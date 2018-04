TELeKONOM - Přenositelnost čísla přijde operátory na miliardu

6.10.

PRAHA - Na letošní veletrh informačních a komunikačních technologií Invex přijede do Brna zřejmě méně domácích vystavovatelů než loni. Naopak zastoupení zahraničních firem by se mělo zvýšit o pětinu na více než 100 expozic. Celkem letos Invex podle svého manažera Tomáše Uherka očekává 570 až 600 vystavovatelů, loni to bylo kolem 650 firem.

BRATISLAVA - Dominantní slovenský poskytovatel pevných telefonních linek Slovak Telecom (ST) sníží do konce roku 2006 počet zaměstnanců zhruba o 4000 lidí. Na konci loňského roku firma zaměstnávala 6727 lidí včetně pracovníků závodu Radikomunikácie. Bez tohoto podniku, který by se měl od mateřské firmy odčlenit, celkový počet zaměstnanců ST do konce roku 2006 klesne na zhruba 2700 lidí. "Dnes potřebujeme mnohem více pracovníků s vysokoškolským vzděláním v oblasti marketingu, obchodu a managementu, potřebujeme špičkové odborníky schopné zavádět a provozovat moderní technologie. Celkově už ale nepotřebujeme pro zajištění našich činností tolik lidí jako v minulosti," uvedl šéf ST Miroslav Majoroš.

PRAHA - Zhruba 58 procent českých dětí používá internet, což je vyšší podíl, než představuje průměr EU. Víc je to pouze v Estonsku, kde internet používá 60 procent dětí. Vyplývá to z výsledků zjištění Evropské komise, jehož výsledky zveřejnily dnešní Lidové noviny. Z bývalých kandidátských zemí si stejně jako dřívější evropská "patnáctka" vede v používání internetu ještě Lotyšsko. Ostatní země jsou již pod hranicí 50 procent uživatelů.

BERLÍN - Nepřehledná konkurence v technologiích stahování hudby donutí mnohé firmy odejít z rodícího se trhu. Výrobcům přehrávačů i hudebním vydavatelstvím hrozí riziko, že ztratí zákazníky a přimějí je zakotvit na internetu, kde si uživatelé zdarma vyměňují nezakódované písně ve formátu MP3. Uvedl to jeden z předních tvůrců technologie, která umožňuje přehrávat hudbu ve formátu MP3.

PRAHA - Generální ředitel Telecomu Gabriel Berdár odmítl nominaci na titul osobnost roku české a slovenské informatiky, který každoročně uděluje odborná porota na veletrhu Invex. Důvodem je, že mezi 12 nominovanými je i ministr informatiky Vladimír Mlynář. Vyplývá to z dopisu, který má ČTK k dispozici.

"Nepovažuji za vhodné být na stejné listině jako pan Vladimír Mlynář, k jehož osobním a zejména odborným kvalitám mám velké výhrady," uvedl Berdár v dopise manažerovi Invexu Tomáši Uherkovi s tím, že z účasti ve druhém kole ankety odstupuje. "Osobní a odborné kvality pana ministra mu velí na tento dopis nereagovat," reagovala mluvčí Mlynáře Klára Volná.

SINGAPUR - Podíl největšího světového výrobce mobilních telefonů Nokia bude i nadále klesat. V současnosti se podíl firmy na globálním trhu pohybuje kolem 30 procent. Uvedl to v dnešním rozhovoru pro list Financial Times generální ředitel konkurenční společnosti Samsung Jun Čong-jong.

PRAHA - Ve výběru nového generálního ředitele Eurotelu zřejmě zůstávají dva kandidáti. ČTK to řekl dobře informovaný zdroj. O užším seznamu dnes podle mluvčího Telecomu Vladana Crhy jednala dozorčí rada firmy. Počet kandidátů ani jejich jména však neuvedl. Zástupci společnosti teď budou s vybranými uchazeči dál jednat.

PRAHA - Dozorčí rada Českého Telecomu se dnes odměnami z motivačního programu nezabývala a vrátí se k nim na příštím zasedání. ČTK to během jednání řekl dobře informovaný zdroj. Rada měla jednat o tom, zda se poté, co se odměn vzdalo pět členů dozorčí rady, zřekne bonusů i zbytek orgánu. Podle vývoje ceny akcií na burze by si v příštích dvou letech mohli přijít až na stovky tisíc korun měsíčně. Odměny mají od příštího roku dostávat čtvrtletně členové představenstva a dozorčí rady podle zvýšení ceny akcií firmy proti kurzu loni na podzim.

7.10.

