíl od něj neuberou rychlost."



BRNO - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) přijal stížnost společnosti Siemens na postup Českých drah při výběru dodavatele pilotního projektu komunikační sítě GSM-R. Protože šlo o návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele v obchodní veřejné soutěži, zahájil úřad 22. ledna správní řízení.

Agenturu ČTK o tom včera informoval odbor tisku a informací ÚOHS. V tendru na dodávku technologie pro trať Děčín - Kolín dráhy koncem roku již potřetí za sebou vybraly konkurenční společnost Siemensu, firmu Kapsch. Porušení zákona vidí Siemens v 11 bodech, proto se obrátil na antimonopolní úřad. Za pozoruhodné pak považuje skutečnost, že dráhy v tendrech na GSM-R učinily již sedm rozhodnutí, která pak ÚOHS musel zrušit pro četná porušení zákona zadavatelem.

České dráhy vybraly Kapsch opět v prosinci a námitky firmy Siemens později v lednu zamítly. Mluvčí drah Petr Šťáhlavský již dříve uvedl, že firmu odvolání Siemensu nepřekvapilo a hodlá také předat úřadu veškerou dokumentaci. Dráhy by uvítaly bezodkladné a definitivní rozhodnutí, aby českému státu nevznikaly žádné další škody. Správa železniční dopravní cesty je totiž ve vlastnictví státu a musí stále platit poplatky z nečerpaného úvěru, který si dráhy před třemi lety na projekt vzaly.

SOFIA - Bulharská vláda v pátek završila ostře sledovaný privatizační proces, v němž nabízela většinový podíl v telekomunikační společnosti BTC. Firmu získá americká společnost soukromého kapitálu Advent. Ta zaplatí požadovaných 230 milionů eur a investuje dalších 700 milionů.

Bulhaři se zavázali, že s Američany podepíší všechny smlouvy do 20. února. Skončí tak odprodej státní firmy, který se táhl dva roky a který narážel na spoustu překážek. Privatizaci totiž provázely procedurální problémy, právní spory a politický boj. Opozice totiž nebyla privatizaci nakloněna.

Zástupci Adventu i finanční analytici přijali zprávu s velkým nadšením a mimo jiné tvrdí, že se tím zlepší tvář Bulharska před zahraničními investory a mezinárodní komunitou. Bulharsko usiluje o vstup do Evropské unie a pokud bude dál takto postupovat, může podle analytiků počítat s udělením investičního ratingu.

Spory, které privatizační proces provázely, vnímali investoři negativně. To by se ale nyní mohlo změnit. Advent v budoucnu plánuje zvýšení základního jmění bulharského podniku o 50 milionů eur, slíbených 700 milionů investuje během příštích pěti let. "Věříme, že úspěšné završení kontraktu bude na cestě Bulharska do Evropské unie přijato jako pozitivní signál a vůle země přilákat zahraniční investice," podotkl ředitel společnosti Advent International Chris Mruck.

Analytici sledovali privatizaci státní telekomunikační firmy pozorně a považovali ji za zkoušku schopnosti prozápadně orientované vlády prosadit klíčové strukturální reformy. Ty jsou důležité právě před vstupem země do EU. Bulharsko by chtělo být v unii v roce 2007, připomíná agentura Reuters. "Je to skvělá zpráva. Já si myslím, že v letošním roce bude pro Bulharsko nejdůležitější zprávou, která zahýbe trhy, udělení investičního ratingu. Zastavení privatizace zatím bylo největším problémem," podotkl analytik investiční banky J.P. Morgan Jarkin Cebeci. Bulharsko má zatím rating ve spekulativním pásmu, což mu prodražuje půjčky v zahraničí.