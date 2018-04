TELeKONOM: Ředitel Oracle bude šéfovat Telecomu...

PRAHA - Představenstvo Českého Telecomu včera zvolilo za svého předsedu bývalého generálního ředitele

české pobočky Oracle Ondřeje Felixe. Toho Fond národního majetku přibral jako devátého člena představenstva za Ivana Pilného, který na předsednický post i členství v představenstvu rezignoval před dvěma týdny. Uvedl to mluvčí Telecomu Vladan Crha.

Nový předseda se funkce ujme 1. prosince. Do té doby představenstvo povede první místopředseda Bessel Kok. Felix v čele české pobočky Oracle působil od jejího založení v roce 1994 do roku 1999, kdy v rámci firmy přešel do funkce ředitele Oracle pro oblast veřejných služeb ve střední a východní Evropě.

Sedmačtyřicetiletý Felix vystudoval České vysoké učení technické v oboru výpočetní technika. Po ukončení studií pracoval ve Federálním statistickém úřadě, kde byl odpovědný za velké softwarové projekty. Poté nastoupil do české pobočky britské počítačové firmy ICL. Dva roky vedl firmu APP Systems, která je dodavatelem softwarových projektů.

Představenstvo včera rovněž jmenovalo výkonným viceprezidentem Divize informačních podpůrných systémů Davida Foxe. Ten dosud působil na pozici ředitele širokopásmových a datových služeb irské společnosti Eircom.

Fox vystudoval Trinity College v Dublinu a Dublin City University. Profesní kariéru zahájil na irském ministerstvu pošt a telekomunikací. Poté pracoval ve společnosti Telecom Eireann.

ÚSTÍ NAD LABEM - Až 300 nových pracovních míst by měl do roku 2003 vytvořit Eurotel v novém zákaznickém

centru v Ústí nad Labem. S výstavbou budovy, která přijde na zhruba 100 milionů korun, začne firma v prvním čtvrtletí příštího roku. Novinářům to včera řekli zástupci mobilního operátora.

Výběrové řízení na generálního dodavatele stavby ústeckého centra, které je po Praze, Příbrami a Kolínu čtvrtým, vyhlásí firma nejpozději na začátku příštího roku. Stavba by měla být hotova na přelomu dubna a května 2003.

Ústí vyhrálo v soutěži čtyř měst, z nichž všechna ostatní byla na Moravě. Při rozhodování o umístění měla rozhodující vliv cena pozemků, vhodná poloha i zájem magistrátu, řekl zástupce ředitele společnosti Alexander Winkler.

Ústečtí zastupitelé rozhodli v červnu prodat Eurotelu více než 3000 metrů čtverečních pozemků v centru města za korunu. Podle místních makléřů zde ale cena za metr čtvereční přesahuje 1000 korun. Náměstek primátora Tomáš Jelínek tehdy řekl, že jde ze strany města o jakousi investiční pobídku za to, že mobilní operátor v regionu s téměř devíti tisíci lidí bez práce vytvoří nová místa.

Průměrný nástupní plat pracovníků centra by se měl pohybovat mezi 13 a 14 tisíci korun. Až polovinu pracovníků, kteří by měli mít středoškolské či vysokoškolské vzdělání, budou tvořit ženy.

AMSTERDAM - Nizozemská telekomunikační společnost KPN Telecom zaznamenala ve třetím čtvrtletí čistou

ztrátu 231 milionů eur. To je zásadní změna proti srovnatelnému období loni, kdy společnost vytvořila čistý zisk 1,95 miliardy eur.

Společnost v současnosti prodává některá aktiva a snižuje počet zaměstnanců, aby se mohla lépe vypořádat se splácením dluhů. Z toho důvodu bude chtít realizovat plán emise akcií v hodnotě pěti miliard eur, bude však také restrukturalizovat své nynější aktivity.

Akcie KPN od začátku tohoto roku ztratily přes 50 procent hodnoty a nyní se prodávají za zhruba 5,50 eura. Firma nicméně trvá na své předchozí prognóze, podle níž letos zvýší příjmy asi o pět procent, zatímco u tržeb čeká vzestup v rozsahu 12 procent, píše agentura Reuters.

V loňském třetím čtvrtletí firma sice vytvořila vysoký zisk, v něm se však odrážela především platba japonské firmy NTT DoCoMo. Ta totiž koupila asi 15 procent akcií v bezdrátové divizi nizozemské společnosti. Od emise akcií si přitom firma slibuje hlavně posílení své finanční pozice.

Firma měla o výsledku hospodaření za třetí čtvrtletí roku informovat až příští pondělí, nakonec ale výsledky zveřejnila už včera. Zisk před úroky, daní a odpisy (EBITDA) činil 921 milionů eur a zvýšil se tak z předchozích 773 milionů eur ve stejném období minulého roku. Provozní tržby vzrostly na 3,12 miliardy z předchozích 2,75 miliardy eur.

Společnost KPN je v rámci konsorcia TelSource spolu se švýcarským Swisscomem strategickým partnerem Českého Telecomu. V připravované privatizaci Telecomu však chtějí KPN i TelSource své podíly v českém operátorovi prodat.



BUDAPEŠŤ - Druhý největší maďarský mobilní operátor Pannon GSM zvýšil v období od ledna do září zisk před zdaněním o 96 procent na 15,3 miliardy forintů (53,83 milionu dolarů). Tržby společnosti vzrostly na 94,5 miliardy

forintů z 68,2 miliardy ve stejném období loni. Uvedla to včera maďarská agentura MTI.

Za celý rok očekává společnost tržby 132 miliard forintů a její zisk před zdaněním by měl přesáhnout 18 miliard forintů. Loni vykázala firma zisk 10,11 miliardy forintů při tržbách 97,55 miliardy forintů.

Na konci září měla společnost, jejímž vlastníkem je norský Telenor, celkem 1,7 milionu zákazníků. Největším maďarským mobilním operátorem je v současnosti firma Westel, kterou ovládá telekomunikační skupina Matáv, napsala agentura Reuters.