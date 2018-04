TELeKONOM: Polští poslanci vytáhli proti monopolu...

- Skupina polských poslanců včera navrhla zákon, který má rozdělit dominantního telefonního operátora Telekomunikacja Polska (TPSA) do několika částí. Cílem tohoto kroku je povzbudit konkurenční soutěž na trzích místních hovorů. Skupina 29 poslanců, většinou z liberální Unie svobody, ale také z vládnoucího bloku Solidarita i z levicové opozice, chce rozdělit bývalý monopol na firmy, které by nezávisle provozovaly místní hovory, meziměstské hovory a mezistátní linky. Návrh rovněž předpokládá oddělení pevných linek a mobilních aktivit. Poslanci předpokládají, že rozdělení by se uskutečnilo příští rok a muselo by být zachováno do roku 2011. TPSA kontroluje 95 procent polského trhu místních hovorů na pevných linkách, i když tento trh byl deregulován již před pěti lety.

Konkurenti si stěžují, že TPSA je blokuje účtováním vysokých připojovacích poplatků. "Naše iniciativa znamená nápravu monopolu TPSA a umožní rychlý rozvoj telekomunikačních služeb," řekl na tiskové konferenci podle agentury Reuters poslanec Unie svobody Radoslaw Gawlik. Akcie TPSA v reakci na návrh spadly o téměř pět procent. Napětí na polském telekomunikačním trhu v posledních měsících roste a alternativní operátoři jako Netia obviňují telekomunikační regulační úřad URT z nadržování TPSA a bránění vzniku skutečné konkurence. Antimonopolní úřad již obvinil TPSA ze zneužívání dominantní pozice na trhu, operátor se však proti jeho rozhodnutí odvolal. Pokud mají poslanci s plánem rozdělení uspět, musí URT oficiálně potvrdit, že TPSA má dominantní pozici. Není však jasné, zda se parlamentu podaří jednat o TPSA ještě před zářijovými parlamentními volbami.

TOKIO - Největší japonský mobilní operátor NTT DoCoMo včera oznámil, že se bude soustředit na lukrativní firemní klientelu. Oznámení přichází ve chvíli, kdy japonskému operátorovi, který je zároveň světovým průkopníkem služeb i-mode, začal opadat příliv zákazníků z nekomerční sféry. Firemní klienti tvoří pouze 10 procent z celkového počtu 37 milionů zákazníků firmy DoCoMo, což je málo ve srovnání se zhruba 20 procenty, jichž dosahují stejné údaje u jeho evropských konkurentů. V současné době má NTT DoCoMo 25,5 milionu zákazníků, přičemž většina z nich se soustředí na služby zvané novým anglofonním idiomem "infotainment" - tedy na informace o možnostech využití volného času.

MADRID - Telekomunikační gigant France Télécom převzal kontrolu nad španělským mobilním operátorem Uni2. Oznámila to včera společnost s tím, že se jí podařilo přesvědčit skupinu akcionářů v čele se stavební skupinou Ferrovial k prodeji akcií Uni2. Firma Ferrovial již dříve oznámila, že podala francouzské společnosti 7,6 procenta akcií Uni2 za 40 miliónů eur. Firma držela tyto akcie prostřednictvím společnosti Editel, která vlastnila celkem 31 procent akcií Uni2. Společnost France Telecom uvedla, že i ostatní akcionáři firmy Editel prodají své podíly v Uni2 a umožní jí tak získat stoprocentní kontrolu nad společností. Společnost Uni2 vykázala v prvním pololetí nárůst tržeb o 91 procent na 21,7 miliardy peset (113,1 miliónu dolarů) ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Český Telecom zahájí do konce letošního roku provoz 30 veřejných informačních terminálů, tzv. internetových kiosků. Internetové budky měla v rámci pilotního projektu firmy dodat společnost King Products z koncernu Ascom.Všechna stanoviště umožní telefonování, posílání krátkých textových zpráv (SMS), přístup k elektronické poště a internetu. Text budou uživatelé psát prostřednictvím virtuální klávesnice na dotykovém displeji, u některých terminálů také pomocí metalické klávesnice. Vybrané přístroje budou vybaveny i přípojkou na tiskárnu a digitální kamerou, umožňující okamžité zaslání právě pořízené nahrávky e-mailem. Platit za využívání služeb internetových kiosků bude nejprve možné běžnými telefonními kartami, do budoucna se počítá také s využíváním bankovních karet. Terminály budou připojeny k telefonní síti pomocí linek euroISDN, které umožňují současně telefonovat i využívat internet. V první fázi bude po celém území ČR rozmístěno deset samostatně stojících terminálů a 20 nástěnných přístrojů.

TOKIO - Největší japonský výrobce optické techniky Furukawa Electric koupí s pomocí americké firmy Corning divizi optických vláken amerického koncernu Lucent Technologies. Hodnota transakce dosáhne celkem 2,75 miliardy dolarů. Furukawa zaplatí zadluženému výrobci telekomunikačních zařízení 2,525 miliardy USD. Corning, který je světovou jedničkou ve výrobě optických kabelů, přidá 225 milionů a dostane podíly Lucentu na dvou společných podnicích v Číně. Za klíčový prvek transakce označila Furukawa získání cenných patentových práv. Lucent a Corning totiž na poli patentů pro technologie optických vláken dominují a v roce 1999 měly na světovém trhu těchto kabelů podíl 14, respektive 30 procent, kdežto Furukawa jen šest procent. Divize optických kabelů Lucentu, která zaměstnává 6000 lidí a loni měla tržby kolem dvou miliard dolarů, posílí pozici Furukawy v USA. Analytici původně čekali, že prodej této divize vynese Lucentu pět až šest miliard USD.