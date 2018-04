TELeKONOM: Požár u Telecomu pomohl konkurenci...

- Lednový požár vinohradské ústředny Českého Telecomu pomohl konkurenci, která začala poskytovat služby řadě firem v této lokalitě. Například Contactel získal potravinářskou společnost Jan Becher - Karlovarská Becherovka, poradenské firmě KPMG začal poskytovat služby GTS a Aliatel pomohl obnovit spojení pobočkám bank Raiffeisenbank a ČSOB. Napsal to ve svém dnešním vydání týdeník Euro.

Konkurenti dominantního telekomunikačního operátora se vrhli především na větší firmy, takže menší klientele nezbývá než čekat na opravu a ke komunikaci využívat hlavně elektronické pošty. Telecom provoz obnovuje postupně. Slíbil, že všechny linky by měly být znovu připojeny do konce třetího únorového týdne, uzavřel týdeník.

BRATISLAVA - Společnost Slovenské telekomunikácie (ST), která má monopol na základní hlasovou službu do konce tohoto roku, je pro rozvoj internetu na Slovensku, ceny za připojení však nehodlá snížit. Vyplývá to z výsledků zasedání představenstva telekomu, které minulý týden odsouhlasilo, že ceny za internetové volání prostřednictvím ISDN linek zůstanou nezměněné až do uvedení nového promočního programu.

"Nová promoční akce by měla být představena nejpozději do 1. května letošního roku a nabídne čtyři hodiny připojení do internetu prostřednictvím ISDN během víkendu a slabého provozu za jednu korunu," uvádí se v stanovisku telekomu. Společnost chce rovněž do konce letošního léta představit nový model tarifikování připojení na internet.

Slovenský telekom, v němž má stát 49procentní podíl, čelí kritice kvůli vysokým cenám internetového připojení. Dosud výhodný noční tarif 2,50 koruny za hodinu při připojení prostřednictvím ISDN linek má od 1. března vzrůst na 18 korun a od třetího čtvrtletí by se měl zvýšit na 24 korun. Hodina připojení během slabého provozu a víkendů u běžné telefonní linky nyní stojí 24 korun a od září by se měla cena zvýšit na 30 Sk.

Nespokojenost vyjádřila kromě některých členů vlády také Asociace poskytovatelů internetu, podle níž se většina domácností připojuje na internet prostřednictví běžných linek, na které se promoční program nebude vztahovat. O cenách internetového připojení se šéfem telekomu Ladislavem Mikušem již dříve jednal premiér Miroslav Dzurinda, který je s rozhodnutím představenstva spokojen.

"S potěšením jsem přijal informaci, že se ST rozhodly kromě prodloužení akce na internetové volání prostřednictvím ISDN připravit pro příznivce internetu různé programy a alternativní možnosti přístupu na internet," uvedl premiér. Telekom chce letos představit nový produkt, vysokorychlostní přístup na internet prostřednictvím ADSL, zatím však nejsou známé ceny tohoto připojení.

Slovenský telekomunikační úřad, který reguluje ceny v telekomunikacích, zdražování internetu nepodporuje, nemůže však proti telekomu zakročit, protože nejde o regulované ceny.

PRAHA - Hlavní město Praha je s 84 procenty telefonů napojených na digitální ústředny v tomto ohledu na posledním místě mezi kraji v ČR. Celorepublikový průměr digitalizace je podle mluvčího Českého Telecomu Vladana Crhy 96 procent a celkem osm krajů má již napojeny na nové ústředny všechny stanice.

Důvodem zaostávání digitalizace v Praze je velká technická náročnost přepojování stanic hlavním městě, kde firma provozuje okolo 800 000 telefonních stanic. Kompletní digitalizaci sítě společnost dokončí do poloviny letošního roku, tedy o půl roku dříve, než původně plánovala. Tento proces umožní vedle zavedení doplňkových služeb spuštění volby operátora, zářijové celoplošné přečíslování telekomunikační sítě a přenositelnost telefonního čísla.

Hlavním akcionářem Českého Telecomu je Fond národního majetku s 51 procenty akcií. Státní podíl má být privatizován do konce března 2002. Privátními akcionáři jsou konsorcium TelSource s 27 procenty. Dalších 6,5 procenta vlastní KPN Royal Dutch Telecom.

VARŠAVA - Polská telekomunikační společnost TPSA zaznamenala podle mezinárodních účetních standardů ve třetím čtvrtletí loňského roku čistou ztrátu 215 milionů zlotých, což je zhruba 1,9 miliardy korun. To znamená zásadní změnu proti srovnatelnému období roku 2000, kdy měla TPSA zisk 477 milionů zlotých.

Telekomunikacja Polska SA, jak zní celý název dominantního provozovatele telekomunikačních linek v Polsku, dává své ztrátové hospodaření do souvislosti s kursovými ztrátami, které činily asi 809 milionů zlotých. Podle mezinárodních účetních standardů však firma na provozní úrovni zaznamenala zisk 633 milionů proti zisku 948 milionů zlotých ve třetím čtvrtletí 2000.

Podle polských účetních standardů měla společnost ve třetím loňském čtvrtletí čistý zisk 249 milionů zlotých, protože v úvahu nebrala kursové ztráty. Nekonsolidované výsledky hospodaření za čtvrté čtvrtletí firma podle polských účetních standardů zveřejní 14. února. Strategickým akcionářem TPSA je francouzská společnost France Télécom, připomíná agentura Reuters.

LONDÝN - Ceny mezinárodních telefonních hovorů jsou - při srovnání zemí s rozvíjející se tržní ekonomikou - nejvyšší v v zemích Latinské Ameriky. Vysoké jsou však také například v Polsku, kde jsou na úrovni cen v USA, zatímco Česká republika je spolu se Singapurem a Maďarskem na dolním konci žebříčku britského výzkumného ústavu Economist Intelligence Unit (EIU).

Ceny telefonních hovorů tlačí dolů deregulace a technický vývoj, uvádí poslední číslo časopisu The Economist s odvoláním na studii sesterské organizace. EIU předpokládá, že s dalším prosazováním liberalizace budou ceny dále klesat.

Nejdražší jsou náklady dálkového telefonování ve Venezuele a Argentině, kde byly místní duopoly odstraněny až předloni a kde cena za vybraný koš mezinárodních hovorů je asi 17 dolarů. Následuje Mexiko s 15 dolary a Polsko s deseti dolary. Česká republika je na úrovni Británie se zhruba pěti dolary a nižší jsou ceny ze sledované skupiny jen v Singapuru a Maďarsku s asi třemi dolary.