TELeKONOM: Regulovat internetové telefonování či nikoli?....

WASHINGTON - Americké regulační orgány zahájí na své zítřejší schůzce debatu na téma regulace telefonování přes internet. Ve Spojených státech je o tento způsob komunikace čím dál větší zájem a Federální komise pro spoje (FCC) naznačila, že odvětví bude minimálně regulovat.

Telefonování přes internetový protokol, neboli VoIP, slibuje výrazné snížení telefonních účtů. Telefonování funguje tak, že se hlas volajících přenáší v digitálních paketech po internetu, ve srovnání s běžnými telefonními linkami, kde jsou nutné ústředny, podotýká agentura Reuters.

Na rychle rostoucím trhu už se objevuje několik zcela nových firem, například Vonage či 8x8. Těm se hlásí stále více zájemců, kteří chtějí telefonování přes internet vyzkoušet. O technologii mají zájem také tradiční provozovatelé pevných telefonních linek, kteří cítí, že by mohli ztratit část zákazníků.

Předseda FCC Michael Powell (syn ministra zahraničí Colina Powella) už při více příležitostech řekl, že by chtěl tento trh regulovat co nejméně. V jeho zájmu je totiž maximální podpora nových technologií. Komise ale ještě bude muset rozhodnout, zda poskytovatelé VoIP budou muset zajistit i tísňová volání, tak jak to musejí dělat tradiční telekomunikační firmy.

Komise musí také rozhodnout o poplatkové politice. Zde půjde o to, kolik mají platit provozovatelé dálkových telefonních linek místním poskytovatelům telekomunikačních služeb. Jde o přístupové poplatky za sestavení hovorů, které jsou částečně směrovány přes internet.

V České republice podmínky telefonování přes internet vymezuje generální licence, kterou vydal Český telekomunikační úřad. Po splnění těchto podmínek může službu nabízet kterýkoliv operátor. Po vstupu do Evropské unie se ale počítá s přechodem na nový komunitární model regulace, který bude jen zpětně narovnávat podmínky na trhu. Regulovat by se měly jen trhy s nedostatečnou konkurencí při dodržení takzvané technologické neutrality. Nikdo tedy nebude posuzovat způsob poskytování služeb, řekl Miroslav Řezníček, ředitel pro regulaci ze společnosti Contactel.

PAŘÍŽ - Výrobce telekomunikačního zařízení Alcatel SA a nizozemská firma Draka Holding NV spojí své divize optických vláken a komunikačních kabelů. Nový podnik bude s tržním podílem 20 procent druhým největším výrobcem optických vláken na světě po firmě Corning. Vyplývá to ze včerejšího společného prohlášení firem.

V novém podniku, který zatím nemá jméno, bude vlastnit 50,1 procenta Draka a 49,9 procenta Alcatel. Roční příjmy firmy by se měly pohybovat kolem 670 milionů eur. Dohoda má být dokončena ve druhém čtvrtletí. Nová firma bude působit v Evropě i severní Americe a bude mít dominantní pozici na čínském trhu.

Obě firmy očekávají, že spojení divizí jim přinese od roku 2005 roční úsporu 20 milionů eur. Draka současně počítá s tím, že společný podnik od roku 2005 podpoří její provozní i čistý zisk. Příjmy nizozemské společnosti klesly v roce 2002 o pětinu a o dalších deset procent v prvních šesti měsících roku 2003. Draka kromě komunikačních kabelů vyrábí také kabely a dráty pro automobilový a stavební sektor.

Dohoda o spojení je porážkou pro francouzského výrobce kabelů Nexans, který se snaží posílit své aktivity v oblasti telekomunikačních kabelů. Generální ředitel Nexansu Gerard Hauser minulý týden veřejně oznámil, že má zájem o koupi divize optických vláken Alcatelu, napsaly agentury AP a Reuters.



PRAHA - Do Českého Telecomu během února a března nastupují čtyři noví marketingoví ředitelé. Nová místa podle mluvčího Telecomu Vladana Crhy vznikla při změně organizační struktury firmy, se kterou souvisí snižování počtu pracovních míst.

Novým ředitelem pro hlasové služby bude David Náhlovský (38), který přejde do Telecomu v březnu ze společnosti Cisco Systems, kde působil jako manažer rozvoje podnikových řešení pro ČR a Slovensko. Další posilou je Dušan Lehotský (35), který bude rovněž od března ředitelem pro datové a internetové služby. Před příchodem do Telecomu působil jako manažer pro telekomunikační trh také ve společnosti Cisco.

Novým ředitelem pro rozvoj a udržení stávajícího portfolia zákazníků se od února stal David Seibert, který předtím působil v české pobočce firmy Oracle. Bývalý manažer řešení pro firemní klientelu Eurotelu Miroslav Semrád (34) nastoupil jako ředitel pro produktová řešení.

Minulý týden firma oznámila tři nové šéfy v obchodním oddělení. Telecom loni oznámil, že do konce roku 2005 sníží počet zaměstnanců ze zhruba 11 000 na 7000 lidí. Spolu s dceřiným Eurotelem bude mít maximálně 9500 pracovníků. Firma zároveň snížila počet řídících úrovní z devíti zhruba na polovinu.