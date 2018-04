TELeKONOM: Pevné linky budou kvůli vyšším daním mizet rychleji...

PRAHA - Zvýšení sazby DPH na telekomunikační služby z pěti na 22 procent od ledna bude podle analytiků znamenat další pokles zájmu o pevné linky. Podle ekonomů by dominantní provozovatel linek, Český Telecom, mohl v příštím roce přijít o zhruba 200 000 z 3,6 milionu provozovaných telefonů, a to částečně právě kvůli zvýšení cen po změně daně.

Změna sazby DPH se dotkne i mobilních operátorů, kteří mohou počítat se zpomalením přírůstku nových zákazníků a přechodným poklesem počtu provolaných minut. "Zvýšení DPH by mohlo urychlit rozhodnutí některých zákazníků z řad domácností o zrušení pevné linky a ponechání si pouze mobilního telefonu, aby snížili své výdaje za telekomunikační služby," uvedl analytik Wood&Company Jan Slabý.

Telecom se snaží úbytku klientů z posledních let bránit. Letos od května například nabízí zřízení linky za sníženou cenu 1500 korun namísto běžných 3500 Kč. Firma tak získala 40 000 nových zákazníků. Od začátku roku do září však počet klientů o 60 000 poklesl.

Od ledna firma pro klienty připravila nové tarify, které mají dopad zvýšené daně částečně eliminovat. Zároveň chce zákazníkům radit, jak za telefonování ušetřit například volbou vhodnějšího tarifu či doplňkových služeb. Narozdíl od mobilního telefonu používá pevnou linku většinou více lidí. V domácnostech jsou na jeden telefon dva až tři uživatelé, ve firmách jsou to více než tři volající.

Mobilní operátoři měli na konci září kolem 9,1 milionu zákazníků, což je o půl milionu více než na začátku roku. Na konci příštího roku by to mohlo být 9,4 milionu, míní analytik Atlantik FT Tomáš Gatěk s tím, že uživatelé zřejmě kvůli změně DPH své SIM karty rušit nebudou. "U mobilních operátorů se pravděpodobně zvýšení cen o změnu DPH neprojeví na počtu klientů, ale krátkodobým snížením počtu provolaných minut," dodala Jitka Oppitzová z Patria Finance. Po několik měsíců po změně DPH by podle ní mohlo dojít k marginálnímu snížení přírůstku nových zákazníků.

PRAHA - České dráhy by měly do 30 dnů znovu rozhodnout o vítězi výběrového řízení na dodavatele technologie pro komunikaci vlaků GSM-R. Řekl to Pavel Tesař z tiskového oddělení ČD. Dráhy vybraly v květnu jako vítěze soutěže společnost Kapsch, v září však antimonopolní úřad výsledek tendru zrušil na podnět druhého účastníka, kterým byla společnost Siemens, a nařídil jej opakovat. Tento týden úřad zamítl i rozklad drah proti tomuto verdiktu.

Kapsch zvítězil v tendru kvůli nižší nabídnuté ceně. Firmu Siemens však jako dodavatele vhodnějšího řešení podle nejmenovaného zdroje navrhly obě výběrové komise. Hodnota pilotního projektu se pohybuje kolem 250 milionů korun. Tendr vypsal podnik na začátku roku poté, co loni v létě antimonopolní úřad zrušil předchozí výběr. V předchozím výběru zvítězil rovněž Kapsch a rovněž Siemens rozhodnutí napadl.

Dráhy sice kvůli zpoždění projektu o žádné peníze nepřicházejí, ale stát ano. Firma má totiž na projekt domluvený se zahraniční bankou úvěr se státní garancí a vzhledem k tomu, že jej nečerpá, musí stát platit penále. Další prodlužování celé soutěže může podle nejmenovaného zdroje projekt dále zkomplikovat a prodražit, nehledě na skutečnost, že ČD ztrácí v EU pověst seriózního partnera.