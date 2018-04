TELeKONOM: Paegas v Hradci Králové utratí jen přes polovinu...

- Mobilní operátor RadioMobil redukoval investici do nyní budovaného regionálního centra v Hradci Králové o 40 procent na 600 milionů korun z původně ohlášené jedné miliardy korun. Vytvoření 600 pracovních míst v Hradci Králové by nemělo být ohroženo. Při dnešním oficiálním zahájení stavby to řekli představitelé RadioMobilu. Redukce investice spočívá v tom, že proti původním záměrům nebude v nové budově instalována přepojovací ústředna sítě GSM. Představitelé RadioMobilu nevyloučili, že v budoucnu by mohla být v centru instalována technologie pro třetí generaci mobilních telefonů UMTS. Projekt centra má proti původně oznámeným termínům několikaměsíční zpoždění.

Letos v lednu RadioMobil uvedl, že centrum by měl otevřít začátkem roku 2002. Včera oznámil termín zahájení provozu na polovinu příštího roku. Centrum se bude skládat ze zákaznického infocentra, které má mít do dvou let od zahájení provozu asi 500 zaměstnanců. Dalších asi 100 lidí bude pracovat v oddělení informačních technologií a vývoje softwaru. RadioMobil má nyní zákaznická centra v Praze a v Lounech. V zákaznických službách firmy pracuje přes 1000 lidí z asi 2300 všech zaměstnanců.

PRAHA - Český Telecom rozeslal v červenci šesti tisícům těžce zdravotně postižených lidí vyúčtování, v němž požadoval i poplatek za pronájem telefonní stanice. Podle dohody mezi Telecomem a Sdružením zdravotně postižených však mají tito občané již tři roky pronájem zdarma. Telecom slibuje, že jim peníze vrátí. Uvedla to včera televize Nova. Podle mluvčího Telecomu Vladana Crhy společnost o pochybení ví. Jeho příčinou je přechod na nový způsob účtování. Sleva bude zdravotně postiženým zaúčtována o měsíc později. Poplatek za pronájem činí nejméně 140 korun a telefonní společnost své klienty o chybě neinformovala. Zdravotně postižení budou žádat od Telecomu vysvětlení.

PAŘÍŽ - Francouzská telekomunikační společnost France Télécom hospodařila v prvním pololetí letošního roku se ziskem EBITDA, tedy ziskem před započtením úroků, daní a amortizací 6,07 miliardy EUR, což představuje meziroční nárůst o 14 procent. Mobilní divize Orange hospodařila se ziskem 1,63 miliardy EUR, zatímco ve srovnatelném období loňského roku zisk činil 809 milionů EUR, což představuje meziroční nárůst o 102 procent. Internetová divize Wanadoo snížila ve sledovaném období svoji ztrátu na 54 milionů EUR ze srovnatelných loňských 57 milionů EUR. France Télécom spolu s Orange a internetovou divizí Wanadoo zveřejní své kompletní výsledky na začátku září, uvedla agentura Reuters.

SAN FRANCISCO - Americká právnická kancelář Pinnacle Law Group oznámila, že minulý týden podala hromadnou žalobu na výrobce přenosných počítačů firmu Palm. Právníci tvrdí, že společnost neseznámila své klienty se skutečností, že statická elektřina uvolňovaná při synchronizaci může počítače poškodit.

Podle právníků z Pinnacle Law Group byly statisíce uživatelů Palmů nuceny opravovat své počítače nabo je nahrazovat novými poté, co jejich přistroje poškodily výboje statické elektřiny. K těm dochází při každé synchronizaci nebo výměně informací mezi handheldem a počítačem. Uživatelé si stěžovali na zničené sériové porty, což mělo za následek neočekávané samovolné restartování počítačů, které poté navíc nedokázaly komunikovat s přídavnými zařízeními, jako jsou scannery, digitální fotoaparáty atd. Firma Palm odmítla celý případ komentovat.