TELeKONOM: Prodej mobilů klesá...

Tokio - - Dodávky mobilních telefonů v Japonsku se v desátém měsíci letošního roku meziročně snížily o 28 procent na 3,275 miliónu kusů. Jedná se o největší pokles od dubna 2000, kdy je tento údaj statisticky sledován, informovala dnes Japonská asociace elektroniky a informační technologie (JEITA). V září se podle údajů JEITA dodávky mobilních telefonů snížily o 16,4 procenta, když ještě v srpnu klesly pouze o 1,4 procenta. Poptávka po mobilních telefonech v Japonsku klesá, protože trh je již téměř nasycen a výměna starých modelů za nové stagnuje.

Podobný vývoj očekává i Švédsko, kde počet prodaných mobilních telefonů letos klesne na 2,3 miliónu z 2,4 miliónu kusů loni. Oznámilo to sdružení výrobců a prodejců mobilních telefonů MobilTeleBranschen (MTB) a dodalo, že v příštím roce by měl prodej mobilních telefonů zůstat zhruba na letošní úrovni. Počet nových uživatelů mobilních telefonů se podle MTB letos sníží na 750.000 z loňských 1,2 miliónu. Míra penetrace, tedy podíl mobilních telefonů na celkovém počtu obyvatel, by tak měla ve Švédsku dosáhnout 80 procent. V příštím roce by měl počet nových uživatelů klesnout na pouhých 400.000 až 500.000 osob. MTB ovšem rovněž uvedlo, že na konci roku 2002 by mělo 1,5 miliónu Švédů vlastnit telefony GPRS, které umožňují rychlý přístup k internetu.

PRAHA - Český Telecom začne 6. února 2002 předčasně splácet emisi dluhopisů za sedm miliard korun, kterými financoval rozvoj sítě. Společnost tak po pěti letech od vydání dluhopisů využije opce, jíž emise umožňuje. Majitelé dluhopisů ISIN CZ003500787 budou od února vyplaceni na všech pobočkách České spořitelny. K předčasnému splacení emise, která byla původně splatná v roce 2004, vedou firmu ekonomické důvody. Společnost však zvažuje možnost vydání nové emise dluhopisů. Jak Telecom upozornil, vlastníci většího počtu dluhopisů musejí žádat o proplacení v centrále České spořitelny na Národní třídě 27 v Praze 1, a to po předběžné telefonické dohodě. Dluhopis za cenu 100,75 procenta jmenovité hodnoty dluhopisů bude splacen na základě předložení a odevzdání pláště dluhopisu s kupónovým archem, který obsahuje nesplatné kupóny číslo šest a sedm a splatný kupón číslo pět. Zmíněné dluhopisy na doručitele o jmenovité hodnotě 10 000 korun nabídl v roce 1997 SPT Telecom. Fixní úroková sazba splatná ročně činila u dluhopisů 11,3 procenta.

BRATISLAVA - Slovenský Nejvyšší soud rozhodl, že bratislavská dceřiná společnost evropského poskytovatele kabelových rozvodů UPC musí zaplatit Telekomunikačnímu úřadu (TÚ) 50 000 slovenských korun, protože neposkytla úřadu požadované informace při cenové kontrole. Společnost UPC Slovensko se odvolala k Nejvyššímu soudu s odůvodněním, že TÚ požadoval informace o cenách v příliš krátké časové lhůtě a nedodržel při cenové kontrole právní předpisy. Soud ale námitky UPC odmítl. UPC se tak měla snažit zpochybnit, že TÚ je oprávněný kontrolu vykonávat. Úřad už cenovou kontrolu uzavřel. Soud potom potvrdil, že ji může kdykoli zopakovat. "Ačkoli se s rozhodnutím soudu neztotožňujeme, budeme ho respektovat," řekla včera mluvčí UPC Pavla Petrlová. Potvrdila, že UPC se proti verdiktu Nejvyššího soudu už nemůže odvolat. Nejvyšší soud dosud nerozhodl o požadavku Telekomunikačního úřadu, aby mu UPC zaplatil 25,05 milionu korun za překročení maximálních cen za šíření vysílání. Také v tomto případě se UPC odvolal, poslední jednání ale soud minulý týden odložil na neurčito kvůli námitkám zástupců UPC vůči zaujatosti soudců.

BRATISLAVA - Slovenské telekomunikace (ST) včera popřely, že by chtěly vypnout vysílání Slovenské televize kvůli nesplácení dluhů, které na konci října přesáhly 350 milionů korun. "Všechny úvahy o takovém řešení jsou irelevantní," reagovala na informaci STV mluvčí telekomunikací Gabriela Nemkyová. Odpojením televize by se musely zabývat nejvyšší orgány telekomunikační společnosti, což se zatím nestalo, vysvětlila Nemkyová. Zdůraznila však, že STV nereaguje na výzvy k uznání dluhů a k jejich postupnému splácení. Televize také nechce podepsat smlouvu o poskytování radiokomunikačních služeb. Podle veřejnoprávní STV však telekomunikace oznámily vedení televize, že pokud nesplní podmínky, vysílání STV vypnou. "STV přitom není schopna vypořádat se s nedostatkem finančních prostředků sama, bez pomoci slovenské vlády a parlamentu," prohlásil Vladimír Hák z tiskového odboru STV. Vedení televize zdůvodňuje stamilionové ztráty v hospodaření příliš vysokými poplatky za telekomunikační služby, které vyjednali předchozí šéfové STV v 90. letech za vlády Vladimíra Mečiara. Od roku 1996 musí STV hradit Telekomu nejen provozní náklady, ale také investice, o kterých však rozhodují Slovenské telekomunikace. Kromě toho STV vykazuje výpadek 470 milionů korun, který vznikl osvobozením důchodců a invalidů z placení koncesionářských poplatků. "Požadavek okamžitých úhrad a krátkého splátkového kalendáře je nereálný a nic Slovenským telekomunikacím nepřinese," konstatovala televize v prohlášení, ve kterém vyzvala ministerstvo dopravy, aby jako menšinový akcionář v telekomunikacích prosadilo změnu smluv s STV. Možné vypnutí signálu televize označila za "katastrofální akt s vážným společenským a politickým dopadem" a za přímé ohrožení duálního systému televizního vysílání.

LONDÝN - Britská telekomunikační společnost British Telecommunication Group (BT) včera oznámila, že zvolila do funkce nového výkonného ředitele Bena Verwaayena, který pracoval pro společnost Lucent Technologies. Verwaayen, který nahradí v pozici Petera Bonfielda, by měl BT pomoci překonat již téměř roční problémy, vyplývající z restrukturalizace. Ta sice pomohla snížit zadlužení firmy na polovinu, ale nepříznivě ovlivnila její mezinárodní zájmy. Akcie BT zpočátku reagovaly na jmenování nového výkonného ředitele poměrně chladně. "Je to překvapivé, protože on není ten, kdo by o britském trhu věděl příliš," řekl analytik společnosti Goldman Sachs James Golob.