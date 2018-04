TELeKONOM: RadioMobil chce peníze za textovky z webu...

PRAHA - Mobilní operátor RadioMobil na začátku února zpoplatní posílání krátkých textových zpráv ze svých internetových stránek, které bylo dosud zdarma. Posílat SMS do všech mobilních sítí budou nově moci pouze registrovaní uživatelé portálu t-zones a za poslání zprávy budou platit dle svého tarifu, sdělil mluvčí Jiří Hájek. Konkurenční operátoři Eurotel a Český Mobil zatím k podobnému kroku nepřistoupili, i když ho do budoucna nevylučují.

RadioMobil od února zároveň zlevní volání na pevnou linku pro uživatele předplacených Twist karet. "Zejména pro zákazníky předplacených služeb Twist jsme se snažili sjednotit sazby za volání do pevných a mobilních sítí tak, aby se jednotlivé tarify staly co možná nejjednodušší," vysvětlil Hájek.

Majitelé Twist karet budou od února volat do sítí ostatních mobilních operátorů i pevných sítí za stejnou cenu. To volání do pevných sítí výrazně zlevní. Naopak mírně podraží cena za volání na číslo Twist NEJ. Nově bude zpoplatněno volání do hlasové schránky, kde klienti zaplatí 2 Kč za minutu.

Za volání do hlasové schránky budou nově platit i všichni tarifní zákazníci, a to jednu korunu za minutu. Uživatelé starších tarifů Paegas, které dnes již firma nenabízí, se dočkají vteřinového účtování. RadioMobil měl na konci třetího čtvrtletí 3,28 milionu zákazníků. Majoritním vlastníkem společnosti je dceřiná firma Deutsche Telekomu T-Mobile.

PRAHA - Možnost pro zákazníky Českého Telecomu zvolit si telekomunikačního operátora prostřednictvím pevného nastavení na telefonní ústředně zřejmě nabídnou první firmy již v lednu. Jednání o zavedení služby mezi Telecomem a operátory zatím vázlo na dohodě o cenách. O jejich výši rozhodl ČTÚ až minulý týden a podle dobře informovaného zdroje jsou nyní před podpisem dohody s Telecomem čtyři firmy. "Žádná dohoda dosud uzavřena nebyla," uvedl Vlastimil Sršeň z tiskového odboru Telecomu.

Nejblíže podpisu je podle zdroje zřejmě společnost Aliatel, jednání vrcholí i s firmami GTS, Contactel a Czech On Line. Jednání již zahájily i společnosti Tiscali a eTel. Zavedení pevné volby operátora je jednou z posledních podmínek pro úplnou liberalizaci českého telekomunikačního trhu. Od ledna by měl Telecom umožnit i přenositelnost telefonního čísla, což bude znamenat, že uživatel si bude moci ponechat své číslo při změně operátora či umístění linky. Volbu operátora prostřednictvím vytáčené předvolby již Telecom nabídl v polovině roku.

Několikaměsíční zpoždění naopak nabrala příprava novely telekomunikačního zákona, která má určit podmínky pro zpřístupnění tzv. místních smyček, tedy místních vedení Telecomu, jeho konkurenci. Ta měla vzniknout na začátku roku 2003, ale zřejmě bude schválena až během prvního pololetí. Pronájem smyček by měl konkurenci umožnit například nabídku vysokorychlostního přístupu na internet prostřednictvím technologie xDSL.

ŘÍM - Telecom Italia prodal 29procentní podíl v Telekom Srbija srbskému státnímu poštovnímu monopolu PTT za 195 milionů eur. Tento krok je součástí plánu italské společnosti zbavit se neklíčového jmění a zvýšit zisk, informovala v sobotu v prohlášení italská dominantní telekomunikační společnost.

Telecom Italia vlastní podíl v srbském telekomu již od roku 1997. Dalšími akcionáři společnosti Telekom Srbija jsou řecká OTE s podílem 20 procent a PTT, která drží 51 procent státní telekomunikační firmy. Akvizice by mohla být dokončena příští rok v dubnu. Podle dohody zaplatí PTT při ukončení koupě 120 milionů eur a zbývajících 75 milionů eur musí splatit do července 2008. OTE má nyní lhůtu 60 dní na vyjádření svého názoru na dohodu.

