TELeKONOM: Paušál ztrojnásobil datový provoz T-Mobilu...

PRAHA - Mobilnímu operátoru T-Mobile stoupl v květnu objem přenesených dat v síti o 200 procent. Důvodem je zavedení nových tarifů pro přístup na internet z mobilního telefonu, uvedl mluvčí Jiří Hájek. Tarify za měsíční paušál s omezením objemu přenesených dat zavedla firma začátkem května. Aby nalákala klienty, ohlásila pro první tři měsíce neomezený přístup k datům.

S neomezeným přístupem za tisícikorunový měsíční poplatek přišel v dubnu mobilní operátor Eurotel. Po zavedení služby se zvýšil objem přenesených dat na osminásobek a počet zákazníků o 40 procent.

T-Mobile zaznamenal prudké zvýšení datového provozu zejména v první polovině měsíce, a to především ve velkých městech. Lidé se přitom připojovali nejvíce večer mezi 21. a 22. hodinou. Hlasová špička je přitom mezi 14:00 a 15:00.

Nejvíce se neomezenému paušálu za internet blíží nabídka T-Mobilu Business, která za 699 korun bez DPH umožňuje měsíčně stáhnout 50 megabytů dat. Za každý megabyte navíc zákazník zaplatí 15 korun. T-Mobile s neomezeným přístupem nepřišel, protože se obával možného přetížení sítě.

T-Mobile, který patří do stejnojmenné mezinárodní skupiny ovládané společností Deutsche Telekom, měl na konci března 3,55 milionu zákazníků.

LONDÝN - Nizozemská telekomunikační společnost KPN dokončila prodej 6,5 procenta akcií Českého Telecomu. Za akcii firma na trhu získala 339 korun, sdělili dealeři agentuře Reuters. Prodej akcií zajistila investiční banka Credit Suisse First Boston a KPN z prodeje utržila zhruba 225 milionů eur (asi 6,98 miliardy korun).

Zpráva o prodeji akcií Českého Telecomu, která se objevila v ranních hodinách, poslala akcie Telecomu prudce dolů. Odpoledne již akcie ztrácely kolem 6,75 procenta a na trhu se prodávaly kolem 340 Kč za kus, tedy blízko ceně, za kterou KPN akcie prodala. Jaký byl o akcie z portfolia KPN zájem, ale není známo.

Společnost KPN již o záměru prodat svůj podíl v Českém Telecomu hovořila dlouho. Po prodeji 6,5 procenta akcií jí stále ještě zbývá přibližně 13,8 procenta, avšak pouze nepřímo. Podíl totiž vlastní společně se švýcarskou telekomunikační firmou Swisscom.

KPN peníze za prodej využije především ke snížení své dluhové zátěže. KPN se podílu v Telecomu zbavila v rámci plánu ponechat si jen jádrové aktivity a naopak prodat vše, co s hlavní činností firmy nesouvisí. Za hlavní trhy KPN považuje Nizozemsko, Belgii a Německo.

Sen stát se panevropským operátorem firmu málem zruinoval a management proto musel přistoupit k drastickým opatřením. Firmě před prodejem akcií Telecomu mimo jiné vadilo, že prodej Telecomu se české vládě nedaří, zčásti proto, že situace na globálním telekomunikačním trhu už dlouho není příznivá.

"Ta cena není nejlepší, ale je rozumná," řekl k prodeji akcií analytik finančního ústavu Fortis Bank René Verhoef. "Prodali podíl, o jehož prodej se snažili už léta," dodal. Dluhy KPN se v jednu chvíli dokonce vyšplhaly na 23 miliard eur, v současné době se pohybují kolem 11,2 miliardy.

KPN už dříve uváděla, že by chtěla zadlužení do konce tohoto roku snížit asi na deset miliard eur, díky včerejšímu prodeji akcií Českého Telecomu bude zřejmě schopna zadlužení snížit ještě více. KPN už se zbavila také podílů v telekomunikačních firmách v Maďarsku a Polsku.



MALMÖ - Zkušební placení parkovného prostřednictvím mobilních telefonů zavede pravděpodobně ještě v letošním roce nejjižnější švédský kraj Skane. Úhrada parkovacího poplatku tímto způsobem má být pohodlnější, efektivnější a také bezpečnější.

Řidič po zaparkování vozidla vytočí dané číslo a přihlásí se tak do celého systému. Jakmile bude s autem odjíždět, vytočí číslo znovu a automaticky se odhlásí. Poplatek bude odečten z jeho telefonního účtu.

Podle švédského vydání deníku Metro začne experiment ve městech Malmö, Lund, Helsingborg a Halmstad. Podle Patrika Mossberga, ředitele podniku Mint AB, který už telefonické parkovné prověřuje, jsou "pokusní řidiči" s novinkou velmi spokojeni. "Nemusí například platit předem a s předstihem určovat, jak dlouho na parkovišti setrvají. Není ani zapotřebí se trápit se sháněním mincí nebo hledat parkovací automat," uvedl k experimentu Mossberg.

Řidič tak zaplatí jen za dobu, kterou na místě skutečně strávil, čímž mu odpadne veškerý nevyužitý, avšak předplacený čas. Ani případní zloději nebudou moci vědět či odhadovat, kdy se majitel k opuštěnému automobilu vrátí. Systém je navíc velmi objektivní a je jasně vidět, kdo parkovné zaplatil a kdo nikoliv.

Kontroloři parkovišť (chybným parkováním se ve Švédsku nezabývá dopravní policie, ale kontroloři ve městských službách) mohou totiž vše okamžitě kontrolovat prostřednictvím mobilního telefonu s napojením na WAP. Lehce tak zkontrolují, zda je poznávací značka kontrolovaného automobilu skutečně zapsána v přihlašovacím systému.



SINGAPUR - Od vypuknutí epidemie SARS se tržby předního světového výrobce mobilních telefonů Nokia v Asii snížily o 20 až 30 procent. Finská společnost včera oznámila, že kvůli nemoci výrazně klesly prodeje jejích výrobků v Singapuru, Hongkongu, Číně a na Tchaj-wanu.

Nokia, která vyrábí třetinu všech mobilních telefonů na světě, očekává, že se její tržby v asijsko-pacifickém regionu vrátí k normálu během třetího fiskálního čtvrtletí, které trvá od července do září. Firma očekává, že její výsledky za druhé čtvrtletí, které skončí v červnu, budou na dolní hranici původních odhadů nebo dokonce pod ní.

"Nečekali jsme, že propad v asijsko-pacifickém regionu potrvá tak dlouho," řekl viceprezident Nokie Robert Andersson. "SARS byla hrozba, ale nyní čekáme návrat situace k normálu.Spotřebitelská důvěra by se měla rychle obnovit," dodal. Nokia minulý týden odhadla, že počet uživatelů služeb mobilní komunikace na celém světě do roku 2005 dosáhne 1,6 miliardy. To je mírné zvýšení proti odhadu z dřívějška, kdy se hovořilo o 1,5 miliardy uživatelů. Nyní se počet uživatelů celosvětově pohybuje kolem 1,2 miliardy. Za celý letošní rok by se mohlo prodat až o deset procent mobilních telefonů více než loni, kdy jich všichni výrobci v celém světě prodali zhruba 405 milionů.