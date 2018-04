TELeKONOM: Příští rok se budou mobily znovu dobře prodávat...

- Největší světový výrobce mobilních telefonů Nokia předpokládá, že se prodej mobilů zrychlí v příštím roce. O růst prodeje se postarají zejména trhy v Číně a Spojených státech. Na mezinárodní konferenci o technologiích to v Budapešti uvedl finanční ředitel Nokie Olli-Pekka Kallasvuo.

"Jsme přesvědčeni, že se růst opět zrychlí v příštím roce," uvedl Kallasvuo. Růst prodeje ve Spojených státech Nokia očekává díky nové technologii WCDMA. Jde o třetí generaci mobilních telefonů, která umožní napojení na internet.

Kallasvuo vyvrátil spekulace trhu o tom, že Nokia neuvede na trh model 7650 s barevnou obrazovkou a zabudovanou kamerou podle ohlášeného časového harmonogramu. "Budeme mít modely 7650 na trhu ve druhém čtvrtletí," uvedl ředitel a dodal, že se jejich prodej kladně odrazí v tržbách ve třetím čtvrtletí.

V současnosti je schopen přenášet multimediální zprávy (MMS) pouze telefon od konkurenční firmy SonyEricsson. Čísla pro srovnání nejsou k dispozici, protože Sony a Ericsson spojily svou výrobu mobilních přístrojů loni na konci roku. MMS umožní uživatelům zasílat zprávy s kombinovaným textem, zvukem a obrazem.

V prvním čtvrtletí klesl meziročně prodej mobilních telefonů ve světě o 3,8 procenta na 93,76 milionu kusů. Mezi roky 1996 až 2000 byl přitom průměrný roční nárůst prodeje 60 procent. Akcie Nokie se dnes prodávají za ceny blízké devítiměsíčnímu minimu právě kvůli obavám investorů z budoucího vývoje na trhu mobilů, napsala agentura Reuters.

NEW YORK - Americká společnost AT&T, která je největším provozovatelem telekomunikačního spojení v zemi a kabelové televize, uvažuje o tom, že koupí jmění bankrotující evropské telekomunikační společnosti KPNQwest. Informovaly o tom včera agenturu Reuters zdroje blízké situaci s tím, že formální nabídka ještě nebyla učiněna.

KPNQwest i AT&T se odmítly ke zprávě vyjádřit. "Nebudeme komentovat dohady nebo spekulace týkající se akvizic," prohlásila mluvčí AT&T. Zároveň však dodala, že firma si již několikrát v minulosti všímala společností, které se dostaly do problémů. Pokud by se jmění těchto společností AT&T hodilo, snažila by se ho podle mluvčí za rozumnou cenu koupit.

Akcie KPNQwest se přestaly na burze obchodovat již minulý týden. Její dluhopisy jsou prakticky bezcenné a management firmy včera vyzval zákazníky, aby využili služeb konkurence.

AT&T byla jednou z více než 60 firem, které uvažovaly o koupi celé nebo alespoň části bankrotující Global Crossing. Nakonec však nabídku neuskutečnila. Finanční ředitel firmy Chuck Noski v únoru uvedl, že firma sleduje příležitosti ke koupi síťového jmění, které by mohlo rozšířit a doplnit existující sítě firmy jak v USA, tak v zahraničí.

Krize KPNQwest se prohloubila minulý týden rezignací celé dozorčí rady. Firma poté oznámila, že bude muset zřejmě požádat o soudní ochranu před věřiteli podle zákona o bankrotech. Dnes KPNQwest přiznala, že má tak vážné problémy, že zatím nenalezla vhodného zájemce, který by byl ochoten ji převzít a uchránit ji tak před úplným rozkladem. Klientům dokonce doporučila, aby vzhledem k její vážné finanční situaci využili služeb konkurence, napsala agentura Reuters.

BRATISLAVA - Pouze několik dnů po Českém Telekomu začne i společnost Slovenské telekomunikácie (ST) nabízet zkušební provoz služby ADSL, která umožňuje rychlé přenosy dat přes běžnou telefonní linku. Vysokorychlostní přístup na internet si zatím od 1. června budou moci pořídit pouze bratislavští zákazníci. Zkušební provoz bude trvat do konce září, uvedla společnost v tiskové zprávě.

