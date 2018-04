TELeKONOM: RadioMobil definitivně zavěsil...

PRAHA - Druhý největší tuzemský mobilní operátor RadioMobil se od dnešního dne definitivně přejmenoval na T-Mobile Czech Republic. Změna názvu společnosti následuje deset měsíců po změně značky Paegas na T-Mobile a představuje poslední krok při začlenění společnosti do stejnojmenné globální skupiny. Řekl to mluvčí firmy Jiří Hájek.

Dceřiná firma Deutsche Telekomu T-Mobile je od jara 2001 přes konsorcium CMobil největším akcionářem RadioMobilu s podílem 60,8 procenta. Majoritu z původních 49 procent firma získala třetinovým zvýšením základního jmění, do něhož se nezapojil druhý vlastník, kterým jsou České radiokomunikace. Za získání majority T-Mobile radiokomunikacím zaplatil zhruba 22 miliard korun.

V rámci začleňování do globální skupiny německého operátora nabízí RadioMobil od července loňského roku všechny své produkty a služby pod značkou T-Mobile. Podle agentury Research International znalost značky T-Mobile již přesáhla znalost její předchůdkyně. V prosinci minulého roku spontánně jmenovalo značku T-Mobile jako značku jednoho z mobilních operátorů 82 procent respondentů. Na otázku, zda znají značku T-Mobile, odpovědělo kladně 95 procent respondentů.

RadioMobil měl na začátku roku 3,5 milionu zákazníků. Firma loni zvýšila čistý zisk o 14 procent na 2,89 miliardy korun a tržby společnosti vzrostly o 2,2 procenta na 21,57 miliardy korun.

PRAHA - Akcionáři společnosti Contactel rozhodli na valné hromadě o zvýšení základního kapitálu firmy o 803,5 milionu korun. Základní kapitál společnosti tak vzroste na takřka 4,2 miliardy korun. "TDC vyjadřuje spokojenost s dobrými hospodářskými i obchodními výsledky v loňském roce a v prvním čtvrtletí 2003. Contactel tak naplní svůj cíl být ziskový v druhém pololetí 2003," uvedl zástupce TDC Henrik Thor.

Contactel loni zvýšil výnosy o polovinu na 750 milionů korun a vykázal ztrátu zhruba 700 milionů korun, což je o 150 milionů menší propad než v roce 2001. Ztrátu společnost vykazuje trvale od vzniku v roce 1999. Telekomunikační operátor loni výrazně expandoval v oblasti hlasových služeb a posílil své vedoucí postavení na trhu pevného připojení k internetu. Koncem dubna firma podepsala s Českým Telecomem smlouvu o poskytování vysokorychlostního připojení k internetu prostřednictvím technologie ADSL.

Contactel poskytuje služby na území celé ČR a zaměstnává více než 300 pracovníků. Padesátiprocentní podíly ve firmě drží České radiokomunikace a dánská společnost TDC. TDC je spolu s Deutsche Bank s podílem kolem 72 procent majoritním vlastníkem radiokomunikací.

České radiokomunikace nyní zvažují možnost, že by ke svému podílu dokoupily od TDC zbylou polovinu a Contactel by se stal jejich součástí. Podle dalších možných scénářů by Contactel naopak získala TDC, nebo by jej akcionáři prodali třetí straně. TDC se má rozhodnout do dneška.



SOUL - Čistý zisk společnosti KT, která je největším jihokorejským operátorem pevných linek, se v prvním čtvrtletí téměř zdvojnásobil na 973,9 miliardy wonů (802,2 milionu dolarů) z 501,7 miliardy ve stejném období loňského roku. Oznámila to včera firma s tím, že výsledky byly podpořeny prodejem podílu ve společnosti SK Telecom a růstem počtu zákazníků.

Celkové tržby stouply na 2,95 bilionu wonů z předchozích 2,9 bilionu, provozní zisk se však meziročně snížil o 8,3 procenta na 706,1 miliardy wonů. Počet zákazníků využívajících širokopásmových služeb, které jsou hlavním motorem růstu tržeb společnosti, se zvýšil o 29 procent na 5,25 milionu osob.

V Jižní Koreji má zhruba 65 procent ze 16 milionů domácností širokopásmový přístup k internetu, přičemž zhruba polovinu z těchto připojení zajišťuje firma KT. Internetové příjmy společnosti se v prvním čtvrtletí zvýšily o 21,3 procenta na 548,6 milionu wonů, napsala agentura Reuters.