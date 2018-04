TELeKONOM: Philips definitivně zavěsil…

– Nizozemská společnost Philips Electronics včera večer oznámila, že přestane vyrábět mobilní telefony. Největší evropský výrobce spotřební elektroniky proto ze své továrny ve Francii propustí 1235 pracovníků. Ušetří tak 300 milionů eur, které investuje do jiných aktivit. Philips tak následuje příklad švédského Ericssonu. S telefony značky Philips se však její příznivci nebudou muset rozloučit – společnost totiž plánuje spolupráci s čínskou firmou China Electronics, jejíchž 900 zaměstnanců je bude v továrně v Šen-čenu nadále vyrábět. “Tím, že drasticky snížíme náklady, budeme moci zůstat na trhu,” řekl šéf Philipsu Gerard Kleisterlee, který do funkce nastoupil teprve v dubnu totoho roku.

ŘÍM – Italská vláda řádně zamotala plány tamních telekomunikačních společností na výstavbu sítí třetí generace. Oznámila totiž, že výstavba dostatečně výkonných antén pro takovou síť by mohla odporovat italským zákonům. Důvodem je obava z vysoké hladiny elektromagneticého záření. V Itálii platí jedny z nejpřísnějších předpisů o povolené síle záření a vláda poukázala na skutečnost, že stavění antén ve vzdálenosti potřebné pro provoz sítě (15 – 40 kilometrů) by je patrně porušilo. Reakce majitelů licencí včera večer ještě nebyla známa, ale vláda již uvažuje o vrácení peněz, které z prodeje licencí získala. Proč vláda o tomto problému neuvažovala ještě dřív, než licence prodávat vůbec začala, agentury neuvádějí.

HELSINKY – Světová telekomunikační jednička, finská Nokia, včera odmítla popřít dohady o tom, že hodlá kvůli silným tržním tlakům svěřit značnou část své výroby jiným dodavatelům. “Když přijde na outsourcing, musíme ze své perspektivy náležitě zvažovat všechny možnosti, co musíme dělat sami, co chceme, aby dělali jiní, a co je nejefektivnější,” neodpověděla mluvčí firmy Maija Tommila agentuře Reuters na otázku, zda je více outsourcingu na cestě. “Co se mobilních telefonů týče, nemohu říci nic jiného, než co jsem již řekla. Když nastanou změny, oznámíme je,” zopakovala mluvčí nulovou informaci, která naznačuje, že toto téma je ve vedení firmy pořádně horké.

PRAHA – Zemanova vláda stále jedná o ceně za prodej Českých radiokomunikací. Řídící výbor pro privatizaci tohoto podniku včera projednal aktualizovanou nabídku konsorcia Tele Danmark a Deutsche Bank na koupi 51 procent akcií firmy a pověřil poradenskou firmu aby dále jednala o upřesnění její struktury ve smyslu usnesení vlády. O výsledku jednání by měla být vláda informována v průběhu července. Konsorcium je jediným zájemcem o koupi ČRa; výbor se minulý týden nechal slyšet, že jeho nabídka “se liší od zadání vlády”.

FRANKFURT - Společnost Deutsche Telekom včera podrobně popsala svůj plán snížení dluhu, který by měl podle analytiků zajistit udržení současného úvěrového ratingu a zabránit tak zvýšení úvěrových nákladů. Firma hodlá do konce roku 2002 snížit svůj dluh na 50 miliard eur (43,18 miliardy dolarů) ze současných 69 miliard eur prodejem podílu ve své divizi T-Mobile a některých aktiv, jež nesouvisejí se základním podnikáním firmy. Divize pro mobilní telefony T-Mobile má v současnosti hodnotu 65 miliard eur. Analytici očekávají, že Deutsche Telekom počká na zlepšení situace na akciovém trhu a poté prodá deset až 15 procent akcií T-Mobile. Společnost dále hodlá prodat svůj podíl v americkém telekomunikačním operátorovi Sprint a další aktiva, která nesouvisejí s jejími hlavními aktivitami. Firma také pro tento rok plánuje vydání nové emise dluhopisů v hodnotě pět až osm miliard eur.