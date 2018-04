TELeKONOM: Pardubice sebraly Britům výrobu Panasoniku...

PARDUBICE/TOKIO - Japonská elektrotechnická firma Matsushita utrpěla od dubna do září provozní ztrátu 616 milionů dolarů (zhruba 23 miliard korun). Naděje na zlepšení v nejbližších měsících jsou mizivé. Vedení firmy, známé hlavně značkami Panasonic a Technics, proto uvažuje o tvrdé restrukturalizaci. Po rozhodnutí přesunout výrobu televizí z Británie do české Plzně přichází další rána pro ostrovany - výroba mobilů se přesune do Pardubic.

V rámci úsporných opatření zavře divize Matsushita Communication Industrial svou továrnu na mobilní telefony v britském Berkshire. Telekomunikační odnož se na celkové ztrátě podílela 26,2 miliony dolarů. Vinu na neúspěchu nese především klesající poptávka po výrobcích z oblasti špičkových technologií.

Výroba v Británii je vzhledem k silné libře stále méně rentabilní, a tak se firmy stěhují do levnějších krajů. Brány berkshirské továrny se zavřou na konci roku. O práci tam zřejmě přijde 350 lidí.

Odchod investora z ostrovního království bude mít ale velmi kladný dopad na Českou republiku. Matsushita totiž v Pardubicích buduje závod na výrobu mobilů, určených z převážné části na vývoz.

Podle japonského listu Nihon keizai šimbun se má výroba rozběhnout v dubnu příštího roku. Továrna v areálu o rozloze 140 000 čtverečních metrů zaměstná 550 lidí a v prvním roce by podle optimistických plánů mohla vyrobit až 2,4 milionu telefonů.

Pardubický areál má být největším závodem ze všech provozních jednotek telekomunikační divize. Mimo to bude vyrábět také autorádia Panasonic, plánovaná produkce má přesáhnout milion kusů za rok.

PRAHA - Společnost Motorola chce na začátku příštího roku začít v Německu s testy technologie mobilních telefonů třetí generace (UMTS) v běžné síti. Ve stejném období by se měly objevit i první telefony podporující tuto technologii. Firma to oznámila v tiskové zprávě. Motorola v tuzemsku spolu se společností Siemens dodala část sítě GSM pro mobilního operátora RadioMobil.

Na rozdíl od obecných trendů nejsou zařízení použitá Motorolou při evropských testech založena na japonských standardech. Japonsko je jedinou zemí, která má síť UMTS. Motorola je prvním dodavatelem, který v této fázi testování UMTS systémů používá komerční produkty, jež zcela odpovídají evropským specifikacím a standardům UMTS. V laboratorních testech firma dosáhla rychlosti přenosu dat 144 kilobitů za sekundu.

Český telekomunikační úřad v tuzemsku připravuje aukci tří licencí na UMTS. Soutěž začne předáním nabídek 30. listopadu a obálky úřad otevře 7. prosince. Licence by pak měl udělit 14. prosince. Půjde již o třetí pokus licence UMTS prodat. V

dosavadním výběrovém řízení současní mobilní operátoři licence za 6,7 miliardy Kč dvakrát odmítli koupit.



VÍDEŇ - O převzetí největší rakouské telekomunikační firmy Telekom Austria se zajímají dvě skupiny investorů. Informoval o tom rakouský časopis Format a dodal,

že cena transakce by mohla převýšit současnou hodnotu akcií až o 20 procent.

Jedna ze skupin je podle časopisu vedena anglo-americkou investiční firmou Providence Equity Partners a druhá americkou společností Kohlber Kravis Roberts & Co. Společnost Providence se pro uskutečnění transakce spojila s firmami Bank of America a Apax, která se podílela na vzniku Apple Computer.

Společnost Telekom Austria je ze 47,8 procenta vlastněna vládou prostřednictvím státní holdingové společnosti OeIAG. Podle časopisu je stále nejasné, zda bude firma prodána samostatně nebo společně s mobilní divizí Mobilkom Austria.

V úterý oznámila italská společnost Telecom Italia, že hodlá prodat svůj podíl 29 procent v Telekom Austria, aby tak snížila svůj dluh. Neuvedla však, jak hodlá naložit s 25procentním podílem v divizi Mobilkom. Akcie Telekom Austria v pátek na vídeňské burze oslabily o 3,4 procenta na 8,26 eura. Společnost OeIAG doufá, že se o Telekom Austria bude ucházet řada zájemců, což by podle ní mohlo zvýšit cenu akcií až na devět eur.

Společnost Telekom Austria hospodařila v prvním pololetí letošního roku se ziskem před zdaněním, započtením úroků, zohledněním měnových kursů a amortizací (EBITDA) 704,6 milionu eur, zatímco ve srovnatelném období loňského roku činil tento zisk 640 milionů eur.



TOKIO - Japonský mobilní operátor NTT DoCoMo zaznamená za první polovinu tohoto roku mimořádnou ztrátu ve výši 300 miliard jenů (2,5 miliardy dolarů, zhruba 90 miliard korun). Důvodem je přehodnocení investice do nizozemského mobilního operátora KPN Mobile.

Tento účetní tah společnosti, který telekomunikační a burzovní experti již nějakou dobu očekávali, přichází rok poté, co japonský operátor koupil 15 procent KPN Mobile za 3,35 miliardy USD. Rovná se přiznání skutečnosti, že japonská společnost při nákupu nizozemských akcií přeplatila a je pro management NTT nepříjemně trapnou událostí.

Analytici se přesto shodují na tom, že cena akcií NTT DoCoMo na burze nepůjde výrazně dolů, protože se jím překlene rozpor mezi cenou, kterou společnost za nizozemské akcie zaplatila, a hodnotou, která je jim na trhu přisuzována. "Nejlepší je zbavit se podobných věcí co nejdříve," řekl Mark Berman, analytik z tokijské pobočky Credit Suisse First Boston. Podle jeho názoru by nyní dokonce měl následovat podobný tah v souvislosti s investicí NTT DoCoMo do amerického operátora AT&T Wireless.