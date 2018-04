TELeKONOM: Pošli mi tu poslední Madonnu na mobil...

LONDÝN/ŽENEVA - Obří nahrávací společnosti Warner Music a BMG se staly včera prvními, které přijaly novou technologii telefonní výměny hudebních nahrávek. Hudební fanoušci si v novém systému budou moci stahovat písničky na mobilní telefony a vyměňovat si je s přáteli, oznámily v Londýně obě firmy.

Technologie, představená poprvé včera na ženevském veletrhu ITU Telecom World, bude fungovat pod označením OMA DRM. Novou technologii správy digitálních práv (DRM) vyvinula mladá norská firma Beep Science. Technologie umožní vlastníkům mobilů vybavených funkcí mediálních vzkazů MMS posílat obrazové a zvukové klipy jiným vlastníkům telefonů a také je přijímat. Nahrávací společnosti budou získávat peníze jednak při stahování písní z jejich centrálního serveru, ale také při následné výměně mezi uživateli, řekl šéf Beep Science Jan Rune Hetle.

Vznik telefonů s funkcí MMS umožnil mediálním společnostem prodávat různé druhy krátkých klipů od písní po zhuštěné sportovní záznamy. Vyhlídky na vydělání peněz však jsou na tomto poli nadále dosti nejisté. Šéfové nahrávacích firem se proto zoufale snaží dostat pod kontrolu výměnu nahrávek mezi jednotlivými uživateli, napsala agentura Reuters.

Uživatelské výměnné sítě na internetu jako Kazaa nebo Grokster vytvořily silně rostoucí nelegální trh hudebních nahrávek zdarma. Tyto sítě, které nahradily soudně zlikvidovanou bezplatnou výměnnou službu Napster, jsou podle hudebních společností jednou z hlavních příčin prudkého propadu prodeje nahrávek za poslední tři roky.

BMG z koncernu Bertelsmann a Warner Music ze skupiny AOL Time Warner jsou prvními dvěma velkými značkami, které novou technologii odzkouší. Nyní je OMA DRM testována na 50 mobilních operátorech v Evropě a funguje na přístroji Nokia 6220, uvedl Hetle. Podle něho by své modely měli brzy uvést na trh další výrobci jako Siemens a Samsung.



ŽENEVA - Francouzský výrobce komunikačního zařízení Alcatel bude nabízet společně s americkou Hewlett-Packard počítačové a komunikační produkty a služby pro malé a středně velké podnikatelské subjekty. Informovaly o tom včera obě firmy.

Obě společnosti chtějí spojit své technologie do jednoduchého balíku, který poskytne malým a středně velkým firmám napojení na hlasové, datové a multimediální aplikace. Od spojení sil si obě firmy slibují, že malé firmy budou více používat počítačové a komunikační služby a přijmou některé inovace, jako hlasový a internetový protokol.

První společností, která bude balíček produktů Alcatelu a HP nabízet, se má stát France Télécom. Balíček produktů se nazývá Ready Office. Malé a středně velké firmy přinášejí telekomunikačním operátorům na tržbách ročně kolem 300 miliard USD. Téměř celá částka pochází z hlasového a datového přenosu.

Společnosti zatím neposkytly žádné finanční detaily spojení. HP pouze uvedl, že od malých a středně velkých firem ročně získá na tržbách kolem 21 miliard USD, napsala agentura Reuters.

LISABON - Největší španělský mobilní operátor Telefónica Móviles chce investovat do služeb mobilní sítě třetí generace UMTS jednu miliardu eur. Informoval o tom včera generální ředitel společnosti Antonio Viana Batista. "Telefónica Móviles investuje miliardu eur mezi lety 2003 a 2006 do sítě UMTS," prohlásil Viana Batista na konferenci v Lisabonu. "Chceme mít v roce 2005 nejlepší síť UMTS ve Španělsku," dodal.

Telefónica Móviles je mobilní divizí španělského telekomunikačního gigantu Telefónica. V prvním pololetí letošního roku hospodařil mobilní operátor s čistým ziskem 779 milionů eur ve srovnání se ztrátou 4,33 miliardy ve stejném období loňského roku, kdy byly výsledky zasaženy vysokými odpisy. Tržby firmy stouply o 2,6 procenta na 4,64 miliardy eur, napsala agentura Reuters.

Telefónica Móviles si nedávno stanovila ambiciózní cíl růstu pro příštích pět let. Zisk před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) by se měl ročně zvyšovat o 13 až 17 procent. Provozní zisk by měl růst o 11 až 15 procent. Počet zákazníků v samotném Španělsku, které tvoří 75 procent tržeb firmy, se má do roku 2006 zvýšit na 20 až 22 milionů z 18,9 milionu na konci letošního června. Celkově Móviles předpokládá nárůst počtu klientů na 65 až 70 milionů z červnových 46,1 milionu.



LONDÝN - Britská společnost Vodafone Group a americká firma Microsoft společně podpoří výrobce softwaru při tvorbě aplikací, které budou snadno fungovat na mobilních telefonech i v počítačích. Oznámily to dnes firmy s tím, že hodlají vývojářům poskytnout přístup k technologiím, jež se u mobilních sítí používají pro zasílání zpráv, určení polohy a účtování.

Tento krok největšího mobilního operátora a výrobce softwaru na světě by mohl vést například k tomu, že by běžný motorista mohl využít telefonu k nalezení nejvhodnější autoopravny prostřednictvím internetu a poté automaticky určit polohu svého automobilu na dálnici.

"Máte mobilní telefon, máte osobní počítač, a dnes se nikdy nepotkají. Je vhodná doba dát tyto dvě věci dohromady," řekl Charles Fitzgerald ze společnosti Microsoft. Firma Microsoft v uplynulých letech učinila významný krok do oblasti mobilních telefonů, když se snažila předběhnout konkurenty na poli softwaru pro tyto přístroje. Společnost hodlá posílit pozici u kapesních technologií, aby se zde vyrovnala svému dominantnímu postavení ve stolních počítačích, napsala agentura Reuters.