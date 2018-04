TELeKONOM: Privatizace Českého Telecomu se odkládá...

PRAHA - Vláda zřejmě odloží rozhodnutí o privatizaci majority v Českém Telecomu na příští rok. Podle dosud platného usnesení měl ministr financí předložit výsledky výběrového řízení kabinetu do konce letošního října. "Nelze zatím hovořit o konečném termínu, protože ten je dán i tím, jak bude postupovat koupě 49 procent Eurotelu, čili rozhodnutí s největší pravděpodobností nebude v tomto roce," uvedlo včera ministerstvo financí. Odklad privatizace minulý týden připustil i ministr dopravy a spojů Jaromír Schling, podle kterého prodej letos nelze stihnout, zejména kvůli probíhajícím jednáním o koupi zbylého podílu v Eurotelu. Podle nejmenovaného zdroje chystá ministerstvo financí pro vládu informaci o průběhu privatizace spolu s návrhem, který by měl konečný termín rozhodnutí o prodeji firmy posunout na příští rok.

Všechny své akcie Českého Telecomu, které představují 78procentní podíl, budou společně nabízet Fond národního majetku (51 procent) a konsorcium TelSource (27 procent). Na společném prodeji nejméně 51 procent akcií Telecomu se zástupci FNM a TelSource, které tvoří firmy KPN a Swisscom, dohodli v červnu. KPN drží dalších 6,5 procenta akcií Telecomu, které zřejmě prodá samostatně.

PRAHA - Mobilní operátor Eurotel bude ve čtvrtek a v pátek ve svých značkových prodejnách poskytovat telefonování do USA zdarma. Zájemcům firma v obchodech poskytne mobilní telefon se SIM kartou, ze kterého budou moci uskutečnit bezplatný hovor. Oznámil to včera mluvčí firmy Jan Kučmáš. "Každý, kdo se potřebuje spojit se svými blízkými či přáteli v USA, se může dostavit do jedné z 93 značkových prodejen Eurotelu a požádat o zavolání do USA zdarma," uvedl. V souvislosti se sérií teroristických útoků v USA došlo v úterý k zahlcení tamních mobilních a pevných sítí i tranzitních linek. Včera se podle tuzemských operátorů situace normalizovala. Eurotel z 49 procent patří americkému konsorciu Verizon Communications a AT&T. Dalších 51 procent drží Český Telecom, který by však měl podíl od Američanů odkoupit.

MILÁN - Italská telekomunikační společnost Telecom Italia, která je pátou největší firmou svého druhu v Evropě, hospodařila v prvním pololetí letošního roku se ziskem EBITDA, tedy před započtením úroků, zdaněním a amortizací 7,053 miliardy EUR, zatímco ve srovnatelném loňském období tento zisk představoval 6,454 miliardy EUR. Čistý zisk společnosti, kterou na konci července převzaly společnosti Tyre a Pirelli, dosáhl 483 milionů EUR a klesl tak z předchozích 979 milionů EUR, což představuje meziroční pokles o 50,7 procenta. Nárůst zaznamenaly příjmy společnosti, které meziročně vzrostly o 9,7 procenta na 15,589 miliardy EUR.

Hodnota čistého zadlužení společnosti na konci června činila 24,459 miliardy EUR a zvýšila se tak z 19,029 miliardy EUR ke konci prosince. Bývalý prezident společnosti Roberto Colannini v červnu uvedl, že čistý dluh na konci letošního roku klesne pod hranici 20 miliard EUR. Představitelé společnosti věří, že z celoročního pohledu se jí podaří splnit své stanovené cíle. Akcie Telecom Italia se v závěru včerejšího obchodování prodávaly za 7,467 EUR, což je nárůst o 2,25 procenta, uvedla agentura Reuters.

HONGKONG - Čínský Unicom, který je druhým největším mobilním operátorem v Číně i na světě, zvýšil ve druhém pololetí svůj zisk na 2,19 miliardy jüanů (264 milionů dolarů, cca 10 miliard Kč) z loňských 171 milionů. Uvedla to včera firma a dodala, že její tržby stouply o 30 procent na 13,62 miliardy jüanů (1,64 miliardy dolarů). I přes vysoký nárůst nedosáhl zisk očekávání analytiků, kteří jej odhadovali na 2,25 miliardy jüanů. Průměrný příjem na uživatele klesl o 32,7 procenta na 92,5 jüanu (11,17 dolaru) z loňských 138 jüanů. Tržní podíl firmy vzrostl na 26,3 procenta z 22,7 procenta na konci loňského roku. U nových zákazníků se její podíl zvýšil na 36,1 procenta ze 32 procent.

Společnost očekává, že její tržní podíl vzroste do roku 2005 na 35 procent. Ke konci června měl Unicom 20,88 milionu zákazníků, což představuje nárůst o 63,5 procenta z 12,77 milionu na konci loňského roku. Společnost Unicom byla vytvořena pekingskou vládou, aby konkurovala gigantu China Mobile, který má více než 60 milionů zákazníků a v prvním pololetí zvýšil svůj zisk o 58 procent na rekordních 13,8 miliardy jüanů (1,67 miliardy dolarů). Čínské ministerstvo informačního průmyslu minulý měsíc oznámilo, že počet uživatelů mobilních telefonů dosáhl na konci června 120,6 milionu. Čína tak předstihla Spojené státy, které měly kolem 120,1 milionu uživatelů, a stala se největším trhem s mobilními telefony na světě, napsala agentura Reuters.