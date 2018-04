TELeKONOM: Příští rok se vyrobí více mobilů než letos...

TOKIO - Celosvětová výroba mobilních telefonů v příštím roce vzroste o 8,5 procenta na 419,4 milionu kusů především díky vysoké poptávce po přístrojích s barevným displejem ve Spojených státech a v Evropě. Vyplývá to z páteční zprávy výzkumné společnosti Nikkei BP Consulting.

Prognóza pro příští rok tak zaostává zhruba o deset milionů přístrojů za rekordním objemem výroby dosaženým v roce 2000. V letošním roce očekává firma nárůst celosvětové produkce mobilních telefonů o 6,5 procenta na 386,4 milionu kusů, napsala agentura Reuters.

Světový prodej mobilních telefonů přitom podle květnové zprávy výzkumné společnosti Gartner Dataquest klesl v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně o 3,8 procenta na 93,76 miliónu kusů kvůli nízké spotřebitelské poptávce, kterou nepodpořily ani nové služby, ani nové typy telefonů.

BRUSEL - Provozní zisk belgické telekomunikační společnosti Belgacom vzrostl v prvním pololetí přes mírný pokles tržeb téměř o čtvrtinu díky nižším odpisům. Oznámila to v pátek firma s tím, že zisk před zdaněním a úroky (EBIT) se zvýšil na 559 milionů eur ze 452 milionů ve srovnatelném loňském období.

Tržby klesly o dvě procenta na 2,58 miliardy eur. Zisk před úroky, daní a odpisy (EBITDA) stoupl o jedno procento na jednu miliardu eur a čistý zisk se zvýšil na 565 milionů eur z předchozích 183 milionů. Podle společnosti se na růstu čistého zisku podílel prodej některých aktiv, včetně francouzského poskytovatele internetových služeb Infosources.

Společnost, v níž vlastní majoritní podíl stát, dále uvedla, že ve sledovaném období snížila svůj dluh o 110 milionů eur a dostala se tak do pozitivní čisté finanční pozice. Firma narozdíl od řady evropských konkurentů zaplatila poměrně nízkou částku za

licenci pro třetí generaci mobilních telefonů a neprováděla žádné nákladnější akvizice v zahraničí.

Firma Belgacom, která je dominantním belgickým operátorem, nyní čelí na domácí půdě rostoucí konkurenci, protože vláda v souladu s předpisy Evropské unie postupně liberalizuje telekomunikační trh, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Český Telecom má kvůli zaplaveným nebo od elektřiny odpojeným telefonním ústřednám mimo provoz 42 tisíc telefonních linek. Celkový počet odpojených telefonů je

však podle viceprezidenta pro sítě Petra Slováčka vyšší. Mimo provoz je totiž také řada stanic kvůli škodám, které povodně napáchaly v přístupové síti nebo na rozvodných zařízení přímo v zatopených domech či bytech. Celkem firma provozuje necelé čtyři milioy telefonních stanic.

Například v jižních Čechách je v současnosti hlášeno tři tisíce poruch. Jde o vysoušení přívodních kabelů nebo rozvodů v domech. V provozu již je ústředna na Dukle v Písku, která byla zaplavena po střechu. Na síť se podařilo připojit také Prachaticko, které bylo izolováno, protože spolu s mostem řeka strhla optický přívodní kabel. V Plzeňském kraji nebyla přístupová síť příliš poškozena. Poruchu zde hlásí asi 60 linek.

V Praze řeší Telecom největší problém s velkou zaplavenou ústřednou na Těšnově, na kterou je napojeno asi 21 tisíc stanic. Podle šéfa krizového štábu Telecomu Václava Hanouska firma začne masověji zapojovat linky napojené na tuto ústřednu zhruba

za měsíc. V Holešovicích je ústředna pro deset tisíc stanic v objektu, kde statici zkoumají jeho poškození. Ústředna však poškozena není, problémy zde budou v přístupové síti.

Odpojení Dobřichovic a Řevnic od sítě firma vyřešila náhradním kabelem přes Berounku. Do středy by měl být provoz odpojených linek obnoven také v Jílovišti. středna zhruba s 1500 linkami na Mělnicku by měla být v provozu v řádu dvou týdnů.

Na severu Čech se podařilo technologii pracovníkům Telecomu ve velké míře ochránit, takže postupný náběh odpojených ústředen by měl být rychlý. Jde o ústředny v Lovosicích či Ústí. Značné poškození přístupové sítě čeká Telecom také v Hřensku, kde byla zatopena i ústředna. V severních Čechách má Telecom hlášeno 545 poruch. V celé České republice má firma v současnosti 7000 hlášených poruch telefonů včetně oblastí, kde povodně nebyly.

Celkem Telecom počítal kvůli povodním s ohrožením 113 telekomunikačních objektů a 213 tisíc linek. Z nich bylo nakonec vyřazeno postupně 64 485 a řada dalších z důvodu škod na přístupové síti. Odhad škod Telecom zatím nezveřejňuje. Jejich rozsah totiž

podle Slováčka bude záležet na způsobu obnovy technologie. Škody, které firma utrpěla, prý nejdou do miliard korun.