Italská a řecká firma koupily podíly v Telekom Srbija za téměř jednu miliardu USD. Prodej patřil k největším privatizačním projektům v době vlády Slobodana Miloševiče. Zisk Telecom Italia za prvních devět měsíců činil 1,25 miliardy eur proti ztrátě 328 milionů eur ve stejném období loni.

K pozitivním výsledkům přispěl hlavně prodej velké části jmění, které firma nepovažuje za strategické. Příjmy z prodeje jmění také výrazně přispěly ke snížení dluhu italské firmy, jehož výše se řadí k nejnižším v telekomunikačním sektoru v Evropě, napsala agentura Reuters.

LONDÝN - Američtí investoři zažalovali britskou telekomunikační společnost Cable & Wireless Plc za problémy, které způsobilo dodatečné odhalení obrovských potenciálních daňových závazků, a obvinili ji, že vydávala "falešná a zavádějící prohlášení", která vážně postihla akcionáře. Vyplývá to z prohlášení právníků zastupujících americké investory.

Právníci skupiny majitelů amerických depozitních poukázek (ADR) firmy C&W dodali, že podali žalobu u soudu státu Virginia a nárokují odškodné po vysokém propadu hodnoty akcií C&W. Mluvčí C&W prohlásil, že společnost si je vědoma svých povinností k akcionářům a bude se bránit.

Akcie C&W na počátku tohoto měsíce klesly téměř o polovinu, když firma odhalila potenciální daňové závazky 1,5 miliardy GBP (2,3 miliardy USD). Problém se vztahuje k roku 1999, kdy 130 let stará společnost souhlasila s pojištěním, nebo také ochráněním německého telekomunikačního gigantu Deutsche Telekom před daňovými závazky. Pojištění bylo zahrnuto do dohody o prodeji 50 procent britské mobilní společnosti One 2 One německé Deutsche Telekom, která se bála, že dohoda jí způsobí v dalším roce vysoký daňový výměr. C&W tuto skutečnost zveřejnila 6. prosince, kdy společnost Moody's Investors Service snížila rating dluhu firmy na nejnižší status, tzv. "junk". C&W také čelí vyšetřování, zda neporušila britské předpisy, když neinformovala o pojištění, napsala agentura Reuters.

CLINTON (USA) - Čistá ztráta telekomunikačního giganta WorldCom Inc., který je pod soudní ochranou před věřiteli, se v říjnu téměř zdvojnásobila proti září, tržby však zůstaly stejné. Firma to uvedla ve zprávě pro soud.

Říjnová ztráta WorldComu z běžných aktivit stoupla na 205 milionů dolarů ze zářijových 108 milionů. Tržby v říjnu dosáhly 2,3 miliardy dolarů stejně jako v září. Hotovost WorldComu na konci října vzrostla o 600 milionů na 2,1 miliardy dolarů. Zhruba polovinu z tohoto přírůstku představovaly jednorázové příjmy. Čistá ztráta skupiny ve třetím čtvrtletí dosáhla 616 milionů dolarů při tržbách 7,73 miliardy.

Účetními praktikami firmy se nyní zabývají regulační orgány a vyšetřovací úřady. WorldCom varoval, že jeho účetní nesrovnalosti mohou dosáhnout až devíti miliard dolarů. V rámci reorganizace pod soudní ochranou je firma povinna předkládat soudu každý měsíc podrobnou zprávu o svých financích a aktivitách.

Hrubý provozní zisk WorldComu (EBITDA) v říjnu klesl na 300 milionů dolarů ze 416 milionů za září. Kapitálové výdaje firma v říjnu snížila na 53 milionů dolarů z 98 milionů ze září. Do nemovitostí a zařízení šlo v říjnu 22 milionů, do softwaru pak 31 milionů dolarů.

Společnost oznámila, že ji odpisy nehmotného majetku a dalších aktiv mohou přijít až na 50 miliard dolarů. Kvůli dluhu 41 miliard dolarů a účetním skandálům firma požádala soud o ochranu před věřiteli letos v červenci. Několik žalob na WorldCom navíc chystají akcionáři, kteří během poklesu akcií firmy přišli o celkových 140 miliard dolarů, napsala agentura Reuters.

Firma nyní funguje ve zvláštním režimu podle kapitoly 11 amerického obchodního zákoníku, která mimo jiné podnikům umožňuje pokračovat v činnosti. Firmy tak mají dostatek času na restrukturalizaci a nemusejí se obávat, že by je věřitelé poslali do konkursu.