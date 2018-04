TELeKONOM: Paegas odmítl stáhnout reklamu proti pevným linkám...

- Provozovatel mobilní sítě Paegas, společnost RadioMobil, nehodlá stáhnout kontroverzní reklamní kampaň, která zákazníkům doporučuje zrušit pevnou linku a za ušetřené peníze investovat do vyššího tarifu RadioMobilu. Uvedl to včera mluvčí RadioMobilu Jiří Hájek s tím, že inzerát neodporuje žádným zákonům ani etickému kodexu reklamy. Radiomobil nesouhlasí ani s argumentací Českého Telecomu, že informace v kampani jsou zavádějící.

Český Telecom přitom RadioMobil požádal, aby reklamu stáhl. Inzerce podle ředitelky komunikace Českého Telecomu Dany Dvořákové porušuje podmínky hospodářské soutěže. Podle ředitele Asociace komunikačních agentur Jiřího Mikeše reklamní kampaň RadioMobilu není protizákonná. Není ani jednoznačné, zda jde o srovnávací reklamu, kterou navíc české zákony umožňují. Otázkou, kterou si musí vyřešit RadioMobil a Český Telecom mezi sebou, nebo prostřednictvím Rady pro reklamu, je, zda je kampaň etická, uvedl Mikeš.

RadioMobil srovnává mobilní služby a pevné linky sloganem "Mít pevnou linku i mobil je jako koupit dva lístky do kina a jít sám". Klasická srovnávací reklama je přitom postavena na srovnání například cen nebo výkonu srovnatelných produktů.

Dvořáková tvrdí, že některé údaje v inzerci RadioMobilu jsou zavádějící. K uváděné údajně bezkonkurenční ceně volání z Paegasu už od dvou korun za minutu je totiž podle Dvořákové nutné přičíst DPH a paušál od 470 do 1680 korun a závazek k využívání služby na dva roky. Skutečně nejlevnější telefonování je podle Dvořákové stále na pevné síti, kdy cena za minutu začíná již na 80 haléřích.

Cílem kampaně RadioMobilu je podle Hájka seznámit zákazníky sítě Paegas s výhodami a možnými úsporami, které jim přinese zvýšení tarifu. Hájka reakce Českého Telecomu udivila. Dceřiná společnost Českého Telecomu Eurotel má podle něj obdobnou kampaň.

PRAHA - Český Telecom by za loňský rok měl vykázat zisk do pěti miliard korun, což v meziročním srovnání bude představovat téměř čtvrtinový pokles. Tržby společnosti by oproti roku 2000 měly zůstat zhruba na stejné či mírně nižší úrovni, vyplývá z prohlášení analytiků.

Trendy zahájené v prvních třech čtvrtletích loňského roku podle analytika Patria Finance Ondřeje Daťky pokračovaly i v posledním kvartálu. Pokles příjmů bude podle ekonomů pokračovat především kvůli rostoucí konkurenci a poklesu poplatků za propojení.

Podle analytika Atlantik FT Jana Schiessera klesnou společnosti tržby zejména z pevných linek. Tento propad by částečně měly vynahradit především výnosy z mobilních telefonů a internetových linek. "Růst výnosů Eurotelu, který však byl dramaticky nízký, a ostatních dynamicky rostoucích výnosů nevyváží pokles v oblasti pevných linek," potvrdil rovněž Martin Škaroupka z Conseq Finance s tím, že společnost poprvé v novodobé historii vykáže rovněž pokles celkových tržeb.

Analytici dodávají, že zhruba čtvrtinový pokles zisku by neměl být pro trh ničím překvapivým. Z dlouhodobého hlediska jsou podle Schiessera akcie Telecomu stále podhodnocené. V krátkodobém horizontu však stále přetrvává nejistota kvůli načasování a úspěšnosti prodeje státního podílu v Telecomu, dodal.

V roce 2000 dosáhla společnost zisk přes 6,3 miliardy při tržbách 57,2 miliardy korun. Loňské výsledky oznámí firma ve středu.

