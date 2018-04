TELeKONOM: Policie prohledává ústředny kvůli nebezpečí odposlechu...

PRAHA - Policie začala kontrolovat telefonní ústředny, neboť jsou v nich stará nefunkční zařízení, která by ale mohla být zneužita k nelegálním odposlechům. Po včerejším jednání sněmovní komise pro kontrolu policejních odposlechů o tom informoval její předseda Tomáš Kladívko (ODS).

Komise se bude o výsledky kontroly zajímat. Zatím podle Kladívka nemá informace o tom, že někdo zařízení k nepovolenému odposlechu už použil. Kladívko vysvětlil, že v ústřednách a objektech Českého Telecomu je množství někdy velmi starých zařízení, která jsou deklarovaná jako nefunkční. "Ani Telecom, ani policie nemají přesné inventurní soupisy, co tam má být či co tam nemá být. Policie teď udělá inventuru všech zařízení - ta, co budou prokázána jako nefunkční, odstraní," popsal Kladívko. Dodal, že policie se snaží inventuru dokončit co nejdříve. Ze třiceti pražských ústředen zatím policie zkontrolovala tři.

BRATISLAVA - Po teroristickém útoku na mrakodrapy Světového obchodního centra a budovu Pentagonu několikanásobně vzrostl počet telefonických hovorů ze Slovenska do USA. Slovenské telekomunikace zaznamenaly od středy do neděle minulého týdne, kdy neúčtovaly za hovory do Spojených států, pěti až desetinásobný nárůst počtu hovorů proti průměru běžného dne.

"Počet pokusů o volání ve středu 12. září odpoledne vzrostl ve srovnání s běžným dnem 200 až 400násobně," řekla mluvčí telekomunikací Gabriela

Nemkyová. Objem protelefonovaných minut během čtyř dnů dosáhl 26násobku

běžného průměru. Svým zákazníkům umožnil zadarmo telefonovat také jeden ze dvou mobilních operátorů, společnost Globtel. Proti běžnému dni ve čtvrtek počet hovorů do USA vzrostl o 85 procent a v sobotu až o 250 procent, informoval mluvčí společnosti Peter Tóth.

Počet normálních mezinárodních hovorů vzrostl podle Tótha v den teroristického útoku proti předchozímu dni o téměř 150 procent a na této úrovni se udržel až do soboty.

BRNO - Ukončit vysílání programů kabelové televize pomocí mikrovlnného systému MMDS hodlá do konce roku 2001 společnost UPC Česká republika. Téměř 40 000 domácností v tuzemsku bude muset přejít v případě zájmu na digitální příjem, šířený přes satelit Astra. "Zákazníci obdrží veškeré informace

písemně spolu s výpovědí smluv," řekl včera novinářům v Brně generální ředitel UPC ČR Richard Singer.

Vysvětlil, že MMDS využívá frekvenční pásmo, které je určeno pro šíření signálu třetí generace mobilních telefonů UMTS od roku 2002. Převod vysílání na jinou frekvenci by si přitom vyžádal až stovky milionů Kč při snížení dosahu. Odhad nákladů na ukončení vysílání MMDS činí asi 20 milionů Kč, doplnil.

"Pokud se vládě nezdaří prodat licence na UMTS, existuje zde možnost, že se obrátí zpět na UPC, která by frekvenci využívala i nadále," uvedl Singer. Tato varianta je však zatím nepotvrzená; o případných změnách by UPC urychleně informovala.

PRAHA - Tuzemský výrobce zálohovacích napájecích systémů, společnost Altron, se bude spolu s norskou společností Telenor podílet na dodávce zařízení pro satelitní komunikaci pro mírové operace NATO v Bosně a Hercegovině a v Kosovu.

Hodnotu kontraktu firma nesdělila. Pouze uvedla, že bude mít významný vliv na výnosy společnosti. Altron loni vykázal konsolidované výnosy 404 milióny Kč.

Altron dodá Telenoru 12 komplexně vybavených zálohovacích 20stopých kontejnerů, čtyři desetistopé kontejnery a 11 mobilních motorových generátorů určených jako trvalý zdroj energie.