PRAHA - Domácnosti s vysokorychlostním přístupem na internet si možná budou moci část nákladů na připojení odečíst z daňového základu. Operátoři sdružení v Asociaci provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí to navrhli v rámci novely zákona o daních z příjmů, kterou nyní projednává parlament. V případě přijetí novely by se roční úlevy mohly pohybovat mezi 7200 a 12.800 korunami ročně.

PRAHA - Český Telecom vyměnil čtyři ředitele prodeje a marketingu. Dosavadní šéfové z firmy odešli během krátké doby a nahradí je lidé, kteří ve skupině Telecomu a Eurotelu pracovali na jiných pozicích. Mluvčí Vladan Crha nechtěl výměnu blíže komentovat. Funkci ředitele pro spotřebitelský segment převzal již v polovině září v rámci programu rotace vedoucích pracovníků dosavadní národní manažer pro značkové prodejny dceřiné firmy Eurotel Luděk Šantora.

Novým ředitelem pro firemní klientelu jmenovalo vedení od října dosavadního šéfa pro prodej státní správě Jana Lose. Ředitelem pro datové a internetové služby se stal David Gřunděl, který měl předtím na starosti rozvoj služeb Internet Expres. Z jednotky Velkoprodej a regulace do funkce ředitele marketingu hlasových služeb nastoupí Michal Táborský.

PODĚBRADY - Digitální rozhlasové vysílání začne v České republice až po roce 2006, uvedl na dnešním semináři Českého

rozhlasu 1 - Radiožurnálu (ČRo 1) v Poděbradech ministr informatiky Vladimír Mlynář. Nejdříve je prý nutné vyřešit

zahájení digitálního televizního vysílání a s ním spojené problémy. Podle ředitele ČRo 1 Alexandra Píchy by ale rozhlasové

digitální vysílání mělo začít co nejdříve.

PRAHA - Německý softwarový koncern SAP chce přesunout do Prahy části svého správního oddělení. Tento týden o tom rozhodlo vedení firmy. V Praze by během prvního pololetí příštího roku měly začít fungovat části administrativy firmy, například finanční účtárna nebo mzdové oddělení. Informují o tom dnešní Hospodářské noviny. "Rozhodli jsme se soustředit úkony, které jsou ve všech evropských zemích stejné, do jednoho centra," řekl deníku mluvčí firmy Herbert Heitmann.

8.10.

SAN JOSE - Americký výrobce počítačů Advanced Micro Devices Inc. se ve třetím čtvrtletí letošního roku vrátil k zisku.

Přispěla k tomu vysoká poptávka po mikroprocesorech, která zvýšila tržby firmy o 30 procent. Zisk společnosti za tři měsíce do konce září činil 43,85 milionu USD ve srovnání s loňskou ztrátou 31,2 milionu USD, oznámila firma v noci na dnešek.

SAN FRANCISCO - Internetová firma Google zahájila ve Spojených státech zkušební provoz služby, která umožní využívat její internetovou vyhledávací síť pomocí krátkých textových vzkazů (SMS) z mobilních telefonů. Servis Google SMS, který firma představila v noci na dnešek, je zatím nejvýznamnější vstup provozovatele nejpopulárnějšího vyhledávače světa na mobilní trh.

PRAHA - Český Telecom získá do konce roku čtyři miliardy korun na dividendách z nerozděleného zisku z minulých let své

stoprocentní dcery Eurotel. Peníze z části použije na splácení úvěrů a zbytek rozdělí akcionářům. Celkový objem letošních

dividend z Eurotelu tak stoupne na osm miliard. ČTK to dnes oznámil mluvčí Telecomu Vladan Crha. Většinovým vlastníkem

Telecomu je stát.

PRAHA - Zavedení přenositelnosti telefonních čísel při přechodu mezi jednotlivými mobilními operátory by mohlo Eurotel,

T-Mobile a Oskar Mobil dohromady vyjít až na miliardu korun. V rozhovoru pro ČTK to uvedl zastupující generální ředitel Eurotelu Michal Heřman.

PRAHA - Český Telecom chce v průběhu příštího roku zastavit pokles výnosů z pevných linek. Klesající výnosy z hovorného, které v posledních letech zapříčinil rozvoj mobilních telefonů, by měly nahradit výnosy z datových služeb a internetu. "Naším cílem je, aby se ten trend poklesu na konci příštího roku zastavil," uvedl v rozhovoru pro ČTK výkonný ředitel Telecomu pro transformaci Michal Heřman.

PRAHA - Pokud se vláda rozhodne privatizovat Český Telecom přes veřejné trhy, může na transakci prodělat pět až deset

miliard korun. Agentuře Reuters to řekl poradce premiéra Stanislava Grosse Jan Mládek. Vláda o způsobu privatizace podniku rozhodne na listopadové schůzi. Výnos z prodeje Telecom ekonomové odhadují mezi 50 a 65 miliardami korun.