TELeKONOM: Páteční bouřka uškodila nejvíce T-Mobilu...

- Kvůli páteční bouřce zasahovali hasiči u více než 700 případů po celé republice. Mimořádné události likvidovalo přes 90 profesionálních jednotek a zhruba 120 sborů dobrovolných hasičů. Pět lidí bylo zraněno. Nejhorší situace byla ve Středočeském kraji, kde zasahovali u více než 300 případů. V Pardubickém kraji vyjížděli hasiči k více než 140 případům, informovala o víkendu mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru Hana Křivanová.

Hasiči pokračovali v likvidaci následků bouřky ještě včera. Nejčastěji odstraňovali padlé stromy, čerpali vodu ze zatopených sklepů a výtahových šachet. Vyjížděli také k požárům trafostanic, poškozeným střechám a k požárům rodinných domů, které zapálil blesk. "Hasiči také vyprošťovali lidi, kteří uvízli ve výtazích," podotkla Křivanová.

Na řadě míst vypadla podle Křivanové dodávka elektřiny a někde nebyla stále ještě obnovena. "Ukázalo se, že pohotovost distribučních společností elektrické energie pro takovéto zásahy je silně poddimenzovaná a ne vždy dobře organizovaná," uvedla. Výpadek zaznamenali také sítě mobilních operátorů, největší výpadek měl T-Mobile.

Na jeden úřad v Plzni padl stožár vysokého napětí. "Proto hasiči vytyčili nebezpečnou zónu a uvažovali o evakuaci lidí z ohrožené lokality," uvedla jeden případ mluvčí. Popadané stromy zablokovaly silnice druhé a třetí třídy. "Počty zásahů nejsou zatím konečné, informace o nich se dále shromažďují," řekla Křivanová.

AMSTERDAM - Likvidátoři bankrotující nizozemské společnosti KPNQwest odpojí datovou síť firmy v nejbližších dnech. Je to reakce na to, že soud ve sporu s věřitelskými bankami rozhodl proti snaze likvidátorů udržet síť co nejdéle v provozu, řekl v sobotu agentuře Reuters nucený správce Ed Meijer.

"Plánem je nedopustit žádné další závazky. Výsledkem je to, že síť nezůstane déle v provozu a bude uzavřena v řádu dní," řekl Meijer. Správci KPNQwest se snažili přinutit banky k tomu, aby peníze vybrané od klientů firmy použily k financování provozu sítě, aby se tak našli kupci a zákazníci dostali čas na nalezení alternativních sítí. Soud však rozhodl v neprospěch tohoto plánu a ve prospěch bank Citigroup, ABN Amro a ING Group.

Meijer potvrdil, že dva z uchazečů o koupi sítě již připravují konečnou nabídku. Mezi nimi je americký gigant AT&T, řekl likvidátor. Tak jako řada jiných firem z oboru i KPNQwest nakonec nedokázala vyřešit obrovské dluhy, které se jí nahromadily v důsledku výstavby rozsáhlých sítí. Společnost KPNQwest vznikla v roce 1998 jako společný podnik nizozemské KPN a Qwest Communications International a v Evropě provozuje 25 000 kilometrů dlouhou síť optických kabelů. V České republice je zastoupena společností KPNQwest/GTS, která je největším českým alternativním telekomunikačním operátorem.

CHICAGO - Americká společnost Qualcomm bude mít v tomto čtvrtletí minimálně takový zisk, jaký avizovala už dříve, pravděpodobné je ale i to, že zisk bude vyšší. Zlepšení se dostaví díky vyšší poptávce po nové bezdrátové technologii, která uživatelům mobilních telefonů umožní surfovat po internetu.

"Myslím, že o současném čtvrtletí nikdo nepochyboval," uvedl analytik společnosti Gerard Klauer Mattison & Co John Bucher. Na schůzce s analytiky podle něj firma dala v květnu jasně najevo, že její finanční pozice je dost silná a dobré jsou i vyhlídky do budoucna.

Qualcomm vlastní většinu patentů k technologii Code Division Multiple Access (CDMA), což je dominantní standard bezdrátové technologie používané ve Spojených státech, a druhá nejužívanější technologie ve světě. Qualcomm tak může poskytovat licence ke své technologii a prodávat čipy CDMA, které se využívají v mobilních telefonech a dalších bezdrátových zařízeních.

Firma uvedla, že nyní registruje vyšší poptávku po produktech CDMA ve všech hlavních regionech. Poptávka je znát po pokročilé technologii CDMA2000 1X, která zajišťuje vysokorychlostní spojení k internetu z mobilních telefonů. Technologie BREW, což je Binary Runtime Environment for Wireless, umožní stahování internetových aplikací, podotýká agentura Reuters.

Tak jako řada jiných výrobců telekomunikačních zařízení, také Qualcomm pociťuje negativní dopady zpomalení tempa hospodářského růstu. Odvětví se ale musí potýkat i s nižšími výdaji, které jsou nyní ochotny vynakládat telekomunikační firmy. Od začátku roku už akcie firmy klesly asi o 49 procent, mimo jiné i kvůli obavám, že firmě chce konkurovat finská společnost Nokia.

AMSTERDAM - Nizozemská telekomunikační společnost KPN Telecom propustí během příštího půl roku 600 zaměstnanců ze své divize Entercom. Oznámila to v pátek firma a dodala, že důvodem tohoto opatření je pokles zakázek v důsledku snížení investic u řady zákazníků, píše agentura Reuters.

Společnost v lednu zvýšila plánovaný počet propuštěných pro tento rok na 5200 z předchozích 4800 pracovníků. Firma nyní prodává některá aktiva a snižuje počet zaměstnanců, aby se mohla lépe vypořádat se splácením vysokého dluhu, který vznikl kvůli vlně akvizic a koupi nákladných licencí na provozování mobilní sítě třetí generace.

KPN je vedle švýcarské společnosti Swisscom členem konsorcia TelSource, které je partnerem Českého Telecomu. TelSource má na českém operátorovi podíl zhruba 27 procent, chce jej však v rámci privatizace Telecomu prodat.