"Technologie ADSL patří v současnosti mezi nejmodernější přenosové technologie na slovenském trhu a je vhodná pro všechny zákazníky. Využívání služeb na bázi ADSL technologie přispěje k dalšímu zrychlení internetizace Slovenska," uvedl viceprezident telekomu pro marketing a prodej Paul Büki.

Do zkušebního provozu monopolní provozovatel hlasové služby investoval přibližně 30 milionů korun. Slovenské telekomunikácie nabízejí novou službu v rámci dvou produktů: ST ISDN DSL, který zahrnuje poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím ISDN linek, a technologii ADSL a ST TP DSL. V tom je zahrnuto poskytování hlasových a datových služeb klasické telefonní přípojky a přístup k službám ADSL.

Cena za zřízení přístupu ve zkušebním provozu dosáhne 4920 slovenských korun. Měsíčně pak uživatelé zaplatí 2090 korun za rychlost stahování 384 kbit/s a 12 300 Sk pro rychlost 2048 kbit/s. Přístup do internetu umožní telekom prostřednictvím služby ST Online DSL, která bude stát od 1230 korun za nejnižší přenosovou rychlost po 13 530 Sk v případě nejvyšší rychlosti. Podle dřívějších informací by měl být objem přenesených dat bez omezení.

Technologie ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) používá standardní telefonní linky pro vysokorychlostní datovou komunikaci. Domácnosti mohou používat běžnou linku vedle telefonování i k připojení na internet rychlostí několika stovek kilobitů za sekundu. Tradiční telefonní modemy jsou schopny dosáhnout rychlosti maximálně 56 kb/s. ADSL tak umožňuje nabídku multimediálních služeb včetně přenosů digitální televize.

MOSKVA - Čistý zisk největšího ruského mobilního operátora Mobile TeleSystems se v prvním čtvrtletí snížil na 43,86 milionu dolarů z 62,74 milionu v předchozím období. Oznámila to ve středu firma a dodala, že její tržby klesly na 247,6 milionu dolarů z předchozích 258,49 milionu.

Výsledky tak nesplnily očekávání analytiků, kteří odhadovali čistý zisk na 52,5 až 65 milionů dolarů a tržby na 256 až 270 milionů dolarů. Zisk před zdaněním, splátkami úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) klesl na 117,2 milionu z předchozích 125,4 milionu dolarů.

Firma dále uvedla, že počet zákazníků mimo hlavní město se během čtvrtletí více než zdvojnásobil na 1,44 milionu především díky akvizici společnosti Kuban GSM. Na klíčovém moskevském trhu však zůstal počet klientů téměř beze změny na 2,08 milionu a společnost tak byla v této oblasti předstižena konkurenční firmou Vimpelcom, která zde měla na konci čtvrtletí 2,35 milionu zákazníků.

Celkový počet ruských uživatelů mobilních telefonů v loňském roce vzrostl na 7,8 milionu z předchozích 3,4 milionu a letos by ose měl podle ministerstva spojů a informačních technologií zdvojnásobit, napsala agentura Reuters.

ATÉNY - Čistý zisk společnosti OTE, která je největším řeckým operátorem pevných linek, klesl v v prvním čtvrtletí podle amerických účetních standardů GAAP o 6,3 procenta na 140,6 milionu eur. Oznámila to včera firma a dodala, že její tržby díky mobilní divizi stouply o 8,9 procenta na 1,02 miliardy eur.

Pokles čistého zisku byl v souladu s očekáváním analytiků, kteří podle průzkumu agentury Reuters počítali s jeho snížením o 6,2 procenta kvůli vyšším odpisům. Zisk před zdaněním, splátkami úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) vzrostl o 12,7 procenta na 441,8 milionu eur z 392,1 milionu ve stejném období loňského roku.

Příjmy ze služeb pro mobilní telefony se téměř zdvojnásobily na 204,2 milionu eur. Příjmy z domácích hovorů zůstaly beze změn, zatímco příjmy z mezinárodních hovorů se snížily o 4,6 procenta v důsledku ztráty monopolního postavení společnosti.

Zisk před zdaněním se zvýšil o 5,4 procenta na 254,6 milionu eur, zatímco zisk na akcii klesl o 6,1 procenta na 0,2865 eura. Společnost dále uvedla, že za celý letošní rok očekává nárůst tržeb o pět procent, napsala agentura Reuters.