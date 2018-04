TELeKONOM: Řekové přišli o čtvrtinu...

Řecko prodalo tři vysokorychlostní mobilní telefonní licence třetí generace (UMTS) třem místním mobilním operátorům. Nabídky na koupi jedné ze čtyř licencí UMTS, které měly jít do dražby, předložily společnosti CosmOTE ze skupiny OTE Telecoms, Panafon, která je divizí firmy Vodafone, a STET Hellas, kterou vlastní Telecom Italia, uvedl dnes řecký telekomunikační úřad EETT.

Regulátor vůbec nezmínil řeckou firmu Infoquest. Ta má podle analytiků zájem pouze o získání jedné ze čtyř licencí druhé generace, jež půjdou do aukce v příštím týdnu. CosmOTE a Panafon nabídly o 19.400 drachem (48,96 USD) více, než činila vyvolávací cena 50 miliard drachem (126 miliónů USD), zatímco STET šla s nabídkou o 8837 drachem (22,30 USD) nad uvedenou vyvolávací cenu. Všechny tři firmy nyní postupují do příští dražební fáze o další spektrum třetí generace naplánované na pátek, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Děti využily od loňského prosince "tlačítko D" pro přímou volbu telefonního čísla Linky bezpečí už ve 250 000 případech. Speciální tlačítko je instalováno na veřejných telefonních automatech v Praze a středních Čechácḧ, řekla Hana Hejsková z tiskového odboru Českého Telecomu. Podle Jany Papírkové z Linky bezpečí to znamená, že zhruba polovina telefonátů dětí, které se v tomto časovém úseku na linku obrátily, se uskutečnila prostřednictví "tlačítka D". Papírková agentuře ČTK řekla, že linka měsíčně registruje asi 60 000 hovorů. O prázdninách se jejich počet zvyšuje o 15 procent. V době, kdy děti nechodí do školy, mají více času na telefonování, O prázdninách mění i témata hovorů. Nejčastěji si chtějí povídat o problémech, které vznikají v rodině. Linka bezpečí je na čísle 0800-155555 přístupná zdarma z celého území České republiky.

BRUSEL - Úředníci Evropské komise včera podnikli razie u devíti operátorů mobilních telefonních služeb v Británii a Německu. Prohlídky reagují na podezření z cenových dohod mezi těmito operátory u poplatků za roamingové služby, uvedla dnes komise. Výsledek prohlídky komise nesdělila. Komise hledala důkazy "kolektivní dohody o spotřebitelských maloobchodních cenách, které mobilní operátoři účtují v obou zemích". Chtěla podle svého sdělení také zjistit, "zda se němečtí operátoři nedomlouvali nezákonně na velkoobchodních cenách". Dnešní přítomnost úředníků Komise EU, jakož i britských antimonopolních úřadů ve svých kancelářích agentuře Reuters potvrdila One2One, britská dceřiná firma německého Deutsche Telekom. Ostatní operátoři se zatím k této akci nevyjádřili. Roamingové poplatky bývají v Evropě často až desetkrát vyšší než například ve Spojených státech. Platí se za hovory, kdy uživatel telefonuje do jiné země nebo regionu, než který pokrývá jeho mobilní operátor.

CHICAGO - Výrobce telekomunikačního zařízení Lucent Technologies plánuje restrukturalizovat své podnikání do dvou skupin, pro mobilní a pevné komunikace. Důvodem je snaha o oživení tržeb. Restrukturalizace bude zahrnovat změny vedení v odvětví výrobních a prodejních operací a odchod do penze vyššího ředitele divize, informoval včera mluvčí společnosti Bill Price. Lucent, který vykázal v prvním pololetí fiskální roku ztrátu 4,7 miliardy USD a rozhodl se snížit náklady a restrukturalizovat své operace, aby se tak vrátil k zisku, má nyní několik výrobních řad a prodejních kanálů. Společnost se rozhodla pro nový model svého podnikání, aby tak zrychlila plán na obrat a umístění firmy na cestu budoucího růstu. Skupina pro pevné spojení bude nyní obsluhovat společnosti zabývající se spojením přes pevné linky na dlouhé vzdálenosti, jako Baby Bells, nebo provozovatele heterogenní sítě jako Global Crossing. Druhá skupina bude určena pro poskytovatele bezdrátových služeb jako AT&T Wireless, NTT DoCoMo a Cingular Wireless.

Většina analytiků a poradců přivítala tento krok, který podle nich omezí byrokracii a sníží náklady, hlavně díky omezení ohromné prodejní sítě. Současně dojde k většímu omezení výrobních řad. Společnost se v lednu rozhodla, že sníží počet zaměstnanců o 10 000. Dalším 10 000 chce nabídnout odchod do důchodu. Došlo by tak ke snížení pracovníků na 86.000 osob. Firma také plánuje prodat divizi pro kabely z optických vláken a dvě továrny, což by přispělo ke snížení pracovníků o dalších 12.000, napsala agentura Reuters.