TELeKONOM - Prodej Telecomu podpoří posilování koruny

15.11.

SUNNYVALE - Internetová společnost Yahoo zvýšila na dvaapůlnásobek kapacitu bezplatného ukládání elektronické pošty na svých serverech. Dnešním krokem chce firma držet krok se svými hlavními konkurenty, společnostmi Google a Microsoft.

BRNO - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nesouhlasí se snahou vrátit České poště monopol na doručování reklamní pošty, takzvaného direct mailu. Službu nyní poskytuje zákazníkům

i firma Mediaservis, která má méně než desetinový podíl na českém trhu. "Remonopolizace je omezením tvořícího se konkurenčního prostředí a je proti hlavním cílům soutěžní ochrany," řekl dnes

ČTK předseda ÚOHS Josef Bednář.

PRAHA - Prodej státního podílu v Českém Telecomu podpoří posilování koruny, tvrdí ekonomové oslovení ČTK. Pokud navíc kabinet zvolí prodej na finančním trhu, investoři by mohli akcie nakupovat v korunách a Česká národní banka by neměla žádný nástroj, jak zpevňování měny dopředu zabránit. Podle odhadů by měl stát za svůj podíl v Telecomu získat 50 miliard až 65 miliard Kč. O způsobu prodeje Telecomu měla vláda rozhodnout v úterý.

PRAHA - Ministr financí Bohuslav Sobotka navrhne v úterý vládě týdenní přerušení projednávání jeho návrhu způsobu privatizace státní majority v Českém Telecomu. ČTK to dnes sdělil mluvčí ministra Marek Zeman. Sobotka totiž pro ministry v pátek uspořádá seminář, kde je chce přesvědčit o výhodách jím navrhované varianty prodeje přes kapitálový trh.

Návrh obsahuje tři možné způsoby prodeje. Ministerstvo financí prosazuje prodej 51,1 procenta akcií v jedné tranši na kapitálových trzích. Druhou možností je nabídka ve výběrovém řízení jednomu investorovi a třetí varianta počítá s nabídkou jednomu investorovi a v případě neúspěchu s prodejem přes trh. Podle návrhu preferuje prodej přes trh nejméně 11 ministrů z 18členného kabinetu.

Podle analytika Atlantik FT Jana Schiessera panuje kolem prodeje Telecomu velká nervozita, k čemuž mohly přispět také neuspokojivé výsledky senátních voleb. "Seminář o privatizaci a opadnutí vášní po volbách tak může přispět ke klidnějšímu, a doufejme také správnému, rozhodnutí vlády," dodal.

16.11.

PRAHA - Vláda podle očekávání odložila rozhodnutí o způsobu prodeje 51,1 procenta akcií Českého Telecomu na příští středu. ČTK to řekl Luboš Šikula z tiskového oddělení vlády. Odklad si

vyžádal ministr financí Bohuslav Sobotka, který chce na pátečním semináři přesvědčit ministry o výhodách jím navrhované varianty prodeje přes kapitálový trh.

PRAHA - Internetoví obchodníci s cennými papíry se posledních týdnech předhánějí ve slevách pro obchody s akciemi na pražské burze. Vedle zlevnění společnosti Fio prodloužil zvýhodnění i

brokerjet. U obou firem tak vyjde poplatek pro jednu transakci v burzovním systému pro nejlepší tituly na 990 korun, takže klienti uspoří stovky korun, zjistila dnes ČTK.

LONDÝN - Hrubý provozní zisk britského mobilního operátora Vodafone za šest měsíců fiskálního roku klesl o šest procent na 6,505 miliardy liber (9,28 miliardy eur). Důvodem byl hlavně růst libry a nákup minoritního podílu v japonské divizi. Firma se však rozhodla, že zdvojnásobí svoji dividendu na 1,91 pence na akcii a rozšíří program zpětného nákupu vlastních akcií o jednu miliardu na čtyři miliardy liber, vyplývá z dnešního prohlášení.



17.11.

SAN FRANCISCO - Americký výrobce počítačové techniky Hewlett-Packard Co. vytvořil v posledním čtvrtletí fiskálního roku 2003/04 rekordní tržby 21,4 miliardy dolarů a meziročně je zvýšil o osm procent. Fiskální rok podniku skončil 31. října, připomněl HP v noci na dnešek.

18.11.

SAN FRANCISCO - Zisk největšího světového producenta zařízení na výrobu čipů Applied Materials Inc. v posledním čtvrtletí fiskálního roku prudce vzrostl díky vysoké poptávce po vyspělém výrobním zařízení. Zisk vyskočil na 455 milionů USD, tedy 27 centů na akcii, z loňských srovnatelných 15,5 milionu USD, neboli jeden cent na akcii, oznámila společnost v noci na dnešek. Tržby

se zvýšily o 80 procent na 2,2 miliardy USD.