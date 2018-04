TELeKONOM: První veřejný internetový terminál spustil provoz...

- První veřejný internetový terminál v ČR včera instaloval v informačním středisku Pražského hradu Český Telecom. Do konce roku by se mělo ve velkých městech objevit 30 internetových budek. Řekl to mluvčí Telecomu Vladan Crha s tím, že jde o první zařízení svého druhu ve střední Evropě.

Internetové budky dodává společnost King Products z koncernu Ascom. Všechna stanoviště umožní telefonování, posílání krátkých textových zpráv (SMS), přístup k elektronické poště a internetu. Text budou uživatelé psát prostřednictvím virtuální klávesnice na dotykovém displeji, u některých terminálů také pomocí metalické klávesnice. Vybrané přístroje budou vybaveny i přípojkou na tiskárnu a digitální kamerou, umožňující okamžité zaslání právě pořízené nahrávky e-mailem.

Platit za využívání služeb internetových kiosků bude nejprve možné běžnými telefonními kartami, do budoucna se počítá s využíváním bankovních karet. Terminály budou připojeny k telefonní síti pomocí linek euroISDN, které umožňují současně telefonovat i využívat internet.

Procházení nabídkou služeb a informací na terminálu bude stejně jako přístup na informační stránky Pražského hradu bezplatné. Při využívání internetových stránek, elektronické pošty a SMS uživatel zaplatí 3,50 Kč za impuls. Pokud využije telefonní automat současně s internetem, zaplatí sedm Kč za impuls.

V první fázi bude po celém území ČR rozmístěno deset samostatně stojících terminálů a 20 nástěnných přístrojů. Kiosky budou stát ve frekventovaných veřejně přístupných vnitřních prostorách.

PRAHA - Český Mobil začal jednat s Českým telekomunikačním úřadem o zapojení do 1. stupně výběrového řízení na licence UMTS. Provozovatel sítě Oskar se v srpnu rozhodl tendru neúčastnit kvůli nepřijatelným finančním podmínkám, ale vyjádřil ochotu dále jednat o změně kritérií. Prohlásil to mluvčí společnosti Igor Přerovský.

"Jsme v jednání s ČTÚ ohledně podmínek udělení licencí UMTS v rámci prvního stupně výběrového řízení. Očekáváme, že ČTÚ v průběhu následujících týdnů přijde s upřesněním podmínek pro účast v této fázi výběrového řízení," uvedl.

Do prvního kola výběrového řízení se přihlásily pouze společnosti Eurotel a RadioMobil, které projevily ochotu zaplatit za licenci 6,7 miliardy Kč, ale požadovaly rozložení splátek do 20 let namísto platby letos a v příštím roce. ČTÚ nyní s operátory jedná o kompromisním řešení.

Podle neoficiálních informací v médiích chce ČTÚ vyhlásit výběrové řízení znovu a licence nabídnout ve dvou variantách. V prvním případě tak budou moci Eurotel, RadioMobil i Český Mobil ze 6,7 miliardy korun splatit ihned polovinu a druhou část ve splátkách do pěti let. Jako druhou možnost mají splatit najednou tři čtvrtiny ze 6,7 miliardy a zbývající část po částech do deseti let.

CHICAGO - Americký výrobce mobilních telefonů Motorola Inc. očekává ve čtvrtém čtvrtletí ztrátu čtyři až pět centů na akcii, což představuje již čtvrtou čtvrtletní ztrátu v řadě. To by znamenalo, že Motorola skončí celý rok 2001 poprvé za 45 let ve ztrátě. Do konce roku pak firma hodlá propustit dalších 7000 osob, což zvýší plánovaný počet propuštěných za celý rok na 39 000 osob.

Analytici dotazovaní agenturou Thomson Financial/First Call očekávají za celý letošní rok zisk jeden cent na akcii. Tržby ve čtvrtém čtvrtletí by podle společnosti měly proti předchozímu čtvrtletí zůstat nezměněny nebo být až o tři procenta vyšší. Výhled pro rok 2002 však společnost zatím neposkytla s odvoláním na ekonomickou nejistotu.

Ze 7000 propuštěných jich 4000 opustí společnost kvůli plánovanému prodeji některých aktivit. Celkový počet 39 000 propuštěných v letošním roce představuje 26 procent pracovní síly společnosti. Na konci letošního roku by Motorola měla mít 108 000 zaměstnanců.

PRAHA - Vláda včera schválila přílohy k rámcové smlouvě s Českým Telecomem o poskytování služeb komunikační infrastruktury veřejné správě. Na jejich základě ušetří veřejná správa až 25 procent každoročních provozních nákladů na telekomunikační služby, řekl na tiskové konferenci po jednání vlády ministr Karel Březina.

U investičních nákladů lze odhadovat roční úspory na dvě miliardy korun, protože jednotlivá ministerstva již nebudou investory do telekomunikačních sítí. Významná část úhrady existujících i budoucích telekomunikačních služeb bude přitom podle Březiny navázána na plnění prováděcí smlouvy, kterou vláda na základě včerejšího rozhodnutí s Telecomem uzavře.

Smlouvu o poskytování telekomunikační infrastruktury s Českým Telecomem začala vláda projednávat na základě svého březnového rozhodnutí. Telecom, který má vybudovat a provozovat tuto infrastrukturu, získal zakázku v objemu několika miliard korun ročně bez výběrového řízení. Proti tomu protestovali ostatní telekomunikační operátoři.