LONDÝN - Dominantní britská telekomunikační společnost British Telecom včera oznámila, že sníží od 1. dubna velkoobchodní cenu širokopásmového připojení k internetu ADSL z 25 liber (1300 Kč) na 14,75 (767 Kč). Maloobchodní cena připojení u British Telecom je nyní 40 liber (2080 Kč) měsíčně bez ohledu na objem přenesených dat.

Očekává se, že snížení cen povede k nastolení skutečné konkurence, protože i konkurenti BT potřebují často jeho služby, aby mohli ADSL nabízet. Odborníci soudí, že by cena pro domácnosti mohla poklesnout na 30 liber měsíčně. Podle BT je širokopásmové připojení součástí dlouhodobé strategie růstu společnosti. Vzhledem k tomu, že nynější ceny nevyvolaly dostatečný zájem, chce ho společnost dále povzbudit.

ADSL umožňuje trvalé připojení k internetu a rychlý přenos velkého objemu dat. Je tedy vhodné i ke sledování rozhlasových nebo televizních či filmových přenosů, které je při obvyklejším spojení prostřednictvím modemu a běžné telefonní linky velmi nekvalitní. Firmám zvyšuje produktivitu práce, protože umožňuje více simultánních připojení zaměstnanců k internetu.

V České republice je ADSL teprve ve zkušebním provozu. Český Telecom zatím oficiálně své plánované ceny nezveřejnil.

MOSKVA - V Rusku je teď registrováno 8,5 milionu mobilních telefonů, ale do konce roku se má jejich počet téměř zdvojnásobit a do roku 1010 jich má být už 28 milionů. Řekl to včera novinářům v Petrohradě první náměstek ministra spojů Jurij Pavlenko.

Začátkem února norská finanční skupina Nordea oznámila, že poskytne novému moskevskému operátorovi mobilních telefonů Sonic Duo 200 milionů dolarů. Tato investice je první velkou mezinárodní finanční injekcí pro ruský telekom od finanční krize v roce 1998.

Zatímco před třemi roky musel mít Moskvan pro volání z mobilu povolení zvláštních služeb a mohli si ho dovolit jen boháči, dnes si jej může dovolit kdekdo, hlavně díky fungujícímu černému trhu s těmito přístroji. Kradené mobilní telefony jsou velmi žádané zboží. Na tržištích se dostane koupit "ojetý", většinou kradený mobil za cenu několikanásobně nižší než v oficiálních prodejnách. V Moskvě tak není problém koupit na trhu funkční aparát za 500 rublů (asi 570 korun).

KYJEV - Ukrajina prodá ve druhém čtvrtletí letošního roku 25 procent akcií dominantního mobilního operátora Ukrainian Mobile Communications (UMC). Oznámila to včera vláda a dodala, že stanovila hodnotu podílu na zhruba 100 milionů dolarů a v současnosti jedná s potencionálními kupci.

Společnost UMC byla založena v roce 1992 národním telekomunikačním monopolem Ukrtelekom, jenž v ní drží většinový podíl, německou firmou Deutsche Telekom, dánskou TDC a nizozemskou KPN, které vlastní po 16,3 procenta akcií.

Vláda se rozhodla prodat podíl v lukrativní společnosti již v loňském roce a plánovala tak učinit co nejrychleji, aby získala finance do státní pokladny. Prodej se však zdržel kvůli sporu s firmou Ukrtelekom ohledně výše privatizovaného podílu. Společnost Ukrtelekom má být v letošním roce rovněž privatizována a podle představitelů firmy, poradců i analytiků prodej podílu v UMC výrazně sníží hodnotu monopolu, který se specializuje na méně ziskové pevné linky.

Trh mobilních telefonů patří k nejrychleji rostoucím sektorům ukrajinské ekonomiky. Počet zákazníků UMC se na konci loňského roku více než zdvojnásobil na jeden milion z 450 000 klientů v závěru roku 2000 a společnost očekává další růst, napsala agentura Reuters.